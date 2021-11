COMUNICADO: El mercado de balizas V-16 en auge, según Grupo V16

Un buen regalo para el próximo Black Friday: las balizas luminosas que salvan vidas. La baliza V-16 va ser uno de los productos estrella en Black Friday y los fabricantes y distribuidores se preparan para una alta demanda. Es un producto económico, funcional, salva vidas y contribuye a la seguridad vial. Lo tiene todo para ser un superventas

Siempre productos homologados

Solo los productos homologados por la DGT son legales para su uso en carretera. Es importante rechazar productos de imitación, que no cumplan las estrictas exigencias de la DGT. ¿Cómo distinguirlos? Una manera es su precio. Los homologados rondan los 20€, aunque en el mercado hay imitaciones por menos de la mitad. Pero la manera definitiva es por el número de identificación ubicado en la tulipa del dispositivo. Esta homologación está certificada por dos laboratorios: LCOE o Applus IDIADA, que se acompaña de 8 números que conforman el número de matrícula 'único' de cada dispositivo que, además, es perfectamente trazable.

La DGT trabaja constantemente para aumentar la seguridad vial, reducir los accidentes y la mortalidad en la carretera. Conscientes de que la tecnología ayuda a conseguir esos fines, recientemente la DGT ha aprobado el uso de un sencillo dispositivo, llamado baliza V-16, que se usa en caso de que el vehículo quede parado en la calzada por cualquier motivo, para señalizarlo. Su uso y utilización está recogido en el Real Decreto 159/2021 que regula los servicios de auxilio en la vía pública.

El uso de la baliza V-16 puede salvar más de 100 vidas al año en España

En España, solo el año pasado murieron más de 90 personas arrolladas en la carretera y desde 2015, más de 60 técnicos perdieron la vida. La baliza V-16 está destinada a salvar más de un centenar de vidas al año y numerosas graves lesiones que suponen, a la postre, tragedias personales y familiares.

Hasta ahora, la obligación de señalizar una avería con el tradicional triángulo provocaba que se tuviera que salir del vehículo, caminar por la calzada 50 metros y colocar el reflectante. Esta acción, sea de día, de noche, con niebla o lluvia, etc. es una maniobra sumamente arriesgada. A partir de julio, si se lleva en el vehículo la baliza V-16, solo se debe sacar la mano por la ventanilla y colocar el dispositivo luminoso encima del vehículo que incorpora un imán por el que queda adherido al techo.

Económico y de fácil manejo

La DGT ha legalizado el uso de la baliza V-16 es legal desde el 1 de julio de 2021. Su uso es muy sencillo, y su precio muy económico, ya que rondan los 20 €. Cuando se queda parado en la calzada por cualquier motivo, se coloca la baliza encima del techo, sin salir del vehículo. Esta emite una luz luminosa naranja e intermitente, visible desde más de 1 Kilómetro. La seguridad y la del resto de conductores está garantizada.

La importancia de adquirir productos homologados por la DGT

El dispositivo, es sencillo y muy fácil de usar, aunque la DGT ha especificado una serie de características técnicas importantes, relativas a la duración de las baterías, la visibilidad, la estanqueidad al agua, etc., que se deben cumplir para que esté homologado y por lo tanto se garantice la calidad del producto. No está permitido el uso de productos no homologados.

Ante la previsión de venta masiva de balizas V-16, y la presumible entrada de producto de imitación no homologado, un grupo de 8 empresas fabricantes e importadoras españolas, competidoras entre ellas, se han unido creando el GRUPO V16. El motivo es integrar empresas que ofrezcan el producto perfectamente homologado, con las características exigidas por la DGT.

Además, Grupo V16 ha intercedido con la DGT para permitir la fabricación y venta de balizas V-16 de primera generación hasta enero de 2026, ya que el redactado inicial del Real Decreto generaba dudas a este respecto.

Sobre Grupo V16

Grupo de V16 es una asociación de 8 empresas, que preocupados por la entrada en el mercado de oferta de balizas V16 de escasa calidad, potencia el comercio ético y responsable de señales V16 que SI cumplen con la normativa y exigencias impuestas por la DGT.

Grupo V16 se constituye además con el objetivo de ser un interlocutor cualificado de la DGT, ofreciendo su experiencia y conocimiento en el desarrollo y fabricación de dispositivos que aporten seguridad en la conducción.

Es una iniciativa con pocos precedentes, que simboliza el acuerdo de empresas de referencia, que compiten entre ellas en el mercado, para proteger los intereses del consumidor en la adquisición de un producto destinado a salvar vidas.

Las empresas que forman el grupo son:

Comercial J2

Elite Box

Miralbueno

Picoya

Grupo Recalvi

Speed Sound

Vika 1

Pool line

Las marcas comerciales de Grupo V16 son: Claim Light, DriveLit SAFE, Quality Car, Rec Flash, Safety Flash, Safety Light, SOS Warning, FlashPro, Starclean y Warning16.

