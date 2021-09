COMUNICADO: La Ministra de Finanzas de India presenta el informe de la ONU en Global FinTech Fest el 28 de septiembre

NUEVA DELHI y MUMBAI, India, 30 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Smt. Nirmala Sitharaman, Honorable Ministra de Finanzas y Asuntos Corporativos, Gobierno de India, presentó el Informe de la ONU sobre Pagos Digitales Responsables que gira en torno a las buenas prácticas para la protección del consumidor financiero, poniendo a los usuarios en el centro de la digitalización de los pagos, especialmente a las mujeres y a las personas que viven en zonas rurales. Presentó el informe en el Global FinTech Fest el 28 de septiembre. Hablando sobre el festival, organizado por Fintech Convergence Council (FCC) y Payments Council of India (PCI) de Internet and Mobile Association of India (IAMAI), junto con National Payments Corporation of India (NPCI), la Ministra de Finanzas dijo que la India tiene la tasa más alta de adopción de Fintech del 87% frente a la tasa media mundial del 64%, lo que establece el hecho de que la India es un destino principal para los pagos y actividades digitales.

La Ministra de Finanzas dijo: "Los principios de la ONU sobre pagos digitales han llegado en el momento oportuno y servirán como un recurso importante para todas las partes interesadas en la realización de pagos digitales basados en los principios de confianza, consentimiento, privacidad, transparencia y elección para el usuario final."

"Los Principios de la ONU para los Pagos Digitales Responsables llegan en el momento oportuno, especialmente cuando los países están compitiendo entre sí para llegar a la máxima población con la tecnología", dijo.

Destacó que los pagos digitales han experimentado un enorme crecimiento, pasando de 269.000 millones de dólares en transacciones digitales en 2019 a 539.000 millones en 2020. En los últimos ocho meses, de enero a agosto de 2021, se ha registrado un mayor impulso, con un valor de 800 000 millones de dólares en transacciones digitales, con un número de transacciones individuales de 3 500 millones, lo que demuestra la enérgica participación de los usuarios, la industria y el Gobierno en el ecosistema digital.

Las empresas emergentes de Fintech están modificando y remodelando las tecnologías futuristas para hacer de la India el destino de Fintech. La India cuenta con una combinación de Fintechs que innovan a un ritmo rápido con usuarios deseosos de adoptar plataformas digitales.

"Bajo el liderazgo del Honorable Primer Ministro Shri Narendra Modi, la India ha democratizado los servicios financieros y ha acelerado el despliegue de la infraestructura de bien público digital que promueve la inclusión financiera y el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible", dijo Smt. Nirmala Sitharaman.

La Interfaz de Pagos Unificados (UPI) está contemplada en los Principios de la ONU como ejemplo de cómo una infraestructura de bien público digital abierta, inclusiva e interoperable puede conducir a una mayor participación económica de la sociedad.

