COMUNICADO: La MBZUAI y el Weizmann Institute of Science de Israel firman el primer MoU de su clase

- La Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence de EAU y el Weizmann Institute of Science de Israel firman el primer MoU de su clase para colaborar en la investigación de la IA ABU DABI, EAU, 14 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- La Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) de los EAU y el Weizmann Institute of Science de Israel han firmado un memorando de entendimiento (MoU), que será testigo de cómo los dos institutos trabajan de forma conjunta para avanzar en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial (IA) como herramienta para el progreso. https://mma.prnewswire.com/media/1273070/MBZUAI.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1273070/MBZUAI.jpg] El MoU, primero de su clase en firmarse entre dos institutos de educación superior de los EAU e Israel, cubre un abanico de oportunidades dedicadas a la colaboración, incluyendo los programas de intercambio de estudiantes y post-doctorales, conferencias y seminarios, varias formas de intercambio entre investigadores, compartiendo los recursos de computación y el establecimiento de un instituto virtual conjunto para la IA. Todo ello se produce tras el histórico acuerdo Peace Accord, que establece la normalización completa de las relaciones entre los EAU e Israel. El MoU se firmó de forma virtual por medio de Su Excelencia el doctor Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU y presidente del MBZUAI Board of Trustees, y el director general del Weizmann Institute, el profesor Alon Chen, y asistieron responsables de la MBZUAI y del Weizmann Institute. La MBZUAI es la primera universidad del mundo de IA de nivel de graduado basada en la investigación. Con sede en Abu Dabi, la universidad ofrece programas MSc y PhD en visión computacional, aprendizaje de máquina y procesamiento del lenguaje natural. La MBZUAI presenta un nuevo modelo de academia e investigación en IA, proporcionando a los estudiantes y facultades acceso a los sistemas de IA más avanzados del mundo para desvelar el potencial completo de la tecnología. El Weizmann Institute of Science es una de las instituciones de investigación multidisciplinares mejor clasificadas en el mundo, ofreciendo grados de master y doctorado en cinco facultades. Destaca por su exploración de amplio espectro en relación a las ciencias naturales y exactas. Los científicos del instituto hacen avanzar la investigación sobre el cerebro humano, la inteligencia artificial, la ciencia informática y encriptación, astrofísica y física de partículas. El doctor Al Jaber explicó: "Como Universidad pionera, la MBZUAI busca conseguir asociaciones con los líderes dentro de sus campos respectivos para seguir con el conocimiento científico colectivo y hacer avanzar los vínculos de la innovación tecnológica. Es por ello que doy la bienvenida a la oportunidad de colaborar con un establecimiento destacado como el Weizmann Institute of Science. Por medio de este MoU podemos aventajarnos de la experiencia de nuestros institutos hacia el uso de la inteligencia artificial para hacer frente a algunos de los retos más acuciantes del mundo, que abarcan desde la COVID-19 hasta el cambio climático y más allá". El profesor Alon Chen comentó: "Estamos emocionados al tener la oportunidad de colaborar con esta institución única pionera y avanzar en el campo de la inteligencia artificial de forma conjunta. Como neurocientífico, creo que la IA es una ampliación del poder y complejidad del cerebro humano dentro del reino digital, y que las implicaciones serán enormes, afectando a nuestras vidas y a nuestra salud, además de la economía mundial. Se dice que la ciencia no conoce fronteras, y es por ello que tengo todas las esperanzas puestas en esta colaboración, entre los científicos en la misma región, que serán un ejemplo brillante de esta expresión, y que ampliarán los vínculos del conocimiento humano". Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1273070/MBZUAI.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1273070/MBZUAI.jpg]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1227419/MBZUAI_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1227419/MBZUAI_Logo.jpg] https://mma.prnewswire.com/media/1227419/MBZUAI_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1227419/MBZUAI_Logo.jpg] CONTACTO: Tanu Chopra; [email protected]; +97152 2540702