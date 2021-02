COMUNICADO: Mathew Knowles presenta Mathew Knowles IMPACT, un nuevo programa de podcast en iHeartRadio

HOUSTON, 26 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- El magnate de la música convertido en autor, profesor y activista Mathew Knowles presentará su primer programa de podcast en iHeartRadio. Mathew Knowles IMPACT [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3079668-1&h=2654673220&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3079668-1%26h%3D2594440079%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iheart.com%252Fpodcast%252F1119-mathew-knowles-impact-77714725%252F%26a%3DMathew%2BKnowles%2BIMPACT&a=Mathew+Knowles+IMPACT] es un programa semanal de una hora, donde el doctor Knowles, sus invitados famosos y llamadas comparten perspectivas sobre racismo, salud y bienestar, empresariazgo y el negocio de la música. "Estos cuatro temas consumen el zeitgeist americano hoy", destacó el doctor Knowles. "Sus raíces son el dinero y el poder. Queremos separar la verdad de las mentiras y analizar los hechos sin sensacionalismo". Mathew Knowles IMPACT se estrenó el lunes, 22 de febrero de 2021, en iHeartRadio con el invitado especial Al Sharpton. Su invitad del lunes 1 de marzo será el reverendo Jesse Lee Peterson, una persona negra, conservadora, y republicana de derechas.

https://mma.prnewswire.com/media/1445087/Music_World_Entertainment___Mathew_Knowles_Impact.jpg

"El objetivo final del programa de radio es crear puentes y derribar muros", continúa el doctor Knowles desde su oficina en Houston. La audiencia objetiva de Mathew Knowles IMPACT es un público entre 35-60, cualificado, y feminista. Los invitados incluyen líderes de diversas comunidades con distintos puntos de vista. Ya se han confirmado para próximos programas Quest Love (líder de la banda de Roots on The Tonight Show) y Stormy Simon (expresidente de Overstock.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3079668-1&h=3739272615&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3079668-1%26h%3D1937080978%26u%3Dhttp%253A%252F%252Foverstock.com%252F%26a%3DOverstock.com&a=Overstock.com])

El doctor Knowles es ampliamente reconocido en la industria del ocio por desarrollar y promover a artistas reconocidos. Como fundador de Music World Entertainment Corporation, ha servido como productor ejecutivo para más de 100 álbumes premiados, platino y oro, en varios géneros, como pop, R&B, góspel, dance y country, así como temas y proyectos de temática especial. Las ventas récord han superado los 450 millones en todo el mundo, y en sus trabajos se incluyen grandes nombres de la música, como Chaka Khan, Earth Wind & Fire, The O'Jays, Destiny's Child y su hija Solange, y Beyonce, por citar algunos.

Su paso por el cine y la televisión incluye el de productor ejecutivo en la película número uno en taquilla Obsessed, con Idris Elba y Beyonce. Es autor de muchas obras, como el libro súper ventas The DNA of Achievers: 10 Traits of Highly Successful Professionals. Es profesor (Prairie View A&M University, University of Houston and The Art Institute), conferencista, ponente público, filántropo y ha superado un cáncer.

Como pionero para el éxito afro-americano en el mundo corporativo, el doctor Kowles entiende íntimamente la necesidad de empoderar a la comunidad compartiendo su conocimiento y está encantado de asociarse con iHeartRadio, la plataforma de podcast número uno del país, en Mathew Knowles IMPACT.

