COMUNICADO: El Máster en Gestión de ACEM se sitúa el segundo en satisfacción para el FT

SHANGHAI, 13 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- El 13 de septiembre de 2021, el Financial Times (FT) publicó su clasificación mundial de los 100 mejores programas de Máster en Gestión, en la que Antai College of Economics and Management (ACEM) de la Universidad Jiao Tong de Shanghái ocupa el puesto 36 del mundo, y se convierte en el único programa de Máster en Gestión entre las escuelas de negocios chinas que se sitúa entre los 50 mejores del mundo durante 13 años consecutivos. La satisfacción de su programa es la segunda del mundo, y el aumento salarial de sus graduados ocupa el quinto lugar.

En la última clasificación, el programa de Máster en Gestión de ACEM obtiene una puntuación de 9,75 en satisfacción global, siendo el segundo del mundo. El indicador de satisfacción global es un sistema de 10 puntos, que es evaluado exhaustivamente por los graduados según el plan de estudios del programa, la experiencia del programa y la calidad del servicio de las carreras, etc.

El 95% de los profesores de ACEM son doctores y el 41% son doctores extranjeros. El programa de Máster en Gestión se arraiga en el contexto local con visión internacional. El sistema curricular del programa está totalmente alineado con los colegios y universidades internacionales de primer nivel.

En esta clasificación, el servicio de carreras ocupa el puesto número 4 del mundo. Con el apoyo de servicios profesionales, completos y diversificados de desarrollo de carrera, los estudiantes pueden entender la primera línea de la industria a partir de varios foros industriales, visitas corporativas, navegación de carrera y otros programas, y aplicar lo que han aprendido a la práctica. Como resultado, el empleo muestra una tendencia de mayor calidad y una proporción de pleno empleo. Los graduados trabajan principalmente en empresas conocidas en el país y en el extranjero, como la Bolsa de Shenzhen, el Banco de Desarrollo de China, Shanghai Electric Group, Tencent Technology Co., Ltd., China International Finance Co., Ltd., Guotai Junan Securities, CITIC Securities, Boston Consulting Group, etc., mientras que otros optan por continuar sus estudios.

Los graduados de ACEM han sido bien reconocidos por los empleadores por su base sólida y profesional, su pragmatismo y su voluntad de trabajar duro. Con la ayuda de la última política de apertura del país: los estudiantes internacionales con título de máster o superior pueden encontrar prácticas y puestos de trabajo en la Zona Franca de Shanghái y otras regiones. Cada vez son más los estudiantes internacionales de ACEM que se quedan en Shanghái para dedicarse al comercio internacional y otras industrias. Los indicadores de salario y porcentaje de incremento salarial de los graduados de ACEM ocupan el primer lugar entre las escuelas de negocios chinas, y el porcentaje de incremento salarial se encuentra entre los 5 primeros del mundo durante muchos años consecutivos.

ACEM se ha esforzado por alcanzar la excelencia. En la clasificación QS Master in Management 2022 publicada recientemente, el programa de Máster en Gestión de ACEM se situó el 44 en el mundo y el tercero en Asia entre 159 programas participantes en 33 países y regiones del mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1623970/EN_KV.jpg