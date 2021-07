COMUNICADO: Locus se une a ServiceNow para habilitar los servicios de optimización de rutas para los clientes

--Los clientes ahora pueden aumentar la utilización y la eficiencia de la fuerza laboral al tiempo que reducen los costes

SAN FRANCISCO, 14 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Locus, una plataforma preparada para el futuro que automatiza las decisiones de la cadena de suministro, ha anunciado hoy una integración con ServiceNow Field Service Management para habilitar servicios de optimización de rutas que pueden ayudar a agilizar las operaciones de los agentes de servicio de campo.

Con esta integración implementada, los clientes finales ahora pueden elegir la hora de su cita preferida para un servicio en ServiceNow Field Service Management. La integración con Locus asignará la tarea al mejor agente de servicio de campo con las habilidades y herramientas adecuadas para esa tarea y también determinará el plan de enrutamiento a nivel de calle más eficiente para cada técnico. Tiene en cuenta las ubicaciones de los servicios, el tiempo que se tarda en completar la tarea, la distancia entre las distintas ubicaciones de los servicios, las condiciones del tráfico y muchos otros factores antes de elaborar el plan de enrutamiento.

El gerente de despacho tendrá una visibilidad completa de las tareas que se ejecutan en el terreno. El sistema también recopila datos que se pueden utilizar para diseñar una mejor estrategia y tomar medidas correctivas, si es necesario.

"La gestión moderna del servicio de campo debe tener en cuenta las crecientes demandas de los clientes. Garantizar un servicio de alta calidad todos los días no es una tarea sencilla. Desde solicitudes bajo demanda hasta la reprogramación dinámica o la cancelación de tareas, los gerentes de despacho deben manejarlo todo en cualquier momento. Esta integración facilitará sus vidas al crear planes de viaje estáticos y también puede manejar fácilmente solicitudes bajo demanda y otras modificaciones dinámicas sobre la marcha ", dijo Krishna Khandelwal, directora comercial de Locus. "De este modo, los clientes pueden aumentar la utilización de la fuerza de trabajo de campo, reducir los costes y mejorar la eficiencia. Además de todo esto, las empresas ahora pueden utilizar la analítica para elaborar mejores estrategias, superar los obstáculos y tomar medidas correctivas".

"Esta integración con Locus permitirá una solución de extremo a extremo para los clientes, lo cual es fundamental a medida que las organizaciones trabajan para diferenciarse de la competencia", dijo Nikki Narang, directora de gestión de productos, flujos de trabajo de clientes de ServiceNow. "Los flujos de trabajo digitales continúan transformando el servicio de campo, ayudando a garantizar que los técnicos adecuados sean enviados a los trabajos correctos para resolver problemas rápidamente, mientras mejoran la experiencia del cliente y ayudan a las empresas a gestionar equipos de servicio de campo cada vez más complejos".

Locus, que recientemente recaudó 50 millones de dólares en fondos de la Serie C liderados por GIC, el fondo soberano de inversión de Singapur, con la participación de Qualcomm Ventures LLC y los inversionistas existentes Tiger Global y Falcon Edge, utiliza un aprendizaje automático profundo y algoritmos patentados para ofrecer soluciones inteligentes de cadena de suministro a los clientes.

Las soluciones escalables de la compañía han dado como resultado un ahorro de más de 150 millones de dólares en costes de logística, reducciones de más de 70 millones de kilómetros en la distancia recorrida y una reducción de más de 17 millones de kilogramos en las emisiones de GEI para clientes de sectores como comercio electrónico, comercio minorista, comercio electrónico, CPG/FMCG, servicios del hogar, entregas a domicilio, 3PL, transporte y distribución B2B.

Acerca de Locus:

Locus es una plataforma tecnológica que utiliza el aprendizaje automático y algoritmos propios para automatizar decisiones complejas en la cadena de suministro. Sus soluciones inteligentes para la cadena de suministro proporcionan visibilidad de extremo a extremo y permiten a las empresas mejorar su eficiencia operativa mediante la reducción de costes, la racionalización de la experiencia del cliente y la reducción del impacto medioambiental.

Las soluciones escalables de Locus incluyen optimización de rutas, seguimiento y análisis en tiempo real, optimización de ventas, planificación de territorios, asignación de vehículos y diseño de redes. Nuestra plataforma preparada para el futuro ha resultado en ahorros de más de 150 millones de dólares en costes de logística, 70 millones de kilómetros de reducción en la distancia recorrida y 17 millones de kilogramos de reducción en las emisiones de GEI en clientes como Nestlé, Mondelez, Unilever, BigBasket, Bluedart, Bukalapak, The Tata Group y muchos otros.

La compañía impulsa las entregas en Norteamérica, Europa, el sudeste asiático, Oriente Medio, ANZ y el subcontinente indio. Visite www.locus.sh para saber más, o síganos en LinkedIn..

ServiceNow, el logotipo de ServiceNow, Now, Now Platform y otras marcas de ServiceNow son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de ServiceNow, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.

Contacto de medios:

Julie Solomon

+1--610-764-1534

jsolomon@nextpr.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1197609/Locus_Logo.jpg