COMUNICADO: La marca de moda alicantina que triunfa entre las influencers

Koala Bay es una firma de ropa y complementos fundada en 2011 en Alicante que cuenta con un estilo muy vinculado a las costas españolas. Su filosofía de vivir un verano infinito y sin prisas ha conquistado ya a influencers de la talla de Paula Echevarría o Rocío Camacho

Fundada en 2011 la marca de moda española Koala Bay ha conseguido hacerse un hueco en los armarios de las influencers más importantes del país. Con un estilo muy ligado a las costas españolas, y con más de 30 tiendas físicas en los puntos más turísticos del litoral, las colecciones de la firma de origen alicantino destacan por su comodidad, estilo y diseño, adaptándose perfectamente a cualquier tipo de silueta y edad.

Algunas de las personalidades más reconocidas de las redes sociales ya son fieles seguidoras de esta marca, iconos de la moda como la actriz Paula Echevarría, la empresaria Rocío Camacho o la exconcursante de Gran Hermano Susana Bicho han subido en los últimos días publicaciones a sus perfiles vistiendo prendas de la firma. Paula Echevarría se decantó por un outfit completo de la marca compuesto por un vestido largo rojo con corte ibicenco combinado con sandalias y bolso negro que encantó a sus seguidores.

Koala Bay nació con el objetivo de proporcionar una colección "total look" a un tipo de público que busca prendas especiales y que cuenta con un gusto particular. Además, basa su filosofía en vivir un verano infinito y sin prisas, unas vacaciones donde los horarios no existen y el sol nunca se esconde. En definitiva, se trata de una marca creada para hedonistas. Estas peculiaridades la han convertido en un referente de moda español entre las influencers, además de sus precios asequibles y prendas versátiles.

En sus colecciones los protagonistas son vestidos fluidos, con un marcado toque ibicenco, monos amplios y frescos de colores veraniegos, camisetas, blusas y su ya famosa ropa de baño. Destacan, además, los accesorios: bolsos de rafia, sombreros playeros y una amplia colección de menorquinas de todos los estilos.

Contacto

Nombre contacto: Cecilia Frutos

Descripción contacto: Polar Marketing

Teléfono de contacto: 910 51 53 22