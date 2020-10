COMUNICADO: LTI lanza Canvas PolarSled, permitiendo la migración rápida a Snowflake

- El marco aborda retos claves de diseñar, acelerar y gobernar el trayecto de transformación de datos a la nube

MUMBAI, India, 2 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (NSE: LTI), una compañía de soluciones digitales y consultoría de tecnología global, lanzó Canvas PolarSled, un marco de migración y modernización de cloud automatizado para ayudar a las empresas a acelerar su trayecto de datos a Snowflake [https://www.snowflake.com/], la plataforma de datos cloud. LTI Canvas PolarSled permite a las empresas con rápida migración de sus datos cloud a una plataforma única e integrada de Snowflake de un modo eficiente y de bajo riesgo.

https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg]

Con su arquitectura innovadora, modelo de consumo único y escalabilidad casi ilimitada, la adopción de Snowflake puede ayudar a las empresas a emerger como organizaciones digitales totalmente equipadas. LTI Canvas PolarSled es un marco único que ofrece un libro completo de estrategia de automatización y gobernancia para asegurar la migración rápida a Snowflake.

LTI Canvas PolarSled enfoca la migración a Snowflake en tres capas, cada una con un conjunto de herramientas específico, gobernancia y resultados:

1. Una estrategia y diseño de migración contextualizado y dirigido a consultoría 2. Migración de extremo a extremo en toda la cadena de valor de análisis aprovechando herramientas y aceleradores LTI 3. Optimización de la plataforma de datos Snowflake post-migración

Sanjay Jalona, consejero delegado y director gerente de LTI, dijo: "En LTI, estamos encantados con las innovaciones en el panorama de la modernización de datos. Nuestra asociación con Snowflake es fundamental para amplificar nuestras capacidades para ofrecer proyectos de próxima generación y resultados mejorados para nuestros clientes en este espacio. Diseñamos LTI Canvas PolarSled para diseñar, implementar y gestionar programas de migración Snowflake eficientemente y permitir a los clientes expeditar su trayecto a la nube".

Kevin Miller, vicepresidente de Integradores de sistemas de Snowflake, dijo: "LTI tiene un fuerte enfoque en construir capacidades completas en torno a Snowflake. Son un líder en la industria ofreciendo servicios de consultoría y tecnología de Snowflake a empresas de todo el mundo. Creemos que LTI Canvas PolarSled es un marco exponencial que ofrecerá valor diferenciado a los clientes a través del proceso de migración a Snowflake".

LTI trabaja con organizaciones globales líderes que ofrecen servicios de implementación y migración de Snowflake, como diseño, preparación, replataforma y optimización del rendimiento.

Acerca de LTI:

LTI (NSE: LTI) es una compañía global de consultoría en tecnología y soluciones digitales que ayuda a más de 420 clientes a tener éxito en un mundo convergente. Con operaciones en 32 países, hacemos un esfuerzo adicional para nuestros clientes y aceleramos su transformación digital con la plataforma Mosaic de LTI que permite sus trayectos móviles, sociales, de análisis, IoT y cloud. Fundada en 1997 como filial de Larsen & Toubro Limited, nuestra herencia única nos da una experiencia real sin precedentes para resolver los retos más complejos de las empresas en todas las industrias. Cada día, nuestro equipo de más de 30.000 LTItes permite a nuestros clientes mejorar la efectividad de sus operaciones empresariales y tecnológicas y ofrecen valor a sus clientes, empleados y accionistas. Para más información consulte http://www.Lntinfotech.com [http://www.lntinfotech.com/] o síganos en @LTI_Global

Más información:

-- LTI Canvas PolarSled - https://canvas.lntinfotech.com/lti-canvas-polarSled.html [https://canvas.lntinfotech.com/lti-canvas-polarSled.html] -- LTI Canvas - Designing the Future of Software Engineering - https://canvas.lntinfotech.com [https://canvas.lntinfotech.com/] -- LTI SafeRadius - A return to workplace mobile app - https://www.lntinfotech.com/lti-saferadius/ [https://www.lntinfotech.com/lti-saferadius/]

Conecte con LTI :

-- Lea nuestras noticias [https://www.lntinfotech.com/news-events/] y blogs [https://www.lntinfotech.com/blogs/] -- Síganos en Twitter [https://twitter.com/LTI_Global] y LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/l&t-infotech] -- Síganos en Facebook [https://www.facebook.com/LarsenToubroInfotech/?hc_ref=SEARCH&fref=nf] -- Vea nuestros vídeos en YouTube [https://www.youtube.com/user/LarsenToubroInfotech]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg]

CONTACTO: Contactos de medios de LTI: Shambhavi Revandkar, RR PP yRelaciones con los medios - India, +91-9769509545,[email protected]