COMUNICADO: Llamamiento a usuarios pioneros para la adopción deHeiQ AeoniQ, hilo celulósico "climate positive" , con el objetivo de

ZURICH, 26 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- HeiQ anuncia un posible punto de inflexión para la industria textil con la introducción de HeiQ AeoniQ, un hilo celulósico de alto rendimiento basado en una nueva fibra derivada de materiales de carbono negativo. Esta nueva fibra, derivada de biopolímeros celulósicos de tercera generación, se encuentra a punto para iniciar la fase piloto antes de su comercialización en masa. The LYCRA Company es la primera en unirse a HeiQ como socio de desarrollo.

Ya se trate de algodón, lana o polímeros sintéticos, la producción textil mundial tiene un importante impacto medioambiental, ya que esta industria es responsable de más del 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y de más del 20% de las aguas residuales en todo el mundo1. La producción de fibras celulósicas convencionales se desarrolla en tierra cultivable durante su crecimiento y tiene una versatilidad de diseño limitada, mientras que las materias primas de los materiales sintéticos de origen fósil son finitas. Los métodos existentes para reciclar los tejidos y las prendas de vestir fabricados con todas las fibras, en su mayoría, aún no están a escala y la mayoría de las fibras -ya sean sintéticas o naturales- tardan muchos años en degradarse en los vertederos o en los océanos, lo que provoca una acumulación medioambiental negativa.

HeiQ AeoniQ, hilos celulósicos fabricado con materias primas "climate positive"

Los hilos HeiQ AeoniQ (Aeon: aspira a la circularidad eterna) están hechos de biopolímeros celulósicos que, durante su crecimiento, retienen el carbono de la atmósfera y generan oxígeno. Este hilo de alto rendimiento puede sustituir a los hilos sintéticos, que representan más del 60% de la producción textil anual de 108 millones de toneladas métricas 2. Además, en comparación con los productos celulósicos convencionales, los hilos HeiQ AeoniQ no requieren de tierras de cultivo, pesticidas ni fertilizantes en su producción.

Los hilos de HeiQ AeoniQ están diseñados para cumplir con la circularidad de cuna a cuna y pueden reciclarse de forma repetida manteniendo una calidad de la fibra sostenida. Se espera que el proceso de fabricación consuma un 99% menos de agua que los hilos de algodón y HeiQ AeoniQ está diseñado para ofrecer unas propiedades de rendimiento comparables a las del poliéster, el nylon y los hilos de celulosa regenerada convencionales.

Invitando usuarios pioneros

Los principales expertos industriales de HeiQ están preparados para entregar los primeros hilos HeiQ AeoniQ de la planta de producción piloto en el segundo trimestre de 2022. Dadas las excelentes cualidades, el potencial único de descarbonización que ofrece y las excelentes credenciales ESG3, HeiQ está invitando a un máximo de 20 socios de marca impulsados por la sostenibilidad a ser los primeros en comercializar productos hechos con este hilo del futuro que supondrá un punto de inflexión.

The LYCRA Company como socio principal de desarrollo

HeiQ anuncia que The LYCRA Company, con su renombrada colección de marcas, su red mundial de clientes minoristas y su capacidad de innovación de tejidos, será un socio principal de desarrollo de prendas de vestir para los hilos HeiQ AeoniQ con una exclusividad para tejidos elásticos y de alto rendimiento. The LYCRA Company cuenta con una gama completa de productos certificados y sostenibles y la complementa continuamente mediante el desarrollo de nuevos tipos de fibra LYCRA®. Estas fibras tienen el potencial de combinarse con el hilo HeiQ AeoniQ para crear tejidos elásticos únicos, descarbonizados y degradables.

El cofundador y consejero delegado de HeiQ Group, Carlo Centonze, afirmó: "El cambio climático necesita nuevos inventos. Al llevar el hilo HeiQ AeoniQ a la industria textil, reduciremos nuestra dependencia de las fibras basadas en el petróleo, ayudaremos a descarbonizar nuestro planeta y reduciremos el impacto de la industria en el cambio climático. Nuestro hilo es una alternativa versátil al poliéster, al nylon e incluso a la celulosa convencional, por lo que tiene un enorme potencial de transformación de la industria. Al usar ropa hecha con HeiQ AeoniQ los consumidores pueden actuar en apoyo de la reducción del C02 en nuestra atmósfera. La adopción por parte de miles de millones de personas ofrece el potencial de eliminar cientos de millones de toneladas de CO2 de la atmósfera. Una batalla que merece la pena".

El consejero delegado de The LYCRA Company, Julien Born, señaló:"Con nuestra futura estrategia de empresa centrada en soluciones sostenibles para la industria textil, estamos orgullosos de asociarnos con HeiQ tanto en el desarrollo técnico como en la comercialización de esta fibra. La industria está preparada para innovaciones como HeiQ AeoniQ, y al combinar nuestras capacidades con las de HeiQ, estamos realmente bien posicionados para aprender rápidamente y maximizar el enorme potencial de esta nueva tecnología".

Martin Gebert-Germ, un experto en hilos de filamento de viscosa con 30 años de experiencia en la industria textil, declaró: "Esta tecnología supone un punto de inflexion para toda la industria textil." Gebert-Germ, se iunira a la recién creada HeiQ GmbH Austria como director general y dirigirá el negocio de HeiQ AeoniQ a partir de noviembre de 2021.

1. The World Bank 2019.

2. Statista

3. Environment, Social, Governance

Acerca de HeiQ

Fundada en 2005 como una empresa derivada de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH) y cotizada en el mercado principal de la Bolsa de Londres (LSE:HEIQ), HeiQ es líder en innovación textil y de materiales, creando algunas de las tecnologías más eficaces, duraderas y de mayor rendimiento del mercado actual. HeiQ se esfuerza por mejorar la vida de miles de millones de personas a través de la innovación textil y de materiales pioneros. Combinando tres áreas de experiencia -investigación científica, fabricación de materiales especiales y creación de marcas de ingredientes para el consumidor- HeiQ es el socio de innovación ideal para crear productos diferenciadores y sostenibles y capturar el valor añadido en el punto de venta. Con sus 14 oficinas, 7 plantas de fabricación y 7 centros de I+D, HeiQ cuenta hoy con 190 profesionales. Tiene una capacidad total de 45.000 toneladas de productos químicos especiales al año y sirve a más de 1.000 clientes industriales en más de 60 países. En la actualidad, los bienes de consumo y los dispositivos médicos de HeiQ se pueden encontrar en 56 países. Para más información, visite www.heiq.com

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce soluciones de fibra y tecnología para las industrias de la confección y el cuidado personal. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia técnica, sus soluciones sostenibles y su inigualable apoyo comercial. The LYCRA Company es propietaria de marcas líderes de consumo y comerciales: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® y TACTEL®. El legado de The LYCRA Company se remonta a 1958 con la invención del hilo original de spandex, la fibra LYCRA®. En la actualidad, The LYCRA Company se centra en añadir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones únicas diseñadas para satisfacer la necesidad de comodidad y rendimiento duradero del consumidor. Para más información, visite www.thelycracompany.com

