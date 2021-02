COMUNICADO: Microland nombra al veterano industrial Vivek Radhakrishnan vicepresidente senior para Norteamérica

BENGALURU, La India, ISELIN, N.J. y LONDRES, 1 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Microland, una empresa global de transformación digital, anunció el nombramiento de Vivek Radhakrishnan como vicepresidente senior para Norteamérica con el fin de acelerar el crecimiento de los negocios en la región. Desde este cargo, Vivek será el responsable de todos los negocios de Microland en Estados Unidos, trabajando desde su base sita en Iselin, Nueva Jersey.

https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpg]

Vivek se une a Microland con un registro de seguimiento de 25 años en el impulso de la agenda de transformación digital para los clientes en los sectores verticales que incluyen la banca, servicios financieros y seguros, cuidado de la salud y ciencias de la vida y energía y servicios públicos. Vivek ha ocupado varios cargos de dirección en diferentes firmas de servicios TI, siendo responsable de los papeles de los negocios principales que incluyen las ventas, suministro e ingeniería de soluciones.

Vivek es un ejecutivo orientado por los resultados que se muestra apasionado acerca de las estrategias de crecimiento para sus clientes, superando el gobierno ejecutivo administrativo por medio del ciclo de vida de las operaciones en proyectos de transformación complejos. Se ha comprometido mucho a impulsar la innovación y las mejores prácticas en la dirección de los clientes, algo que le ayuda a cumplir con los objetivos estratégicos y a superar sus objetivos de negocios.

Ashish Mahadwar, director general de Microland, indicó: "Estouy encantado de dar la bienvenida al equipo de dirección de Vivek dentro de Microland. La amplia experiencia de operaciones de Vivek en múltiples cargos aumentará nuestras capacidades de transformación en América, acelerando nuestro crecimiento. Dentro del mundo de la pandemia, existe una necesidad importante para desplegar soluciones de infraestructura TI innovadoras que cumplan con las nuevas necesidades de nuestros clientes y que les ayuden a hacer frente a este nuevo grupo de retos. Creo que el reconocimiento reciente de Microland como líder en el Gartner Magic Quadrant de Managed Network Services* refleja nuestra capacidad de llevar una suite más amplia de soluciones innovadoras para hacer frente a los retos de estos clientes. La experiencia de Vivek para gestionar las relaciones mundiales será un buen augurio para Microland en lo que respecta a profundizar las relaciones con nuestros clientes. Su enorme experiencia de impulso de la agenda de transformación de los clientes va a ayudar a Microland a ejecutar mejor las soluciones de la "nueva normalidad"".

Comentando este nombramiento, Vivek Radhakrishnan destacó: "Me emociona ser parte de Microland, que cuenta con un objetivo profundo y centrado en la TI y el sector de los servicios de infraestructura IIoT. En las últimas tres décadas, Microland se ha adaptado de forma continuada en lo que respecta a añadir valor a las demandas cambiantes de sus clientes en una tecnología de cambio rápido y en un panorama de negocios. El mundo de después de la pandemia ofrece enormes oportunidades de crecimiento para una compañía como Microland, y estoy impaciente por seguir avanzando en lo que respecta a la consecución de sus objetivos".

Fuente (*): Gartner, Magic Quadrant for Managed Network Services, Ted Corbett et al., 9 de noviembre de 2020

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de los estudios de Gartner consisten en las opiniones de la organización sobre los estudios de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner desconoce todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a este estudio o investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Microland

Las soluciones digitales y la visión de Microland "Making Digital Happen" permiten que la tecnología haga más e interfiera menos. Ayudamos a las empresas a adoptar la infraestructura digital nextGen. Hacemos esto posible gracias a nuestra experiencia en la nube y centros de datos, redes, entorno laboral digital, ciberseguridad e Internet de las Cosas industrial, garantizando que la capacidad sea predecible, confiable y estable.

En un mundo impactado por la COVID, Microland ayuda a las empresas a ingresar a la era digital con un enfoque puntual en servicios que hoy, más que nunca, son relevantes para nuestros clientes actuales y potenciales. Constituida en 1989 y con sede en Bangalore, India, Microland cuenta con más de 4.500 especialistas distribuidos en sus oficinas y centros de prestación de servicios en Asia, Australia, Europa, Oriente Medio y Norteamérica.

Si desea conocer más visite: https://www.microland.com/ [https://www.microland.com/]

