COMUNICADO: LyondellBasell anuncia su objetivo de cero emisiones netas para 2050 (2)

Las declaraciones de este comunicado que no hagan referencia a hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones de la dirección de LyondellBasell, incluidas aquellas que se basan en información y proyecciones de terceros, que se consideraron razonables en el momento en que se hicieron, y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Cuando en esta presentación se utilizan las palabras «estimar», «creer», «continuar», «poder», «pretender», «posibilidad», «planificar», «potencial», «estrategia», «objetivo», «pretensión», «alcanzar», «camino», «permitir», «objetivo», «deber», «querer», «esperar» y expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas contengan dichas palabras. Además, cualquier declaración que haga referencia al objetivo Cero neto de LyondellBasell o a los objetivos provisionales de 2030 y su consiguiente esfuerzo son declaraciones prospectivas. Los resultados reales podrían diferir materialmente en función de factores como: entre otros, las condiciones del mercado; fluctuaciones cíclicas de las industrias de productos químicos, polímeros y refinería; la disponibilidad, la volatilidad del coste y el precio de las materias primas y los servicios públicos, en particular el coste del petróleo, gas natural y los líquidos de gas natural asociados; la capacidad para cumplir con nuestros objetivos de sostenibilidad, como la capacidad de operar con seguridad, aumentar la producción de polímeros reciclados y de base renovable, así como reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de energía; la implementación de nueva tecnología y la capacidad de obtener los beneficios esperados de la misma; el acceso al capital para financiar nuestras iniciativas relacionadas con el clima; las medidas de nuestros proveedores y clientes, incluido el uso de la familia de productos Circulen; nuestra capacidad para obtener energía renovable y reducir nuestra dependencia del carbón; incertidumbres e impactos relacionados con el alcance y la duración de la pandemia; las presiones competitivas de productos y precios; condiciones laborales; interrupciones de funcionamiento (incluidas fugas, explosiones, incendios, incidentes relacionados con el tiempo, fallos mecánicos, tiempo de inactividad no programado, interrupciones de los proveedores, escasez de mano de obra, golpes, huelgas u otras dificultades laborales, interrupciones del transporte, vertidos y emisiones y otros riesgos medioambientales); el equilibrio entre la oferta y la demanda de nuestros productos y los de nuestras subsidiarias y filiales, y los efectos relacionados de las capacidades de producción del sector y las tasas operativas; nuestra capacidad para gestionar los costes; los futuros resultados financieros y operativos; el desarrollo del cambio climático; los procedimientos legales y medioambientales; las resoluciones fiscales, consecuencias o procedimientos; los desarrollos tecnológicos y nuestra capacidad para desarrollar nuevos productos y tecnologías de procesos; así como posibles medidas gubernamentales, incluidos los requisitos de divulgación relacionados con el clima. Se pueden encontrar factores adicionales que podrían hacer que los resultados difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas en las secciones «Factores de riesgo» de nuestro formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020 y en nuestras posteriores presentaciones a la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, SEC), que se pueden encontrar en www.LyondellBasell.com en la página de Relaciones con Inversores y en el sitio web de la Comisión de Valores y Bolsa en www.sec.gov.Debido a estos riesgos e incertidumbres, se insta a los lectores a no depositar una confianza excesiva en dichas declaraciones prospectivas, así como a revisar y considerar con cuidado las divulgaciones, entre ellas, las relativas a los riesgos a los que nos enfrentamos, que presentamos de manera ocasional ante la Comisión de Valores y Bolsa. No hay garantía de que cualquiera de las medidas, eventos o resultados de las declaraciones prospectivas ocurra, o si cualquiera de ellos lo hace, qué impacto tendrá en nuestras estrategias, objetivos, resultados operativos o condición financiera. Muchos de los estándares, métricas, tecnología y supuestos utilizados en la preparación de los objetivos y la estrategia de la empresa siguen evolucionando y se basan en supuestos de gestión que se consideran razonables en el momento de la preparación, pero no deben considerarse como garantías. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron y se basan en las estimaciones y opiniones de la dirección de LyondellBasell en el momento en que se hicieron. LyondellBasell no asume, y rehúsa expresamente, cualquier obligación de actualizar las declaraciones prospectivas en caso de que cambien las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la dirección, a excepción de lo exigido por la ley. Esta versión hace referencia a determinados marcos e iniciativas. Como resultado, la empresa no respalda ni adopta estos marcos de forma permanente ni tiene la intención de hacerlo. La empresa no se obliga a cumplir con ninguna recomendación específica ni a proporcionar ninguna divulgación específica en el futuro (incluidos los objetivos y el progreso establecidos en este documento), excepto cuando así lo determine. La empresa no ofrece ninguna declaración ni garantía en cuanto al uso o definición por parte de esta organización de términos o recomendaciones específicas o la viabilidad de ninguna iniciativa.

