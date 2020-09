COMUNICADO: Merck anuncia una expansión en la fabricación de conjugados de anticuerpos

- Merck anuncia una expansión en la fabricación de conjugados de anticuerpos por valor de 59 millones de euros

- Creará una de las mayores plantas de fabricación de contención de nanograma de un solo dígito para la producción de ingredientes farmacéuticos activos de alto potencial (HPAPI)

- Permitirá la fabricación de flujo continuo de conjugados de anticuerpos (ADC)

- Se añadirán aproximadamente 50 puestos de trabajo a tiempo completo

DARMSTADT, Alemania, 9 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Merck, una compañía líder en ciencia y tecnología, ha anunciado hoy una expansión valorada en 59 millones de euros de sus posibilidades y capacidad de fabricación HPAPI y ADC en su planta cerca de Madison (Wisconsin, Estados Unidos). Esta inversión permitirá la fabricación a gran escala de más compuestos potentes para terapias que tienen el potencial de tratar el cáncer. Se espera que esté terminada para mediados de 2022 y debería añadir aproximadamente 50 puestos de trabajo a tiempo completo a partir de 2021.

https://mma.prnewswire.com/media/1250213/Merck_ADC_Expansion.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1250213/Merck_ADC_Expansion.jpg]

"Los conjugados de anticuerpos (ADC) han registrado un increíble crecimiento en la última década y la aprobación de las agencias reguladoras en los últimos años demuestran que es prometedora como terapia objetiva", dijo Andrew Bulpin, director de Process Solutions, Life Science, en Merck. "Con más de 35 años de experiencia en este espacio, hemos sido un corredor de primera línea en el desarrollo y fabricación de productos biológicos, procesos de conjugación y moléculas pequeñas. Esta inversión describe nuestro compromiso de trabajar con innovadores para llevar nuevos tratamientos a pacientes de manera rápida y más eficiente".

El nuevo edificio comercial de 6.500 metros cuadrados de Merck será una de las mayores plantas de fabricación de ingredientes farmacéuticos activos de alto potencial (HPAPI) diseñado específicamente para gestionar materiales con limitaciones de exposición ocupacional de nanogramas de un solo dígito. El proyecto es una adición al campus de Madison de la compañía, que fue la primera planta comercial de ADC en Norteamérica diseñada para tratar materiales altamente activos. El nuevo edificio se unirá al campus de Merck en St. Louis (Missouri, Estados Unidos), especializado en ingredientes farmacéuticos activos de bioconjugación de ADC, excipientes y adyuvantes.

Los ADC son una clase emergente de medicamentos diseñados para el enfoque de alta especificidad y destrucción de células de cáncer, mientras preservan las células sanas. Solo hay nueve ADC aprobados en todo el mundo. Sin embargo, la industria ADC está registrando un fuerte crecimiento y se espera que alcance los 13 billones de euros para 2030(1).

Aunque los ADC pueden ofrecer muchas ventajas en comparación con otras opciones terapéuticas, también presentan algunos retos. Su desarrollo es complejo, lo que requiere una estricta infraestructura de contención y su excepcionalidad estructural requiere experiencia en una serie de tecnologías distintas para moléculas pequeñas y grandes, así como capacidades analíticas. Debido a estos retos, más del 70 por ciento de proyectos ADC se externalizan a organizaciones de desarrollo y fabricación contractuales(2).

Con más de 35 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de moléculas pequeñas, biológicos y tecnologías ADC, Merck ofrece una amplia experiencia en fabricación clínica y comercial. La completa cartera de servicio de la compañía combina los pasos de desarrollo y producción de fármacos -desde fase preclínica a comercial- desde una sola fuente. Esta consolidación ayuda a reducir el riesgo y racionaliza el proceso de llevar las terapias a los pacientes de forma más rápida.

Acerca de Merck

Merck es una compañía líder de ciencia y tecnología en los sectores de atención de la salud, ciencia de la vida y materiales de alto rendimiento. Alrededor de 57.000 empleados trabajan para seguir desarrollando tecnologías que mejoran la vida. Desde el avance en las tecnologías de edición genética y el descubrimiento de modos exclusivos para tratar las enfermedades más desafiantes, hasta la posibilitación de la inteligencia de los dispositivos, Merck se encuentra en todas partes. En 2019, Merck generó ventas de EUR16.200 millones en 66 países.

La exploración científica y el espíritu empresarial responsable han sido claves para los avances tecnológicos y científicos de Merck. Es así como Merck ha prosperado desde su fundación en 1668. La familia fundadora sigue siendo propietaria de la mayoría de la empresa que cotiza en bolsa. Merck posee los derechos mundiales del nombre y la marca "Merck". Las únicas excepciones son Estados Unidos y Canadá, donde los sectores de negocios operan como EMD Serono en atención a la salud, MilliporeSigma en ciencias de la vida y EMD Performance Materials (en materiales de rendimiento).

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1250213/Merck_ADC_Expansion.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2910399-1&h=4117722940&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2910399-1%26h%3D3971358676%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1250213%252FMerck_ADC_Expansion.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1250213%252FMerck_ADC_Expansion.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1250213%2FMerck_ADC_Expansion.jpg]

