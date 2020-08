COMUNICADO: Martin Lindstrom lanza un nuevo libro electrónico con consejos para viajes seguros en la era COVID

- Martin Lindstrom, el autor más vendido del New York Times, lanza un nuevo libro electrónico con consejos para viajes seguros en la era COVID Desde bolsos y calcetines a bordo hasta mandos a distancia y perchas, Lindstrom ilumina los escollos que se deben evitar al viajar en este nuevo mundo de COVID-19 LONDRES, 10 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- El autor y psicólogo conductual más vendido del New York Times, Martin Lindstrom, en asociación con Intertek Protek, ha lanzado recientemente un libro electrónico con consejos de viajes seguros en época de COVID titulado "Travel Truth and Lies Unmasked".

- Martin Lindstrom, el autor más vendido del New York Times, lanza un nuevo libro electrónico con consejos para viajes seguros en la era COVID Desde bolsos y calcetines a bordo hasta mandos a distancia y perchas, Lindstrom ilumina los escollos que se deben evitar al viajar en este nuevo mundo de COVID-19 LONDRES, 10 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- El autor y psicólogo conductual más vendido del New York Times, Martin Lindstrom, en asociación con Intertek Protek, ha lanzado recientemente un libro electrónico con consejos de viajes seguros en época de COVID titulado "Travel Truth and Lies Unmasked". https://mma.prnewswire.com/media/1162691/Intertek_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1162691/Intertek_Logo.jpg] El libro electrónico gratuito que se puede descargar aquí [http://www.intertek.com/Protek/travel-unmasked-ebook], proporciona a los que viajan en esta era de COVID-19 consejos prácticos sobre cómo navegar por los escollos ocultos de los viajes internacionales con confianza. Esta fascinante y entretenida lectura evita asustar en favor de una guía práctica sobre cómo navegar por la cantidad de regulaciones internacionales contradictorias, así como los espacios físicos por los que pasamos en nuestros viajes. A medida que se reanuda el apetito mundial por los viajes, existe una enorme demanda de una fuente de información y asesoramiento fiable e independiente en relación con la seguridad frente a COVID-19. Como trotamundos regular, Martin Lindstrom se propuso la misión de descubrir los secretos de un viaje seguro, mientras cuenta algunos cuentos muy divertidos, aunque ligeramente retorcidos, durante el camino... Por ejemplo, ¿sabía, que la hebilla del cinturón de seguridad de su aerolínea, las revistas a bordo y la tarjeta de seguridad rara vez aparecen en el protocolo de desinfección de cualquier aerolínea? Del mismo modo - en los hoteles - gafas de baño, perchas de ropa y controles remotos a menudo tienen restos de algunas sustancias bastante innombrabled. Mientras tanto, los estudios muestran que el 20% de los bolsos y monederos transportan más bacterias que un inodoro; mientras que otros van más allá. Los calcetines son otra zona de peligro: el 20% de los pasajeros de las aerolíneas visitan el inodoro sin zapatos, lo que significa que nuestros calcetines actúan como pequeñas esponjas que transportan involuntariamente bacterias de vuelta a nuestros asientos, nuestras manos (cuando damos a nuestros pies doloridos un poco de masaje), caras, mesas de bandeja, persianas... y la lista continúa. Por lo general, las zonas que percibimos como más contaminadas son a menudo las más higiénicas, simplemente debido a la precaución que ejercemos. Y es en esta línea cuando Lindstrom consulta a pilotos, aerolíneas, cadenas hoteleras y expertos de Intertek Protek para proporcionar una hoja de ruta sobre cómo cambiar nuestro comportamiento para hacer nuevas rutinas higiénicas arraigadas, en lugar de inconvenientes diarios. Su libro es un compañero esencial para cualquiera que desee viajar con confianza en este nuevo mundo COVID-19. El libro ha sido escrito en asociación con los expertos en la materia de Intertek Protek. Protek es el primer programa de garantía de salud, seguridad y bienestar del mundo, destinado a proteger a las personas, los lugares de trabajo y los espacios públicos. Es la primera oferta integral de servicios de aseguramiento diseñados para proporcionar a las empresas, empleados y consumidores la confianza que necesitan para operar en la "nueva normalidad" post-COVID-19. Martin Lindstrom, autor, dijo: "El mundo de los viajes que una vez conocimos ya no es el mismo y como todos empecé a preguntarme, ¿cuál es la realidad de viajar en estos días? Después de ir a buscar rápidamente 'seguridad para Covid mientras vuelas' descubrí que es casi imposible perseguir la verdad. Así que me propuse escribir un libro para equipar a las personas con algunas pistas útiles mientras se embarcan en su primera aventura de viaje en nuestro "nuevo mundo normal". En estos tiempos inciertos, una cosa es cierta y es que la prioridad número uno de un consumidor es su salud y seguridad. Protek, el primer programa de garantía de salud, seguridad y bienestar del mundo, es un gran servicio para las empresas que desean proporcionar a sus clientes la tranquilidad que necesitan desesperadamente para sentirse cómodos viajando de nuevo. Viajes seguros." Acerca de Intertek Calidad total. Asegurada. Intertek es un proveedor líder de aseguramiento de calidad total para industrias de todo el mundo. Nuestra red de más de 1.000 laboratorios y oficinas y 46.000 personas en más de 100 países, ofrece soluciones innovadoras y a medida de aseguramiento, pruebas, inspección y certificación para las operaciones y cadenas de suministro de nuestros clientes. Intertek es una empresa dirigida por el propósito de dar calidad, seguridad y sostenibilidad a la vida. Ofrecemos soluciones de garantía de calidad de misión crítica las 24 horas del día, los 7 días de la semana a nuestros clientes para garantizar que puedan operar con cadenas de suministro que funcionen bien en cada una de sus operaciones. Nuestra promesa al cliente: Experiencia de aseguramiento de calidad total en Intertek, entregada de manera consistente, con precisión, ritmo y pasión, lo que permite a nuestros clientes avanzar con seguridad. Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1162691/Intertek_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1162691/Intertek_Logo.jpg] www.intertek.com [http://www.intertek.com/] www.intertek.com/protek [http://www.intertek.com/protek] CONTACTO: Para obtener más información, póngase en contacto con:Caroline Blake; Shellwood Blake: Tel.: +44 7721 859 847 Email:[email protected] Para obtener más información sobreIntertek Protek contacte con FTI Consulting, Jonathon Brill: Email:[email protected], Tel.: +44 7836 622 683, James Styles,Tel.: +44 7860 784 453, Email: [email protected]