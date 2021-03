COMUNICADO: Microland cubre los costes de vacunación de la COVID-19 para todos los empleados y sus familiares directos

BENGALURU, India, ATLANTA y LONDRES, 10 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Microland, una compañía de transformación digital global, ha anunciado hoy que está suscribiendo el coste de vacunar a todos sus empleados y a sus familiares directos frente a la COVID-19. A los empleados aptos se les reembolsará el coste de vacunación bajo la Microland Medical Insurance Policy. Esto forma parte del esfuerzo continuo de la compañía de apoyar la seguridad y bienestar de sus empleados y sus respectivas familias.

La compañía en los últimos 12 meses ha tomado todas las precauciones posibles para minimizar los efectos de la pandemia en la salud y seguridad de sus empleados. El marco de salud y seguridad incluyó implementar rápidamente la infraestructura y prácticas Work From Home (WFH), apoyando a las familias de los afectados por la COVID-19, asegurando el acceso a sitios médicos de emergencia y manteniendo un enfoque cautelar a su programa Back To Office (BTO).

Como compañía socialmente responsable, Microland continúa controlando estrechamente las directrices proporcionadas por las administraciones locales y ha establecido una fuerza laboral de COVID-19 que garantiza la adherencia a los asesores, mientras garantiza los más altos estándares en entrega de servicio a todos los clientes. Inmediatamente tras el confinamiento del año pasado, Microland pasó a un modelo 100% WFH en un tiempo récord de 10 días y ha asegurado que no ha habido impacto en la entrega de servicio y gestión de relaciones para cada uno de sus clientes en el mundo.

Srinivasan TR, director de Personal de Microland, dijo: "La pandemia de COVID-19 nos ha mostrado cómo implementar procesos que aseguraron un compromiso no ordinario para proteger la salud de los empleados mientras mantiene operaciones de clientes consistentes y de alta calidad. Aunque las compañías y sus políticas han sido puestas a prueba por la pandemia, también creo que los cambios generados por la pandemia resultarán en mejores prácticas en el lugar de trabajo y programas de implicación de empleados mejorados. Nuestra decisión de suscribir el coste de la vacunación se orienta a proteger la salud de los empleados y de sus familiares directos, así como una dirección hacia relaciones con los empleados más significativas. Es una manera de decirles que nos importan".

Acerca de Microland

Las soluciones digitales y la visión de Microland "Making Digital Happen" permiten que la tecnología haga más e interfiera menos. Ayudamos a las empresas a adoptar la infraestructura digital de próxima generación. Hacemos esto posible gracias a nuestra experiencia en la nube y centros de datos, redes, entorno laboral digital, ciberseguridad e Internet de las Cosas industrial, garantizando que la capacidad sea predecible, confiable y estable.

En un mundo impactado por la COVID, Microland ayuda a las empresas a ingresar a la era digital con un enfoque puntual en servicios que hoy, más que nunca, son relevantes para nuestros clientes actuales y potenciales. Constituida en 1989 y con sede en Bangalore, India, Microland cuenta con más de 4.500 especialistas distribuidos en sus oficinas y centros de prestación de servicios en Asia, Australia, Europa, Oriente Medio y Norteamérica.

Microland fue reconocida recientemente como Líder en el 2020 Gartner Magic Quadrant for Managed Network Services.*

Lea más en: https://www.microland.com/ [https://www.microland.com/]

Emisor(*) : Gartner, Magic Quadrant for Managed Network Services, Ted Corbett et al., 09 Nov 2020

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner constan de las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

