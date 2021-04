COMUNICADO: En marcha uno de los mayores esfuerzos para proteger el océano del planeta

Blue Nature Alliance se asocia para proteger 18 millones de kilómetros cuadrados de océano en todo el mundo durante cinco años

ARLINGTON, Va., 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Una nueva iniciativa de conservación de los océanos está en marcha para catalizar la protección y conservación de 18 millones de kilómetros cuadrados del océano (7 millones de millas cuadradas) en los próximos cinco años, un área del doble del tamaño de Estados Unidos continental y más grande que el continente de Sudamérica.

El esfuerzo, llamado la Blue Nature Alliance, es una colaboración liderada por Conservation International, The Pew Charitable Trusts, Global Environment Facility, Minderoo Foundation y la Rob and Melani Walton Foundation. La Alianza tiene como objetivo ampliar y mejorar las protecciones oceánicas con el objetivo de trabajar junto con los pueblos indígenas y las comunidades locales, científicos y académicos, y otros asociados.

La Blue Nature Alliance está trabajando con los gobiernos y otros socios en los esfuerzos a gran escala en el paisaje marino de Lau de Fiji, el Océano Austral de la Antártida y Tristan da Cunha para asegurar colectivamente protecciones de más de 4,8 millones de kilómetros cuadrados (1,9 millones de millas cuadradas) del océano. La Alianza pronto se dedicará a los esfuerzos en Canadá, Palau, Seychelles y el Océano Índico Occidental. Con ello se pretende reforzar y mejorar la protección de casi 2 millones de kilómetros cuadrados (734.000 millas cuadradas) del océano. Se ha identificado un conjunto de 18 compromisos adicionales de la Blue Nature Alliance en Norteamérica y Sudamérica, Europa y la región de Asia-Pacífico. La Blue Nature Alliance anunciará la próxima ronda de ubicaciones en el verano de 2021.

"Un océano saludable es clave para nuestra existencia. Proporciona nutrición y empleo para la mayoría de las personas en todo el mundo y la mitad del oxígeno que cada uno de nosotros respira. Sin embargo, significativamente hay menos de nuestro océano protegido en comparación con la tierra", dijo Aulani Wilhelm, vicepresidente sénior de Oceans for Conservation International. "Debemos colaborar globalmente, en asociación con los gobiernos locales y los pueblos indígenas, para hacer de la conservación de nuestro océano una prioridad. Ahora es el momento de tomar grandes medidas prácticas para sacar este trabajo adelante".

El océano del mundo está bajo estrés, se enfrenta a amenazas de cambio climático, prácticas de pesca perjudiciales y contaminación. La ciencia muestra que es necesario proteger y conservar grandes áreas del océano para apoyar el aire que respiramos, regular el clima y mantener niveles esenciales de biodiversidad.

"Desde las costas hasta alta mar, necesitamos abordar la conservación holísticamente y en asociación. Nuestros esfuerzos colectivos ayudarán a asegurar un océano saludable que sea más resistente al cambio climático y produzca beneficios tanto para la naturaleza como para las personas", dijo Tom Dillon, vicepresidente sénior de medio ambiente de The Pew Charitable Trusts. "Para impulsar la biodiversidad, la pesca y las economías, la Blue Nature Alliance trabajará con socios de todo el mundo para aplicar la ciencia y las lecciones aprendidas, y aprovechar las mejores prácticas para conservar nuestro océano a escala. Necesitamos este tipo de ambición para abordar los desafíos a los que se enfrenta nuestro océano hoy."

Los esfuerzos de la Blue Nature Alliance apoyan el impulso para proteger al menos el 30 por ciento del océano para 2030, un objetivo mundial de conservación que se espera sea adoptado formalmente en la Conferencia para la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas a finales de este año. Hasta la fecha, menos del 10 por ciento del océano global está protegido. La meta del 30 por ciento está ampliamente acordada como el umbral necesario para mantener un océano resiliente y funcional que apoye la salud de las personas y la naturaleza.

"Conservar el 30 por ciento de la tierra y el mar del mundo en la próxima década requerirá que todos trabajemos juntos, con la ciencia como nuestra Estrella del Norte", dijo Carlos Manuel Rodríguez, consejero delegado y presidente del Global Environment Facility. "Es alentador ver un trabajo colaborativo en marcha en el Atlántico Sur, el Pacífico Sur y el Océano Sur de la Antártida, y con el trabajo a punto de comenzar en más lugares alrededor de Palau, Seychelles, Canadá y el Océano Índico Occidental. A través de la Blue Nature Alliance, contribuiremos significativamente al objetivo global de conservación de los océanos del 30 por ciento y nos aseguraremos de que tengamos impulso sobre el que construir mientras nos esforzamos por nuestras ambiciones para 2030".

Para lograr su ambicioso objetivo, la Blue Nature Alliance está creando una red global de socios dedicados a aprovechar las lecciones aprendidas de áreas marinas protegidas que funcionan bien e innovar nuevos enfoques para conservar grandes áreas oceánicas, muchas de las cuales han incorporado en gran medida los conocimientos y necesidades tradicionales de las comunidades y gobiernos locales en sus planes de gestión a largo plazo, una práctica que ayuda a garantizar la resiliencia , tanto en financiación como en ejecución.

"Involucrarse con las comunidades locales es esencial para el éxito a largo plazo de los esfuerzos de conservación de los océanos", dijo el Dr. Tony Worby, consejero delegado de Flourishing Oceans en Minderoo Foundation de Australia. "Las comunidades locales dependen directamente del océano para medios de subsistencia, actividades culturales y recreación, por lo que es fundamental que participen en la toma de decisiones que apoyen la sostenibilidad a largo plazo. Una medida de éxito para la Blue Nature Alliance será crear apoyo comunitario para las medidas de conservación de los océanos".

"Melani y yo nos preocupamos profundamente por el futuro de nuestro planeta y las comunidades que dependen de la naturaleza para su salud, medios de vida y cultura", dijo Rob Walton, cofundador de la Melani Walton Foundation. "Es por eso que nos complace formar parte de la Blue Nature Alliance, que reúne a filántropos, empresas, gobiernos y ONG para aumentar sustancialmente y mejorar la conservación de los océanos. Ahora es un momento crítico. El océano está bajo una presión inmensa, y todos tenemos la responsabilidad de ayudar a salvaguardarlo".

Además de sus cinco socios fundadores, la creciente red de la Blue Nature Alliance incluye expertos en conservación, científicos y estrategas financieros de renombre mundial, incluyendo Big Ocean, la Global Island Partnership, la Gordon and Betty Moore Foundation, la Murphy Family Foundation, Nekton, Oceana, Ocean Unite, la Tiffany &Co. Foundation y SkyLight Surveillance and Enforcement Technology.

