COMUNICADO: La marca SINGER®, con 170 años, sigue innovando en el arte de la costura

Colección SINGER® Elite

LA VERGNE, Tenn., 4 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- La marca SINGER® sigue llevando la costura al siguiente nivel con su nueva colección Singer Elite. Estas nuevas máquinas de coser están diseñadas para lograr un rendimiento máximo, ya que utilizan materiales de primera calidad y ofrecen las terminaciones más modernas. Esta línea de tres máquinas es un nuevo capítulo para la marca de 170 años de antigüedad: sigue siendo simple, accesible y sencilla, pero con un nuevo nivel de capacidad y posibilidad de proyectos. Diseñada para lograr un rendimiento óptimo, inspirada en diseños modernos con estilo de alto nivel y componentes mejorados.

La colección consiste en 3 máquinas: una mecánica, una computarizada y una overlock. Cada una tiene las principales y mejores funciones y especificaciones mecánicas de su clase, además de que las máquinas mecánicas y computarizadas son de alta velocidad y cuentan con un gran poder de perforación para realizar tareas difíciles, además de puntos de contacto premium con materiales de alta calidad. Proporciona el mejor control a través del largo y ancho de puntada ajustable, y la función de ojal en un solo paso permite realizar arreglos rápidos. Cuenta con un enhebrador de aguja incorporado para enhebrar agujas sin esfuerzo y coser más rápido.

Para obtener más información sobre la colección SINGER® Elite, visite www.singer.com

ACERCA DE SINGER®

Durante casi 170 años, la marca SINGER® ha sido sinónimo de costura. Desde la patente de Isaac Singer sobre la primera máquina de coser de consumo en 1851 hasta el primer ecosistema de costura basado en la nube del mundo en 2015, el espíritu del diseño práctico y la innovación creativa que caracterizó a la marca desde sus inicios continúa hoy en día. Desde la moda hasta la decoración del hogar, bordado y confección, estamos comprometidos con el crecimiento y el desarrollo de productos SINGER® para los amantes de la costura de todos los niveles.

Singer, el diseño del Camafeo "S" y Design and Sewing Made Easy son marcas registradas de The Singer Company Limited S.a.r.l. o sus filiales. ©2021 The Singer Company Limited S.a.r.l. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1158576/SINGER_Logo.jpg