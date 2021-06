COMUNICADO: LTI Syncordis es reconocido como Socio de Servicios del Año de Temenos

-- Premio presentado en el Temenos Community Forum Online 2021

MUMBAI, India, 3 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- LTI Syncordis, un socio global de implementación de Temenos y una filial de Larsen & Toubro Infotech Ltd. (BSE: 540005) (NSE: LTI) ha sido reconocido como Socio de Servicio del Año por Temenos en la edición virtual de TCF Online 2021 de este año.

Desde su creación, LTI Syncordis ha mantenido su compromiso con el éxito de la comunidad Temenos y se ha convertido en un socio global único para la implementación e integración de sistemas de principio a fin. Además, LTI Syncordis es la primera empresa con la autorización de "Profesional del Sector Financiero" (PSF) en Luxemburgo que se dedica por completo a los servicios de Temenos con capacidades para dar soporte a todo el software de Temenos y está calificada constantemente con altas puntuaciones de satisfacción de socios entre los socios de servicios de Temenos. En 2020, LTI Syncordis seleccionó a Temenos para lanzar su innovadora plataforma de banca como servicio en el mercado nórdico, que permite a los bancos modernizar los sistemas bancarios centrales heredados de forma rápida y eficiente. Con más de 600 expertos de Temenos en Syncordis y más de 35.000 profesionales de la tecnología en LTI, LTI Syncordis es el socio preferido de los clientes de Temenos en todo el mundo que buscan una innovación acelerada.

Sudhir Chaturvedi, presidente y miembro del Consejo Ejecutivo, LTI, dijo:

"Creemos en la excelencia y en ir siempre más allá para nuestros clientes. Ser reconocidos por nuestro compromiso es maravilloso y en LTI Syncordis lo apreciamos mucho. Como socio dedicado de Temenos, esperamos consolidar nuestra fructífera asociación con Temenos e impulsar la transformación digital innovadora en el sector bancario durante muchos años."

Guillaume Desjonqueres, consejero delegado, Syncordis, comentó:

"Estoy encantado de aceptar este premio en nombre de todo nuestro personal, que ha sido clave para hacer posible este logro. Hoy más que nunca, es vital centrarse en la cooperación y en la entrega de proyectos integrales de la más alta calidad a instituciones financieras de todos los tamaños. Mejorar la banca consiste en compartir la responsabilidad y potenciar programas innovadores de transformación digital. Este reconocimiento nos inspira. Junto con nuestro socio a largo plazo Temenos, seguiremos comprometidos, tanto con los bancos como con sus valiosos clientes".

Alexa Guenoun, director de operaciones, Temenos, dijo:

"Los socios tienen un impacto asombroso en el ecosistema que hemos desarrollado a lo largo de nuestros 27 años en el sector bancario: nos ayudan a innovar, a escalar y a hacer que la banca sea mejor para nuestros clientes y para el mundo. Estoy encantado de reconocer a LTI Syncordis por su papel en la entrega de tecnología que crea experiencias mejores, más rápidas e inteligentes, y una mayor agilidad para responder a un mundo en constante cambio. Gracias a socios como LTI Syncordis tenemos una de las comunidades más fuertes, dinámicas y resistentes de la industria".

Acerca de Syncordis:

Syncordis, una empresa LTI con sede en Luxemburgo, ofrece proyectos de implementación e integración de sistemas de alta calidad de principio a fin con un enfoque exclusivo en el software bancario de Temenos, como Temenos Infinity, Temenos Transact, Temenos Fund Administration, Temenos Wealth, Temenos Payments, Temenos Financial Crime Mitigation y Temenos DataSource. Syncordis es también el único socio global de Temenos que se dedica por completo a los servicios de Temenos, con capacidad para dar soporte a todas las suites de software de Temenos. Con 12 oficinas en todo el mundo, más de 600 expertos y servicios complementarios como SaaS y servicios de soporte de producción regulados, Syncordis permite a sus clientes internacionales dominar su transformación digital. Esto hace que Syncordis sea uno de los socios de servicios de ventanilla única para los clientes de Temenos en todo el mundo. Para más información, visite www.syncordisconsulting.com

Acerca de LTI:

LTI (NSE: LTI) es una compañía global de consultoría en tecnología y soluciones digitales que ayuda a más de 400 clientes a tener éxito en un mundo convergente. Con operaciones en 31 países, hacemos un esfuerzo adicional para nuestros clientes y aceleramos su transformación digital con la plataforma Mosaic de LTI que permite sus trayectos móviles, sociales, de análisis, IoT y cloud. Fundada en 1997 como filial de Larsen & Toubro Limited, nuestra herencia única nos da una experiencia del mundo real sin precedentes para resolver los retos más complejos de las empresas en todas las industrias. Cada día, nuestro equipo de más de 35.000 LTItes permite a nuestros clientes mejorar la efectividad de sus operaciones empresariales y tecnológicas y ofrecen valor a sus clientes, empleados y accionistas. Síganos en @LTI_Global

