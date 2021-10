COMUNICADO: Llamamiento a COP26 para descarbonizar el transporte marítimo internacional para 2050

--Foro Marítimo Mundial: los líderes de la industria piden a COP26 que se comprometa a descarbonizar el transporte marítimo internacional para 2050

El Llamamiento a la Acción para la Descarbonización del Transporte Marítimo, que insta a los líderes mundiales a tomar medidas para alinear el transporte marítimo con el objetivo de temperatura del Acuerdo de París, fue entregado hoy a la Presidencia británica de la COP26 en la Cumbre Anual del Foro Marítimo Mundial en Londres

LONDRES, 27 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El Llamamiento a la Acción para la Descarbonización del Transporte Marítimo ha sido elaborado por un grupo de trabajo de múltiples partes interesadas convocado por la Coalición Getting to Zero, una asociación entre el Foro Marítimo Mundial, el Foro Económico Mundial y Friends of Ocean Action. El llamamiento a la acción está respaldado por más de 200 líderes de la industria y organizaciones que representan a toda la cadena de valor marítima, y transmite el claro mensaje de que la plena descarbonización del transporte marítimo internacional es urgente y alcanzable. Hace un llamamiento a los gobiernos para que colaboren con el sector del transporte marítimo a fin de aplicar las políticas y las inversiones necesarias para alcanzar puntos de inflexión críticos en la descarbonización de las cadenas de suministro mundiales y de la economía mundial.

"Con el Llamamiento a la Acción, los líderes de toda la cadena de valor marítima envían una fuerte señal a los gobiernos que se reunirán en Glasgow la próxima semana de que es hora de aumentar las ambiciones y comprometerse a descarbonizar completamente el transporte marítimo internacional para 2050. Si los gobiernos quieren ser héroes del clima en la COP26, también deben serlo en la Organización Marítima Internacional, donde se necesita una acción urgente para poner el transporte marítimo internacional en una vía justa y equitativa alineada con París", dijo Johannah Christensen, consejero delegado, Foro Marítimo Mundial.

El Llamamiento a la Acción demuestra que existe un amplio apoyo de la industria a la descarbonización del transporte marítimo y muestra las numerosas acciones y compromisos que ya están realizando las empresas, al tiempo que especifica lo que se necesita de los gobiernos para descarbonizar completamente el sector para 2050.

En concreto, los firmantes piden a los gobiernos que:

Se comprometan a descarbonizar el transporte marítimo internacional para 2050

Apoyen proyectos de transporte marítimo de emisiones cero a escala industrial a través de acciones nacionales

Adopten medidas políticas que conviertan el transporte marítimo de emisiones cero en la opción por defecto para 2030

La 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, que tendrá lugar del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021, está organizada por Reino Unido en colaboración con Italia y reunirá a las partes para acelerar la acción hacia los objetivos del Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

"La COP26 es una oportunidad única para acelerar los esfuerzos mundiales para hacer frente al cambio climático. Todas las industrias deben formar parte del viaje para alcanzar las emisiones netas cero y mantener los objetivos de temperatura de París a su alcance. Como Presidente de la COP, acojo con satisfacción el Llamamiento a la Acción para la Descarbonización del Transporte Marítimo y su claro mensaje de que los líderes de todo el sector marítimo están dispuestos a trabajar con los gobiernos para descarbonizar totalmente el transporte marítimo internacional para 2050," dijoAlok Sharma, presidente de COP26.

Acerca del Llamamiento a la Acción para la Descarbonización del Transporte Marítimo

Más de 200 líderes de la industria y organizaciones de toda la cadena de valor marítima son firmantes del Llamamiento a la Acción para la Descarbonización del Transporte Marítimo, incluyendo el transporte marítimo, la carga, la energía, las finanzas, los puertos y las infraestructuras. Los firmantes se encuentran entre algunos de los mayores actores del comercio mundial: Anglo American, A.P. Moller- Maersk, BHP, Bolloré Logistics, BP, BW LPG, Cargill Ocean Transportation, Carnival Corporation, Citi, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, ENGIE, Euronav, Fortescue Metals Group, GasLog, Hapag-Lloyd, Iberdrola, Lloyd's Register, Mitsui O. S.K. Lines, MSC Mediterranean Shipping Company, Ocean Network Express, Olympic Shipping and Management, Ørsted, Autoridad del Canal de Panamá, Puerto de Rotterdam, PSA International, Rio Tinto, Shell, Swire Shipping, Trafigura, Ultranav, Unilever, V.Group, Volvo y Yara.

El Llamamiento a la Acción para la Descarbonización del Transporte Marítimo se lanzó inicialmente el 22 de septiembre de 2021 junto con la Asamblea General de la ONU.

Acerca de la Coalición Getting to Zero

La Coalición Getting to Zero es una plataforma de colaboración liderada por la industria que reúne a las principales partes interesadas de toda la cadena de valor marítima y de los combustibles con el sector financiero y otros comprometidos a hacer que los buques de emisiones cero comercialmente viables sean una realidad escalable para 2030. La Coalición Getting to Zero es una asociación entre el Foro Marítimo Mundial, Friends of Ocean Action y el Foro Económico Mundial.

Acerca de Friends of Ocean Action

Friends of Ocean Action es un grupo único de más de 55 líderes mundiales de empresas, organizaciones internacionales, la sociedad civil, la ciencia y el mundo académico que están impulsando soluciones escalables para los retos más acuciantes a los que se enfrenta el océano. El Foro Económico Mundial, en colaboración con el Instituto de Recursos Mundiales, es su anfitrión.

Acerca de Foro Económico Mundial

El Foro Económico Mundial es la Organización Internacional para la Cooperación Público-Privada. El Foro reúne a los principales líderes políticos, empresariales, culturales y de otro tipo de la sociedad para dar forma a las agendas globales, regionales e industriales. Fue creado en 1971 como una fundación sin ánimo de lucro y tiene su sede en Ginebra, Suiza. Es independiente, imparcial y no está vinculado a ningún interés especial.

Acerca del Foro Marítimo Mundial

El Foro Marítimo Mundial es una organización internacional sin ánimo de lucro comprometida con la configuración del futuro del comercio marítimo mundial para aumentar el desarrollo económico sostenible a largo plazo y el bienestar humano.