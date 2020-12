COMUNICADO: Las masterclasses de la Huawei Web Summit empoderan a los desarrolladores

- Las masterclasses de la Huawei Web Summit empoderan a los desarrolladores para hacer crecer las aplicaciones más allá de las fronteras por medio de la AppGallery

LISBOA, 3 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Huawei, el principal proveedor de smartphones de China, seguirá empoderando a los desarrolladores mundiales para ampliar sus aplicaciones más allá de las fronteras y desvelar su mercado de aplicaciones lucrativo y creciente en las próximas #EmpowerInnovations masterclasses que se desarrollarán durante la Web Summit anual.

La cumbre es la principal conferencia de tecnología mayor del mundo, y se emitirá en directo desde Lisboa del 2 al 4 de diciembre de 2020. Huawei aparecerá mucho durante la serie de masterclasses online, y proporcionará a los desarrolladores mundiales y socios sus visiones actualizadas y valiosas sobre el desarrollo del ecosistema HMS, soluciones verticales de la industria, historias de éxito de los negocios, además de las últimas actualizaciones sobre HMS Core. Las sesiones son parte del compromiso de Huawei para ayudar a los desarrolladores a innovar y desvelar su potencial en la ampliación de sus aplicaciones en cada uno de los rincones del mundo.

"Queremos que los desarrolladores consigan el éxito al llevar sus aplicaciones hacia más audiencias por medio de la ampliación de las fronteras y sus asociaciones", explicó Wang Yanmin, director general de asociaciones mundiales y eco-desarrollo de Huawei Consumer Business Group. "Las #EmpowerInnovations masterclasses hospedadas por Huawei en la Web Summit buscan proporcionar a los desarrolladores las mejores habilidades, visiones y herramientas para aproximarse a los nuevos mercados mundiales y acceder al lucrativo mercado de China".

Los principales expertos de la industria y los ejecutivos de Huawei comparten sus visiones para #EmpowerInnovations

Las masterclasses reúnen a expertos en el desarrollo de aplicaciones y expansión entre fronteras de varias industrias, como la firma de investigación CCS Insight, el proveedor de servicios financieros móviles Moven, la plataforma de recompensa Lootboy, la cadena de venta al por menor Lenta, además de los principales ejecutivos de Huawei para compartir sus visiones y experiencia en las expansiones de las aplicaciones mundiales y asociaciones de negocios.

El calendario de las Huawei #EmpowerInnovations Web Summit Masterclasses es el siguiente:

Growing Apps Beyond Borders: A Pathway to Success [https://websummit.com/schedule/timeslot/growing-apps-beyond-borders-a-pathway-to-success-hosted-by-huawei]

Miércoles 2 de diciembre a las 13:30 GMT

El vídeo del día Arrimadas valora la armonización fiscal propuesta por ERC.

Lo más destacado de la sesión: Muchos de los que están dentro del sector de las aplicaciones móviles se preguntan normalmente '¿cómo conseguir que una aplicación despegue en el mercado lucrativo y siempre en crecimiento?' Da un paso en la AppGallery y explora más oportunidades.

Ponentes principales:

-- Sami Qasem, responsable mundial de comntenido de Huawei Consumer Business Group -- Ben Wood, responsable de investigación de CCS Insight

Partnership for financial inclusion [https://websummit.com/schedule/timeslot/partnership-for-financial-inclusion-hosted-by-huawei]

Viernes 4 de diciembre a las 13:30 GMT

Lo más destacado de la sesión: La industria de las finanzas está cambiando de forma rápida al tiempo que la tecnología crea oportunidades. Las asociaciones son vitales para todo ello. Huawei comparte sus visiones acerca del status quo, además de los pensamientos acerca de lo que es necesario para un éxito continuado.

Ponentes principales:

-- Siri Borsum, vicepresidente mundial de ecosistema de finanzas verticales y asociaciones de Huawei -- Brett King, autor Best seller de The Rise of Technosocialism, fundador de Moven y presentador de BreakingBanks Radio Show

Grow in China, Win with AppGallery [https://websummit.com/schedule/timeslot/grow-in-china-win-with-appgallery-hosted-by-huawei]

Viernes 4 de diciembre a las 16:30 GMT

Lo más destacado de la sesión: En esta sesión, Huawei ha lanzado en China la White Paper on Global App Development, proporcionando asesoramiento sobre el lanzamiento de aplicaciones en China, además de ofrecer visiones para la adquisición de usuarios y su monetización.

Ponentes principales:

-- Ilya Fedotov, responsable de asociaciones mundiales y comunicaciones de eco-desarrollo de Huawei Consumer Business Group -- Gavin Kinghall Were, responsable mundial de soluciones de desarrollo de negocio de Huawei Consumer Business Group -- Sami Qasem, responsable mundial de contenido de Huawei Consumer Business Group -- Tan Xuanmo, asesor legal senior de Huawei Consumer Business Group

Explore the changing world of e-commerce [https://websummit.com/schedule/timeslot/explore-the-changing-world-of-ecommerce-hosted-by-huawei]

Viernes 4 de diciembre a las 17:30 GMT

Lo más destacado de la sesión: La industria del ecommerce está experimentando un crecimiento. En esta temporada, los expertos industriales y socios de ecosistema debaten cerca de las lecciones aprendidas, retos y oportunidades para mejorar la UX creada por las nuevas tecnologías.

Ponentes principales:

-- Peter Gauden, responsable de WEU Ecosystem Marketing -- Gavin Kinghall Were, responsable mundial de soluciones de desarrollo de negocios de Huawei Consumer Business Group -- Andrew Kuschel, consejero delegado de Lootboy -- Dmitry Bogod, responsable de marketing y estrategias de Lenta

Las Huawei Web Summit masterclasses empiezan el miércoles 2 de diciembre, con el registro a través del siguiente enlace para asegurar los asientos limitados:

-- Miércoles 2 de diciembre: https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/cf9e20b0f0403d6f28a37b30bd6c2 5cf/invitation/ [https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/cf9e20b0f0403d6f28a37b30bd6c 25cf/invitation/] -- Jueves 3 de diciembre: https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/0b272345516ddc0cd41e0ca00f3b2 3e0/invitation/ [https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/0b272345516ddc0cd41e0ca00f3b 23e0/invitation/] -- Viernes 4 de diciembre: https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/0b272345516ddc0cd41e0ca00f3b2 3e0/invitation/ [https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/0b272345516ddc0cd41e0ca00f3b 23e0/invitation/]

AppGallery - Una de los tres principales mercados de aplicaciones en todo el mundo

Todas las aplicaciones desarrolladas en colaboración con Huawei, junto con miles de otras aplicaciones de calidad, están disponibles en AppGallery, la plataforma de distribución de aplicaciones abierta y segura de Huawei. AppGallery, uno de los tres principales mercados de aplicaciones del mundo, conecta por mes a más de 500 millones de usuarios activos de más de 170 países y regiones al ecosistema inteligente e innovador de Huawei.

AppGallery ofrece a los usuarios más posibilidades y mejores opciones de descubrimiento de aplicaciones, con miles de aplicaciones en más de 18 categorías, entre las que se incluyen noticias, medios sociales y entretenimiento.

Para más información visite https://developer.huawei.com/consumer/en/ [https://developer.huawei.com/consumer/en/]

CONTACTO: Sam Patchett +44 (0)787 9396536