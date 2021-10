COMUNICADO: Menarini Group y Radius Health anuncian resultados positivos del ensayo EMERALD (2)

Radius es una compañía biofarmacéutica global enfocada en abordar las necesidades médicas no cubiertas en las áreas de salud ósea, enfermedades huérfanas y oncología. El producto principal de Radius, la inyección de TYMLOS® (abaloparatide), fue aprobado por la Administración de Fármacos y Alimentos de EE. UU. para el tratamiento de mujeres posmenopáusicas con osteoporosis con alto riesgo de fractura. La cartera clínica de Radius incluye la inyección de abaloparatida en investigación para su uso potencial en el tratamiento de hombres con osteoporosis; un sistema transdérmico de abaloparatida en investigación para uso potencial en el tratamiento de mujeres posmenopáusicas con osteoporosis; el fármaco en investigación, elacestrant (RAD1901), para uso potencial en el tratamiento del cáncer de mama con receptores de hormonas positivos con licencia concedida al Grupo Menarini; y el fármaco en investigación RAD011, una solución oral de cannabidiol sintético con posible utilización en múltiples enfermedades endocrinas y metabólicas huérfanas, inicialmente dirigida al síndrome de Prader-Willi. Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado que no se refieren a cuestiones históricas deberían considerarse declaraciones prospectivas, incluyendo, sin limitación, declaraciones sobre el momento esperado de anuncio y publicación de los resultados principales de EMERALD Fase 3 y presentaciones regulatorias en Estados Unidos y la Unión Europea. Estas declaraciones prospectivas se basan en las actuales expectativas de la dirección. Estas declaraciones no son promesas ni garantías, pero implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes que podrían causar que nuestros resultados reales, rendimiento o logros sean materialmente distintos de los resultados, rendimiento o logros futuros. Estos riesgos incluyen, pero no se limitan, al impacto adverso que la pandemia de COVID-19 en curso está teniendo y se espera que continúe teniendo en nuestro negocio, situación financiera y resultados de operaciones, incluidas nuestras operaciones comerciales y ventas, ensayos clínicos, estudios preclínicos y empleados; la fluctuación trimestral de nuestros resultados financieros; nuestra dependencia del éxito de TYMLOS y nuestra incapacidad para garantizar que TYMLOS obtenga la aprobación regulatoria fuera de EE. UU. o se comercialice con éxito en cualquier mercado en el que esté aprobado, incluso como resultado del riesgo relacionado con la cobertura, el precio y el reembolso; riesgos relacionados con productos competitivos; riesgos relacionados con nuestra capacidad para celebrar con éxito acuerdos de colaboración, asociación, licencia o acuerdos similares; los riesgos relacionados con los ensayos clínicos, incluida nuestra dependencia de terceros para realizar partes clave de nuestros ensayos clínicos y la incertidumbre de que los resultados de esos ensayos respaldarán las afirmaciones de nuestros productos candidatos; el riesgo de que se identifiquen efectos secundarios adversos durante el desarrollo de nuestros productos candidatos o durante la comercialización, si se aprueba; riesgos relacionados con la fabricación, el suministro y la distribución; y el riesgo de litigios u otros desafíos relacionados con nuestros derechos de propiedad intelectual. Estos y otros riesgos e incertidumbres importantes analizados en nuestros documentos presentados a la Bolsa de Valores, o SEC, incluyendo bajo el título "Factores de riesgo" en nuestro informe anual en el Modelo 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020 y documentos posteriores entregados a la SEC, podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los indicados por las declaraciones financieras efectuadas en este comunicado. Cualquiera de estas declaraciones a futuro representa las estimaciones de la administración a la fecha de este comunicado de prensa. Aunque podríamos elegir actualizar estas declaraciones de futuro hasta un punto en el futuro, no tenemos obligación de hacerlo, incluso si los eventos posteriores causan que cambie nuestra visión. No hay que basarse en estas declaraciones de futuro, ya que solo representan nuestras visiones hasta la fecha de este comunicado.

