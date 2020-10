COMUNICADO: Microsegur desarrolla eGuard, una nueva solución de seguridad basada en postes autónomos CCTV

eGuard es la alternativa perfecta para la vigilancia en obras, plantas solares, eventos al aire libre y grandes superficies. Una propuesta autónoma, personalizable y de gran alcance que revolucionará la forma de entender la seguridad

Microsegur es una empresa española líder en ingeniería de sistemas de seguridad perimetral avanzada y experta en la protección de entornos complejos. Cuenta con una experiencia de casi 30 años en el sector, durante los cuales no ha dejado de innovar en busca de las mejores soluciones para sus clientes. "eGuard surge para solucionar los problemas que se encontraban nuestros clientes en la fase de ejecución de sus proyectos a la hora de controlar la obra. Un momento delicado y vulnerable, ya que aún no existe ningún tipo de sistema de seguridad instalado y en esta fase inicial es cuando más materiales fáciles de substraer hay. Además, al tratarse de recintos con grandes extensiones, es necesario un elevado número de personal de seguridad para poder vigilar toda la obra. Todo esto ya de por si supone un gasto elevado, que, en caso de ser robado, saboteado o maltratado, puede suponer grandes retrasos que se traducen en más tiempo y dinero perdidos, " señalan desde Microsegur.

Con esta idea diseñada por Microsegur, será posible desplegar el número de torres de vigilancia necesarias para poder vigilar y controlar en tiempo real cualquier zona sensible de la obra. Además, los eGuard se pueden ir moviendo, siguiendo los avances de la obra y zonas de acopio. "Esta herramienta supone una gran ventaja para nuestros clientes, incrementando la seguridad y reduciendo los costes de vigilancia",explican desde Microsegur. Además, los eGuard se encuentran conectados a nuestra CRA Turkana 24/7. Y al ser equipos autónomos, tanto en comunicaciones como en suministros eléctrico, permite vigilar una zona remota en la que no haya ninguna infraestructura. Además, cuenta con un diseño robusto y se adapta a cualquier tipo de terreno, puede ser operado en cualquier lugar, es un equipo 4x4. "eGuard te permite cubrir desde el perímetro de un festival, una campa temporal de vehículos, una obra en fase de ejecución o cubrir la operativa de un sistema de seguridad saboteado mientras es reparado. Es ideal para recintos en los que no hay o no es viable económicamente instalar un sistema de videovigilancia, y es necesario temporalmente."

Microsegur está especializada en seguridad perimetral para entonos complejos. Ha desarrollado importantes proyectos a nivel mundial y cuenta con oficinas en Reino Unido, Chile, México y España. Sus diversos proyectos tienen presencia internacional en América, Europa, Asia y Oriente Medio... Y en la actualidad está realizando proyectos en: Bélgica, Chile, México, República Dominicana, Colombia, Reino Unido, España, Portugal, Kenia, Japón y Egipto.

"En Microsegur tenemos un espíritu innovador y estamos constantemente estudiando el mercado y observando los posibles problemas sin solución que pueda haber. Hace unos años creamos nuestra CRA denominada Turkana para dar solución a los problemas de las CRA convencionales puesto eran incapaces de gestionar el elevado número de alarmas generadas en grandes perímetros de plantas industriales y ahora volvemos con eGuard para dar solución a los problemas de vigilancia en las fases de ejecución de los proyectos.

La única forma de enfrentar las dificultades de forma inteligente es, buscar una forma nueva de resolver los viejos problemas. eGuard es sin duda un buen ejemplo de ello. eGuard es pionero en el sector de la seguridad privada en España", comentan desde Microsegur.

