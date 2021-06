COMUNICADO: Majorel, elegida "líder global" en experiencia de cliente en el sector BFSI

Luxemburgo, 8 de junio de 2021 - Majorel, compañía líder en servicios integrales de experiencia del cliente (CX) y BPO para algunas de las marcas más respetadas del mundo, ha sido identificada como "Líder" en el informe NEAT de NelsonHall, en el que evalúa a proveedores de servicios CX en el sector de BFSI (Banca, Servicios Financieros y Seguros).

"Estamos muy orgullosos de ser identificados por NelsonHall como un líder en servicios de experiencia de cliente para clientes de banca, finanzas y seguros, porque supone un reconocimiento al increíble compromiso de nuestra gente con lo que se ha convertido en uno de los segmentos de más rápido crecimiento dentro de nuestro negocio global", afirma Jerome Duron, responsable de prácticas de la industria global de seguros de Majorel.

"Al trabajar para muchas de las principales marcas locales e internacionales del sector, estos clientes valoran la profunda experiencia que hemos reunido durante los últimos 20 años ", continúa Duron.

El vídeo del día Iceta desliza que los indultos estarán listos antes de verano

Oliver Carlsen, consejero delegado regional de Majorel en Alemania y Europa del Este, que dirige la práctica de servicios bancarios y financieros globales de la empresa, añade: "Lo que realmente nos distingue es, en primer lugar, nuestra capacidad para ofrecer soluciones integrales desde el front al backoffice y, en segundo lugar, nuestro conjunto de herramientas y plataformas digitales desarrolladas especialmente para las necesidades únicas del sector BFSI y que permiten gestionar todo, desde la adquisición de nuevos clientes hasta la venta cruzada y fidelización del cliente. Un buen ejemplo de ello es nuestra plataforma de banca digital, que incluye nuestro servicio de cambio de cuenta, que ya lidera el mercado en Francia y Alemania".

En particular, NelsonHall destaca la experiencia de la empresa en la generación de ingresos para el sector BFSI, donde Majorel se sitúa en una posición destacada como líder mundial. Majorel aumenta las habilidades de ventas tradicionales en esta área, centradas en las personas, con plataformas digitales especialmente desarrolladas que incorporan análisis sofisticados. Su plataforma de banca digital también ofrece múltiples soluciones para digitalizar y optimizar los procesos BFSI, como Insurance Navigator, su herramienta para las ventas de seguros de próxima generación.

"Majorel apunta al mercado de servicios de experiencia de cliente en el sector BFSI de rápido crecimiento en Europa con su plataforma patentada de migración de cuentas bancarias, servicios administrados y su plataforma de coordinación de flujo de trabajo, analítica y administración omnicanal", explica Ivan Kotzev, analista de servicios CX en NelsonHall. "La fuerza de Majorel en este sector se ve reforzada por su incubadora y aceleradora de servicios fintech e insurtech centrada en marcas de alto crecimiento".

Majorel cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando con los principales bancos, compañías de seguros e instituciones financieras, con más de 70 clientes a largo plazo en el sector BFSI a nivel mundial. En los últimos años, la compañía se ha hecho un nombre por sí misma, apoyando a clientes del sector disruptores y digitales.

En septiembre de 2020, la compañía adquirió Société ISILIS, un proveedor destacado de servicios digitales para el sector BFSI y servicios de cambio de cuentas bancarias en Francia. La adquisición reforzó la posición de Majorel como número uno en Francia y Alemania con el servicio de cambio de cuenta bancaria y es un importante paso adelante en su ambición de ofrecer una plataforma de banca digital integral para sus clientes en toda Europa.

Acerca de Majorel

Majorel diseña y proporciona servicios de experiencia de cliente para algunas de las marcas más respetadas del mundo. Y lo hace combinando el talento humano, tecnología avanzada y un conocimiento único de este sector. A Majorel le apasionan sus clientes y sus empleados, una pasión que se ejemplifica en su lema: 'Driven to Go Further'. Sus servicios abarcan todo el customer journey, actividades de front y back office, , Soluciones BPO, Marketing Digital, Servicios de gestión y moderación de contenidos y consultoría en experiencia de cliente y analítica. La presencia global de Majorel comprende actualmente 31 países, 60.000 empleados, más de 110 ubicaciones (incluidos 17 centros multilingües y 6 Laboratorios Digitales) y presta servicios en más de 60 idiomas. Todo ello respaldado por capacidades de entrega súper ágiles y flexibles entre las que se incluyen el lugar de trabajo virtual de Majorel. Para obtener más información sobre Majorel, visite: www.majorel.com