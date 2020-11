COMUNICADO: Microsoft y el Open Data Institute anuncian el Reto de Datos Abiertos en la Educación (1)

- Microsoft y el Open Data Institute anuncian el Reto de Datos Abiertos en la Educación para combatir la brecha digital

LONDRES y REDMOND, Washington, 11 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Microsoft y el Open Data Institute (ODI) han anunciado hoy el lanzamiento del Reto de Datos Abiertos en la Educación para arrojar luz sobre la relación entre el acceso a la banda ancha y los resultados educativos K-12 (entre 5 y 18 años). Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, el Reto de Datos Abiertos en la Educación ayudará a los educadores y organizaciones de investigación a entender mejor el posible impacto a largo plazo que la actual interrupción al aprendizaje tradicional tendrá en los alumnos más vulnerables del mundo.

Microsoft y el ODI animan a los equipos que desean participar en el reto de ayudar a generar soluciones innovadoras para cerrar la brecha digital en la educación K-12 a entrar aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2977290-1&h=3177683387&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2977290-1%26h%3D1672758439%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftheodi.org%252Farticle%252Feducation-open-data-challenge-the-impact-of-digital-access-on-education-during-covid-19%252F%26a%3Dhere&a=aqu%C3%AD] para aprender más. El equipo ganador estará invitado a elegir a una organización sin ánimo de lucro de su elección para recibir un premio de 50.000 libras, con los finalistas eligiendo a organizaciones no lucrativas de su elección para recibir premios de 30.000 y 20.000 libras. El reto está abierto a equipos y personas de todo el mundo.

"Mientras los estudiantes de todo el mundo cada vez dependen más de la tecnología y la conectividad para tener éxito en la escuela, debemos encontrar formas de que todos los estudiantes, en cualquier parte, puedan prosperar. Combinar conjuntos de datos de nuevos modos puede ayudar a desbloquear soluciones para expandir el acceso igualitario y robusto a la banda ancha", comentó Jennifer Yokoyama, vicepresidenta de Microsoft y consejera de IP. "Estamos encantados de unirnos al lanzamiento de este Reto de Datos Abiertos en la Educación para ayudar a cerrar la brecha digital y nivelar el campo de juego para estudiantes de todo el mundo".

Los participantes recibirán acceso a herramientas y recursos de Microsoft, el ODI, y BroadbandNow, así como datos puestos a disposición por primera vez como parte de ese reto:

-- Los participantes tendrán acceso a una versión más granular de los datos de uso de banda ancha estadounidense de Microsoft, esta vez con privacidad diferencial aplicada. Microsoft podrá a disposición la documentación que demuestra el impacto que aplicar privacidad diferencial ha tenido en los datos. -- El ODI ofrecerá acceso a varios módulos eLearning en Open Data Essentials [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2977290-1&h=2512814314&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2977290-1%26h%3D219943 7693%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftheodi.org%252Fservice%252Fcourses-and-tr aining%252Felearning%252F%26a%3DOpen%2BData%2BEssentials&a=Open+Data+Ess entials], Finding Stories in Data [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2977290-1&h=3549624026&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2977290-1%26h%3D256613 2503%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffindingstories.learndata.info%252F%2523%2 52Fid%252F58888c96b61c46e176e7e6bb%26a%3DFinding%2BStories%2Bin%2BData&a =Finding+Stories+in+Data], Guidance for data users on data licensing [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2977290-1&h=70743160&u=https%3A%2F% 2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2977290-1%26h%3D17157268 45%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftheodi.org%252Farticle%252Freusers-guide-to -open-data-licensing%252F%26a%3DGuidance%2Bfor%2Bdata%2Busers%2Bon%2Bdat a%2Blicensing&a=Guidance+for+data+users+on+data+licensing] y How to anonymize datasets [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2977290-1&h=3234757883&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2977290-1%26h%3D375589 9100%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftheodi.org%252Farticle%252Fanonymising-da ta-in-times-of-crisis%252F%26a%3DHow%2Bto%2Banonymize%2Bdatasets&a=How+t o+anonymize+datasets] para participantes que desean contribuir a sus propios datos, así como mentoría. Los participantes también pueden acceder recursos de formación gratuitos de MS Learn [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2977290-1&h=3702554217&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2977290-1%26h%3D627367 971%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdocs.microsoft.com%252Fen-us%252Flearn%252 F%26a%3DMS%2BLearn&a=MS+Learn] y módulos de formación. -- Desde BroadbandNow, los participantes podrán acceder a los datos de proveedores terrestres de banda ancha estadounidenses.

El uso de tecnologías que preservan la privacidad se hará más prevalente cuando las organizaciones busquen colaborar en el espectro de datos [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2977290-1&h=3118403491&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2977290-1%26h%3D1268928478%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftheodi.org%252Fabout-the-odi%252Fthe-data-spectrum%252F%26a%3Dspectrum%2Bof%2Bdata&a=espectro+de+datos]. Los conjuntos de datos que estarán disponibles abiertamente con el reto ayudarán a los participantes a evaluar y entender el efecto que las tecnologías como la privacidad diferencial puede tener en las perspectivas y análisis de datos.

"Organizaciones como Microsoft y BroadbandNow poseen una riqueza de datos interesantes que pueden utilizarse para ofrecer perspectivas y respaldar a los responsables de las decisiones en el sector educativo y más allá, especialmente mientras afrontan retos sin precedentes. Este reto estimulará la exploración de usos innovadores de estos datos, fuera de los límites de las organizaciones que lo mantienen", destacó Jeni Tennison, vicepresidenta y asesora estratégica del ODI. "El ODI está aquí para ayudar a las organizaciones que quieren asegurar que sus datos ofrecen el máximo valor a los sectores, comunidad y sociedades en las que trabajan".

La pandemia de COVID-19 ha interrumpido el aprendizaje para más de 1.600 millones de niños y jóvenes en todo el mundo, mientras los gobiernos de todo el mundo han cerrado instituciones educativas para detener la propagación del virus. En respuesta, las escuelas y profesores han hecho un esfuerzo sin precedentes para llevar a estudiantes remotamente mediante herramientas y plataformas de educación a distancia.

Mientras la brecha digital se expande por la abrupta transición global al aprendizaje remoto, entender cómo y dónde la brecha digital afecta a las comunidades será crítico para gestionar la entrega a corto plazo de la educación y asegurar una recuperación económica sostenible e igualitaria.

"Estamos encantados de participar ofreciendo datos para el Reto de Datos Abiertos en la Educación y esperamos conocer pronto los descubrimientos hechos por los participantes", dijo John Busby, director gerente de BroadbandNow. "El acceso a la Internet de banda ancha asequible es crucial para la educación y la igualdad digital".

