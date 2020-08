COMUNICADO: LIVESTREAM el 17 de agosto: Hamburgo celebra los 60 años de The Beatles

HAMBURGO, Alemania, 13 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Este próximo lunes, 17 de agosto, Hamburgo celebrará el 60 aniversario de la primera aparición de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe y Pete Best en directo en un escenario como "The Beatles". Debido a la situación de la covid-19, el evento solo estará disponible de forma online - realizándose el streaming directamente desde el Indra-Club, el lugar original. Como parte de un programa de dos horas, la marca será honrada con muchas actuaciones en directo, con historias acerca de su paso legendario por Hamburgo y con debates con expertos musicales y antiguos compañeros. Bajo el lema "Stream & Shout", el show en directo se emitirá desde las 9.00pm (CET) a través de www.stream-shout.hamburg [http://www.stream-shout.hamburg/]. Además, para celebrar la ocasión, la Elbphilharmonie Hamburg realizará un streaming del homenaje a The Beatle a través de la pianista de jazz, Julia Hülsmann, a partir de las 8.00pm (CET).

Hamburgo invita a los seguidores de la música de todo el mundo a experimentar la localización original de The Beatles - en la que la experta en Hamburgo y The Beatles, Stefanie Hempel, llevará a la vida el rock'n'roll, por ejemplo, con una reconstrucción original del set de The Beatles de 1960 y algunos de sus grandes éxitos. La noche estará llena de piezas clásicas de rock'n'roll y de novedosas interpretaciones, además de historias inspiradoras y anécdotas de los días locos de los jóvenes The Beatles.

Tras su debut, The Beatles pasaron un total de dos años en los clubes de Hamburgo, estableciendo sus bases para disfrutar de una historia de éxito única. Allí, pasaron más tiempo en el escenario que en ninguna otra parte del mundo: 1.200 horas en 218 conciertos. Con meses de dedicación y noches interminables en los clubes, The Beatles en poco tiempo pasaron a convertirse en una banda profesional de los directos. O, mejor dicho, tal y como John Lennon correctamente contaba, los chicos "crecieron en Hamburgo, no en Liverpool".

En la actualidad, el espíritu de The Beatles se puede sentir aún en Hamburgo - no solo como parte de los tours para turistas, sino por encima de todo en todos los lugares incontables de música en directo de St. Pauli.

