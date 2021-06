COMUNICADO: Menarini anuncia nuevos datos clínicos de SEL24/MEN1703 del ensayo DIAMOND-01

Los resultados del estudio confirmanun perfil de seguridad manejable de SEL24/MEN1703 y muestran datos preliminares de eficacia en leucemia mieloide aguda en recaida/refractaria

Los datos se presentarán en los congresos virtuales de ASCO y EHA de 2021

POMEZIA, Italia, 1 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Menarini Group ha anunciado hoy que se han generado datos adicionales sobre SEL24/MEN1703, un inhibidor dual de PIM/FLT3, el primero de su clase y disponible por vía oral, como parte del ensayo DIAMOND-01. Los resultados se presentarán en los próximos congresos virtuales de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) y de la Asociación Europea de Hematología (EHA), que se celebrarán del 4 al 8 de junio y del 9 al 17 de junio, respectivamente.

DIAMOND-01 (CLI24-001; identificador de clinicaltrials.gov NCT03008187) es un ensayo de fase I/II en humanos, de escalado de dosis y expansión de cohorte de SEL24/MEN1703, un inhibidor dual de PIM/FLT3 de primera clase, disponible por vía oral, licenciado por Menarini de Ryvu Therapeutics y actualmente investigado en monoterapia para el tratamiento de pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA).

En la fase de escalado de dosis del ensayo DIAMOND-01, SEL24/MEN1703 demostró un perfil de seguridad manejable hasta la dosis recomendada (DR) de 125 mg/día, así como indicios preliminares de actividad antileucémica administrado como agente único.Los datos que serán presentados en forma de póster de ASCO y EHA se refieren a los pacientes reclutados en la segunda fase del estudio (expansión de cohortes), que confirmó un perfil de seguridad manejable del fármaco en la DR y mostró datos preliminares de eficacia administrado como agente único en la AML en recaida/refractaria, en particular en los pacientes con IDH mutada ("naive" o previamente expuestos a inhibidores de IDH). Estos resultados justifican una mayor investigación de SEL24/MEN1703 en LMA, con la posibilidad de centrarse en el subconjunto con mutación IDH.

"Estamos encantados de compartir los alentadores resultados de SEL24/MEN1703 en el tratamiento de pacientes con leucemia mieloide aguda", dijo el Dr. Dirk Laurent, , Jefe de Área Terapéutica Global – Oncología en Menarini Ricerche, la división de I+D de Menarini Group. "Los datos, que se presentarán en nuestros pósteres en las reuniones anuales ASCO y lEHA, proporcionan una sólida justificación para continuar con el desarrollo clínico del producto, incluido el potencial para centrarse en un subconjunto de pacientes definido molecularmente. Este logro refleja nuestro compromiso sostenido de mejorar la vida de los pacientes con cáncer de difícil tratamiento y subraya el valor de nuestro enfoque en oncología de precisión".

Detalles del póster de ASCO

Updated results from DIAMOND-01 (CLI24-001) trial: a Phase I/II study of SEL24/MEN1703, a first in-class dual PIM/FLT3 kinase inhibitor, in acute myeloid leukemia.

Tema: Enfermedades hematológicas: leucemia, síndromes mielodisplásicos y alotrasplante

Código Abstract: 7023, Póster presentación

Detalles del póster de EHA

Results from DIAMOND-01 (CLI24-001) trial: First in Human Study of SEL24/MEN1703, a dual PIM/FLT3 Kinase Inhibitor, in patients with Acute Myeloid Leukemia

Tema: Leucemia mieloide aguda - Clínica

Código Abstract: EP455, Póster presentación

Acerca de SEL24/MEN1703

SEL24/MEN1703 es un inhibidor dual de PIM/FLT3 primero en su clase, disponible por vía oral, cuya licencia ha sido concedida a Menarini de Ryvu Therapeutics. Se trata de un compuesto en fase de investigación, cuyo uso no ha sido aún aprobado por las autoridades reguladoras, que se está evaluando actualmente en el ensayo DIAMOND-01 (CLI24-001; identificador de clinicaltrials.gov NCT03008187) en el tratamiento de la leucemia mieloide aguda.

Acerca de Menarini en Oncología

En Menarini, entendemos que la esperanza de los pacientes de tener una vida mejor está estrechamente ligada al progreso de la investigación científica y médica.

Menarini Ricerche es la división de Menarini Group dedicada a la I+D con un fuerte compromiso con la investigación y el desarrollo oncológicos, centrado en terapias y diagnósticos. Invertimos en el desarrollo de la medicina de precisión a través de nuestra cartera de fármacos en investigación, que incluye tanto pequeñas moléculas como productos biológicos investigados para el tratamiento deneoplasias hematológicas y tumores sólidos. También estamos comprometidos con el desarrollo de tecnologías innovadoras para la detección y el análisis de células tumorales circulantes a través del trabajo de Menarini Silicon Biosystems.

La adquisición de Stemline Therapeutics, una empresa biofarmacéutica con sede en Nueva York, supuso la entrada de Menarini Group en el mercado biofarmacéutico oncológico estadounidense y, junto con el acuerdo de licencia alcanzado con Radius Health, reforzó la cartera oncológica de Menarini con la incorporación de activos en fase comercial y clínica.

Si desea más información sobre la línea de productos de Menarini, visite https://www.menarini.com/en-us/innovation-research/our-pipeline-and-products

Acerca de Menarini

Menarini Group es una empresa farmacéutica y de diagnóstico líder a nivel internacional, con una facturación de 3.793 millones de euros y más de 17.000 empleados y empleadas. Menarini se centra en áreas terapéuticas con grandes necesidades no cubiertas, con productos para cardiología, gastroenterología, neumología, enfermedades infecciosas, oncología, diabetología, inflamación y analgesia. Con 18 plantas de producción y 10 centros de Investigación y Desarrollo, los productos de Menarini están disponibles en 140 países de todo el mundo. Para más información, visite www.menarini.com

