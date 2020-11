COMUNICADO: Llega a España una tecnología certificada que elimina el SARS-cov-2 (Covid-19) en 30 segundos

La tecnología IONISIS es la primera en ser avalada científicamente para la eliminación del SARS-CoV2 (Covid-19) en sólo 30 segundos y conseguir la certificación UNE-EN 14476 con una eficacia contrastada del 100% en la eliminación de todos los virus envueltos y no envueltos, convirtiéndolo así en una gran ayuda como producto multiusos para la limpieza, desinfección y eliminación de olores en cualquier espacio, incluidos los hospitales

La empresa de Barcelona que presentó Zonwhite Lister como la primera tecnología del mundo en obtener unos resultados de eficacia en la eliminación del SARS-CoV2 sin químicos, presenta ahora IONISIS.

El éxito de Zonwhite Lister ha superado la capacidad de producción del fabricante, por lo que el distribuidor español, anticipándose a que esto podía pasar, dio los pasos necesarios para poder traer a España la tecnología IONISIS.

ITASH Iclean, con su tecnología patentada IONISIS, transforma electroquímicamente el agua del grifo convirtiéndola en un excelente higienizador a nivel de esterilización. Certificado con la UNE-EN 14476 para todos los virus, tiene todas las características necesarias para conseguir revolucionar la manera de limpiar y desinfectar.

Además de la UNE-EN 14476, también dispone de estudios de eficacia específicos en la eliminación del 99,99% del SARS-CoV2 en 30 segundos, realizados en un laboratorio de BIOSEGURIDAD de nivel 3, y en la eliminación de bacterias como Staphylococcus Aureus, Cándida Albicans, Escherichia Coli etc.

También está testada en la eliminación de olores (WC, mascotas, restos de comida, etc.) y en la inactivación de pesticidas en frutas y verduras (Diazinon).

ITEL (Instituto Técnico Español de Limpiezas) que forma parte de diversos comités internacionales relacionados con la calidad en la limpieza y tiene presencia en más de 50 países, certifica y recomienda también este producto: "La solución de limpieza y desinfección producida por ITASH Iclean permite sustituir la totalidad de los productos químicos convencionales eliminando los efectos nocivos en el medio ambiente, también elimina el coste de los productos químicos, así como el coste asociado de la eliminación de envases y el riesgo de accidentes".

"Este tipo de limpieza es también la más idónea tanto para la industria alimentaria como para la limpieza e higienización hospitalaria, con el añadido de que esta solución limpiadora e higienizante no deja biofilms. Es muy importante remarcar que se trata de una tecnología segura y respetuosa con las personas y el medioambiente".

ITASH Iclean está notificado en el Ministerio de Sanidad, según el RD1054_2002 y el Art. 95 BPR.

La empresa distribuidora asegura que es muy fácil de usar. Con un proceso de 1 o 3 minutos permite que cualquier familia, comercio, escuela, medio de transporte, o empresa pueda limpiar, desodorizar eliminar pesticidas y desinfectar una gran cantidad de superficie sin necesidad de desalojar a las personas presentes. Puede utilizarse sobre cualquier superficie, ropa, utensilios de cocina, interior de vehículos, juguetes de niños, llaves, teléfonos móviles, mascarillas, etc. e incluso mascotas. No requiere aclarado y no deja residuo químico.

Según sus palabras, "Con IONISIS cambiará nuestro concepto de limpieza. Supone el equilibrio perfecto entre la desinfección 100% eficaz, certificada, y el cuidado de las personas y el medioambiente. Con ITASH Iclean ahorramos espacio, tiempo, dinero y evitamos residuos químicos y plásticos, participando con ello activamente en la conservación del planeta".

El producto ya está disponible online en la web www.ionisis.com, así como los estudios sobre la tecnología y su eficacia. Está prevista su llegada a las principales tiendas españolas a finales de diciembre.

Contacto

Nombre contacto: Pol Marquès

Teléfono de contacto: 669241219