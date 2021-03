COMUNICADO: LMS365 y Microsoft Viva mejoran la experiencia y aprendizaje de los empleados

La compañía da la bienvenida a la nueva Employee Experience Platform de Microsoft como una ayuda para conectar los trabajadores remotos con una cultura de aprendizaje y colaboración

AARHUS, Dinamarca, 3 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- LMS365 anunció hoy su compromiso con la integración sin fisuras con Microsoft Viva para ofrecer una completa Learning Experience Platform (LXP). La integración existente de LMS365 con Microsoft Teams ya permite a sus clientes aprovecharse de Viva. Combinadas, estas herramientas permitirán las organizaciones a mejorar la implicación y aprendizaje de los empleados en los entornos de trabajo remotos e híbridos de hoy.

https://mma.prnewswire.com/media/1138737/ELEARNINGFORCE_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1138737/ELEARNINGFORCE_Logo.jpg]

El vídeo del día La serie “The Crown”, gran triunfadora de los Globos de Oro

Click to Tweet [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3083149-1&h=247146303&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Des%26o%3D3083149-1%26h%3D75889025%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3083149-1%2526h%253D3584697968%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252Fintent%25252Ftweet%25253Ftext%25253D%25252540lms365%25252520and%25252520%25252540Microsoft%25252520Viva%25252520Improve%25252520Employee%25252520Experience%25252520and%25252520Learning%2525253A%25252520https%2525253A%2525252F%2525252Fwww.elearningforce.com%2525252Fthe-future-of-engagement-and-learning-microsoft-teams-lms365-and-viva%2525252F%25252520%25252523remotework%25252520%25252523LandD%252526original_referer%25253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclicktotweet.com%252526related%25253Dtweetdripapp%2526a%253DClick%252Bto%252BTweet%26a%3DClick%2Bto%2BTweet&a=Click+to+Tweet] : @lms365 and @Microsoft Viva Improve Employee Experience and Learning: https://www.elearningforce.com/the-future-of-engagement-and-learning-microsoft-teams-lms365-and-viva/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3083149-1&h=3533673193&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Des%26o%3D3083149-1%26h%3D4279186986%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3083149-1%2526h%253D1389411537%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.elearningforce.com%25252Fthe-future-of-engagement-and-learning-microsoft-teams-lms365-and-viva%25252F%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.elearningforce.com%25252Fthe-future-of-engagement-and-learning-microsoft-teams-lms365-and-viva%25252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.elearningforce.com%252Fthe-future-of-engagement-and-learning-microsoft-teams-lms365-and-viva%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.elearningforce.com%2Fthe-future-of-engagement-and-learning-microsoft-teams-lms365-and-viva%2F] #remotework #LandD

Microsoft Viva unifica comunicaciones, conocimiento, aprendizaje, recursos y perspectivas en una experiencia integrada que empodera a personas y equipos para comunicarse, colaborar y aprender. Uno de los cuatro pilares de Viva es Viva Learning, que se centrará en la importancia de crear una cultura de aprendizaje que apoye la necesidad de una experiencia de aprendizaje atractiva, efectiva y accesible.

Ya integrada sin fisuras con Microsoft Teams, LMS365 apoya totalmente esta visión de trabajar de forma más inteligente y aprender más dentro del flujo de trabajo. Combinando LMS365 y Microsoft Viva, los alumnos podrán acceder a plataformas completas de experiencia de aprendizaje con todas las funciones que necesitan, construidas y operadas completamente en Microsoft 365 y Azure.

Desde que se pasó al trabajo remoto, mantener una experiencia de empleado de calidad ha sido un gran reto para las organizaciones del comité, ya sea en nuevos miembros o en formar a empleados para las mejores prácticas utilizando nueva tecnología. Uno de los mayores retos de ofrecer estos servicios remotamente de un modo importante ha sido encontrar una plataforma sencilla para el usuario que empodere a los usuarios en lugar de confudirlos y frustrarlos.

A través de Microsoft Teams, las organizaciones pueden aprovechar Viva y LMS365 para ofrecer plataformas de experiencia del empleo y aprendizaje digital sin fisuras para empleados remotos, permitiéndoles seguir aprendiendo y colaborando con facilidad. Las plataformas ofrecen ventajas para las siguientes partes implicadas:

-- Aprendices: Los empleados utilizarán las herramientas y recursos aportados por Viva y LMS365, almacenados en Sharepoint con fácil accesibilidad desde Microsoft Teams para aprendizaje y colaboración integrados. -- Directores de recursos humanos: Los equipos de recursos humanos utilizarán Viva y LMS365 para lanzar la formación, herramientas y recursos necesarios para formar e incorporar empleados, todo ello dentro de Microsoft Teams. -- Equipos TI: Los equipos TI se beneficiarán de operaciones consolidadas en infraestructuras Microsoft, simplificando la resolución de problemas y cuestiones que surgen con distintas infraestructuras.

El tiempo (pulsar sobre el mapa para ver el tiempo de hoy)

Christopher Rousset, director gerente de América y vicepresidente de alianzas globales, LMS365, indicó: "Los empleados frecuentemente reportam que el trabajo remoto les hace sentirse desconectados de sus organizaciones y colegas. Utilizar una plataforma de comunicación y aprendizaje ayuda a las organizaciones y a sus empleados a permanecer resilientes y flexibles. Las características combinadas de LMS365 y Microsoft Viva integran una cultura de aprendizaje en la vida laboral diaria y mejoran el proceso de incorporación, Estamos ansiosos por formar un equipo con Microsoft Viva a medida que las características se lancen este año".

Acerca de LMS365:LMS365 tiene más de 800 clientes empresariales y públicos con más de cuatro millones de usuarios. Más de 50 socios de confianza han implementado la solución en más de 40 países, con clientes en todos los sectores y despliegues desde unos con empleados a más de 50.000 empleados. LMS365, una Microsoft Preferred Solution, es una de las soluciones de gestión de aprendizaje basadas en la nube de más rápido crecimiento en el mercado hoy. LMS365 ofrece una experiencia de aprendizaje moderna, integrada y familiar mientras el aprendizaje es ya posible dentro de Microsoft Teams, Mobile y SharePoint Online. LMS365 es rápida de instalar, altamente configurable, fácil de usar y se integra totalmente con el resto de su espacio de trabajo digital, incluyendo Microsoft 365, SharePoint y Teams. Sitio web: LMS365.com

Contactos de RR PP:Shyna DeepakNadel Phelan, [email protected][mailto:[email protected]]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1138737/ELEARNINGFORCE_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3083149-1&h=3319639853&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3083149-1%26h%3D3442301279%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1138737%252FELEARNINGFORCE_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1138737%252FELEARNINGFORCE_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1138737%2FELEARNINGFORCE_Logo.jpg]