COMUNICADO: Michel FRAISSE, de Huawei:Cómo habilitar un mundo de bajo carbono con innovación TIC

- Michel FRAISSE, vicepresidente de Europa y director de Tecnología de Digital Power Solution, Huawei:Cómo habilitar un mundo de bajo carbono con innovación TIC SHENZHEN, China, 11 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- "Combatir el cambio climático requiere los esfuerzos conjuntos de toda la humanidad. Siempre nos hemos adherido al concepto de 'Tech. for a Better Planet', utilizando innovaciones de tecnología TIC para desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente para ayudar a la sociedad a reducir la emisión de carbono y proteger la naturaleza", Michel FRAISSE, vicepresidente de Europa y director de Tecnología de Digital Power Solution, Huawei, dijo Pilita Clark, columnista del Financial Times en el FT Future Forum. Además, los expertos de Avast, Schroder, White&Case, e Iberdrola fueron invitados a compartir ideas de conservación de energía y reducción de emisiones, y discutir soluciones para el cambio climático global. Para abordar los retos impuestos por el cambio climático, 197 países adoptaron el Acuerdo de París en la Conferencia de las Partes en París el 12 de diciembre de 2015, con una visión colectiva de preservar el planeta. El objetivo a largo plazo es mantener el nivel de aumento de la temperatura media global dentro de 2 grados Celsius. El Acuerdo de París marcó el comienzo de la transición de la sociedad humana para un mundo bajo en carbono. En los últimos años, todos los problemas medioambientales, como los incendios forestales, sequías e inundaciones, el calentamiento antártico, el aumento del nivel del mar, se han relacionado con el cambio climático. La UE ha decidido legislar para llegar a ser neutra en huella de carbono para 2050 y China planea ser neutra en carbono para 2060. En octubre, Japón y Corea del sur también anunciaron su objetivo neutro en carbono para 2050. Además de las agencias gubernamentales, empresas, organizaciones de la industria y ONG también están trabajando en iniciativas verdes. La protección medioambiental siempre ha sido una estrategia clave para el desarrollo sostenible de Huawei. Michel FRAISSE señaló que la infraestructura TIC necesita reducir sus propias emisiones de dióxido de carbono y ayudar a todas las industrias a hacer lo mismo. La innovación TIC desempeñará un papel importante para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Huawei Digital Power logra una generación de energía verde y uso de energía eficiente a través de la innovación técnica. Actualmente, Huawei Digital Power ha generado un total de 296.500 millones de kilovatios hora de energía verde, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono a 180 millones de toneladas, lo que es equivalente a plantar 250 millones de árboles. Acerca de Huawei Huawei es un proveedor global líder de infraestructura de tecnología de información y comunicaciones (TIC) y dispositivos inteligentes. Con soluciones integradas en cuatro dominios clave: redes de telecomunicaciones, TI, dispositivos inteligentes y servicios en la nube, estamos comprometidos a llevar lo digital a cada persona, hogar y organización para un mundo inteligente y totalmente conectado. La cartera integral de productos, soluciones y servicios de Huawei es competitiva y segura. A través de una colaboración abierta con los socios del ecosistema, creamos un valor duradero para nuestros clientes, trabajando para empoderar a las personas, enriquecer la vida en el hogar e inspirar innovación en organizaciones de todas las formas y tamaños. En Huawei, la innovación se centra en las necesidades del cliente. Invertimos mucho en investigación básica, concentrándonos en avances tecnológicos que impulsan el mundo hacia adelante. Tenemos más de 194.000 empleados y operamos en más de 170 países y regiones. Fundada en 1987, Huawei es una empresa privada totalmente propiedad de sus empleados. El vídeo del día Spotify resetea las contraseñas de los usuarios tras detectar una filtración de datos. Para más información, visite Huawei online en www.huawei.com [http://www.huawei.com/]. CONTACTO: CONTACTO: Helen Zhang, [email protected] Sitio Web: www.huawei.com/cn/