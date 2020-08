COMUNICADO: miR Scientific anuncia la validación de su test de cáncer de próstata no invasivo (1)

- miR Scientific anuncia la validación de su test de cáncer de próstata no invasivo basado en orina publicado en el Journal of Urology - Los datos validados refuerzan la capacidad para la detección molecular y caracterización del cáncer de próstata con la sensitividad concurrente y especificidad de más del 91% - Los datos apoyan la integración del Sentinel Prostate Test(TM) en casos de cuidado al paciente y toma de decisiones - La adopción basada en los datos publicados indica un impacto elevado para mejorar de forma importante los resultados de los pacientes y reducir las intervenciones no necesarias y sus residuos NUEVA YORK, 10 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- miR Scientific, LLC [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2880549-1&h=1825174630&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2880549-1%26h%3D163293274%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mirscientific.com%252F%26a%3DmiR%2BScientific%252C%2BLLC&a=miR+Scientific%2C+LLC], compañía de cuidado de la salud cuya finalidad es transformar el tratamiento del cáncer al proporcionar detección primaria y muy precisa, caracterización y control de la enfermedad, ha anunciado hoy los datos de validación de su test de cáncer no invasivo basado en la orina Sentinel Prostate Test(TM), publicados en el número de septiembre de Journal of Urology [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2880549-1&h=3441338892&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2880549-1%26h%3D3761623138%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.auajournals.org%252Fdoi%252F10.1097%252FJU.0000000000001020%26a%3DJournal%2Bof%2BUrology&a=Journal+of+Urology]. Estos datos demuestran que la plataforma de miR Scientific puede detectar las pruebas moleculares del cáncer de próstata con una sensitividad de un 94% y una especificidad de un 92%, lo que se traduce en un AUC de un 0,98. Cuando se diagnostica el cáncer, el test clasifica al cáncer como de bajo riesgo con una sensitividad de un 93% y una especificidad de un 90%, lo que equivale a un AUC de un 0,98, o crítico, con un riesgo tan elevado de sensitividad como de un 94% y especificidad de un 96%, equivalente a un AUC de un 0,99. La publicación de los resultados más destacados del test basados en los exosomas urinarios que están aislados de un único espécimen de orina pasada regularmente. Cientos de ARNs pequeños extraídos específicamente sin codificación (sncRNA) se examinan en plataformas basadas en PCR en tiempo real con un elevado rendimiento y se analizan con un algoritmo de clasificación propio.

Estos datos demuestran que la plataforma de miR Scientific puede detectar las pruebas moleculares del cáncer de próstata con una sensitividad de un 94% y una especificidad de un 92%, lo que se traduce en un AUC de un 0,98. Cuando se diagnostica el cáncer, el test clasifica al cáncer como de bajo riesgo con una sensitividad de un 93% y una especificidad de un 90%, lo que equivale a un AUC de un 0,98, o crítico, con un riesgo tan elevado de sensitividad como de un 94% y especificidad de un 96%, equivalente a un AUC de un 0,99. La publicación de los resultados más destacados del test basados en los exosomas urinarios que están aislados de un único espécimen de orina pasada regularmente. Cientos de ARNs pequeños extraídos específicamente sin codificación (sncRNA) se examinan en plataformas basadas en PCR en tiempo real con un elevado rendimiento y se analizan con un algoritmo de clasificación propio. https://mma.prnewswire.com/media/701096/miR_Scientific_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/701096/miR_Scientific_Logo.jpg ] El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más común, la segunda causa principal de muerte por cáncer entre los hombres en Estados Unidos(i), además de una fuente importante de desigualdad de salud(ii), y una carga de enfermedad enorme que llevan las personas, sus familias, los sistemas de salud sobrecargados y los pagadores, incluyendo las fuentes de salud pública, privada y las que se basan en los empleados. En la actualidad, a pesar de la dedicación y de las capacidades de los médicos de cuidados primarios, urólogos y oncólogos, los pacientes están sujetos principalmente a tratamientos estándares basados en el test PSA de 40 años, que identifica a una cifra importante de hombres que padecen PSA elevada, lo que potencialmente significa que padecen cáncer de próstata, pese a que, de forma subsecuente, las biopsias altamente invasivas demuestren que no padecen cáncer de próstata. A pesar de las variaciones en los límites, el test PSA a menudo no logra identificar esta enfermedad agresiva(iii). Se trata de una carencia muy importante, ya que los pacientes solo son conscientes del cáncer en sus fases finales, cuando el riesgo de mortalidad y los costes de tratamiento son muy elevados. "miR Scientific se dedica a proporcionar a todos los hombres de edades seleccionables, sobre todo los que son sospechosos de padecer cáncer, una tecnología validada desde el punto de vista metodológico, clínico y científico que se suministra desde un espécimen de orina único, conocimiento excepcionalmente preciso, a tiempo y accionable sobre el estado molecular del cáncer de próstata", indicó Sam Salman, presidente y consejero delegado. "Nuestra plataforma revolucionaria nos permite reimaginar cómo las cosas deberían ser para los pacientes, médicos y otros accionistas del cuidado de la salud; un test único que llega a las comunidades desde todos los marcos raciales y socio-económicos con lo que se ha demostrado en los datos del Journal of Urology, que cuenta con un impacto sin precedentes en los resultados mejorados de forma completa para la optimización del cuidado, reducción de la ansiedad, eliminación de las morbidades evitables y preservación de la vida y recursos preciosos financieros y del punto de cuidado". La publicación incluye datos de rendimiento sobre el grupo de validación y formación controlado por caso de 1.436 sujetos formado por una muestra retrospectiva de 613 pacientes de la University Health Network del Princess Margaret Hospital's GU BioBank y de una cohorte de 823 sujetos del Albany Medical Center (AMC) y del SUNY Downstate Medical Center (DMC), donde las muestras de orina se recopilaron antes de la biopsia, analizándose desde los participantes sospechosos de cáncer de próstata, durante un periodo de 2 años (de 2017 a 2019). Tal y como se ha descrito en la publicación, el grupo de pruebas y validación se analizó con las secuencias de sncRNA conseguidas de un algoritmo de selección propio en una fase de descubrimiento formada por un grupo de 235 participantes de AMC y DMC. "Los datos de validación del miR Scientific Sentinel Test(TM) en el Journal of Urology contribuyen de forma importante a las capacidades de innovación de última generación para los médicos. Los científicos, investigadores y bioestadísticos implicados en la creación de esta plataforma novedosa ponen mucha atención a las necesidades de los médicos cuyo trabajo siempre se centra en la intervención en la oportunidad más primaria posible para proporcionar cuidados que salvan vidas para pacientes con enfermedad indolente, Estoy orgulloso de estar entre la cohorte principal de médicos que van a apoyar la integración de los test miR Scientific en estándares clínicos y prácticas", explicó James McKiernan, doctor y profesor de urología del John K. Lattimer y presidente del Department of Urology del College of Physicians and Surgeons y urólogo jefe del NewYork-Presbyterian/Columbia. (CONTINUA)