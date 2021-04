COMUNICADO: MolecuLight anuncia el nombramiento de 11 distribuidores globales (1)

El amplio soporte y la experiencia técnica de los distribuidores cubrirán la creciente demanda global para el dispositivo de obtención de imágenes por fluorescencia de heridas MolecuLight i: X®

TORONTO, 8 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3122537-1&h=4074953332&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3122537-1%26h%3D3074585166%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fus.moleculight.com%252F%26a%3DMolecuLight%2BInc&a=MolecuLight+Inc]., líder en técnicas de imagen por fluorescencia en los puntos de atención para la detección en tiempo real de altas cargas bacterianas en heridas, anuncia que ha nombrado a 11 distribuidores globales [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3122537-1&h=2185055408&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3122537-1%26h%3D287824750%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmoleculight.com%252Fdistributors%252F%26a%3Dglobal%2BDistributors&a=distribuidores+globales] especializados o su dispositivo de obtención de imagen de heridas por fluorescencia i:X. Los distribuidores de MolecuLight son Tradis Gat ltd. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3122537-1&h=1447818286&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3122537-1%26h%3D2395161834%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftradisgat.com%252F%26a%3DTradis%2BGat%2Bltd.&a=Tradis+Gat+ltd.] (Israel), Al Zahrawi Medical Supplies LLC (Reino de Arabia Saudí), AUMET Construction & Hospitals Management [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3122537-1&h=3403626826&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3122537-1%26h%3D323580428%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aumet-kw.com%252F%26a%3DAUMET%2BConstruction%2B%2526%2BHospitals%2BManagement&a=AUMET+Construction+%26+Hospitals+Management] (Kuwait), Mintcare Sdn Bhd [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3122537-1&h=311129399&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3122537-1%26h%3D785739921%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmoleculight.com%252Fdistributors%252F%26a%3DMintcare%2BSdn%2BBhd&a=Mintcare+Sdn+Bhd] (Malasia), Distribuidora Indexlab S.A. de C.V. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3122537-1&h=2483766032&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3122537-1%26h%3D3592970786%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.distribuidoradisur.com.mx%252F%26a%3DDistribuidora%2BIndexlab%2BS.A.%2Bde%2BC.V.%2B&a=Distribuidora+Indexlab+S.A.+de+C.V.%C2%A0] (México), Sedeer Medical [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3122537-1&h=579614191&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3122537-1%26h%3D660291669%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsedeer.com%252F%26a%3DSedeer%2BMedical&a=Sedeer+Medical] (Qatar), Mintcare Sdn Bhd [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3122537-1&h=311129399&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3122537-1%26h%3D785739921%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmoleculight.com%252Fdistributors%252F%26a%3DMintcare%2BSdn%2BBhd&a=Mintcare+Sdn+Bhd] (Singapur), KOVE, Inc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3122537-1&h=3196962796&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3122537-1%26h%3D2099284761%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fkovekorea.com%252F%26a%3DKOVE%252C%2BInc&a=KOVE%2C+Inc] (Corea del Sur), Nanomedix (PVT) LTD [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3122537-1&h=4035342707&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3122537-1%26h%3D73734022%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nanomedics.lk%252F%26a%3DNanomedix%2B(PVT)%2BLTD%2B&a=Nanomedix+(PVT)+LTD%C2%A0] (Sri Lanka), Al Zahrawi Medical Supplies LLC [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3122537-1&h=1912957687&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3122537-1%26h%3D4249093859%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zahrawimedical.com%252F%26a%3DAl%2BZahrawi%2BMedical%2BSupplies%2BLLC%2B&a=Al+Zahrawi+Medical+Supplies+LLC%C2%A0] (Emiratos Árabes Unidos), and Mintcare Sdn Bhd [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3122537-1&h=311129399&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3122537-1%26h%3D785739921%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmoleculight.com%252Fdistributors%252F%26a%3DMintcare%2BSdn%2BBhd&a=Mintcare+Sdn+Bhd] (Vietnam).

https://mma.prnewswire.com/media/1483427/MolecuLight_MolecuLight_Announces_the_Appointment_of_11_Global_D.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1483427/MolecuLight_MolecuLight_Announces_the_Appointment_of_11_Global_D.jpg]

"Con la creciente demanda de nuestra plataforma MolecuLight i:X y nuestro compromiso con los más altos niveles de servicio y soporte, estamos encantados de anunciar nuestros 11 distribuidores especializados", destacó Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight. "Cada distribuidor y sus equipos comerciales han sido especialmente capacitados en el uso y funcionamiento exitoso del i:X y pueden apoyar demostraciones y capacitaciones locales en sus respectivos mercados y en el idioma local apropiado. También existe un vínculo muy fuerte para permitir a cualquier distribuidor o cliente acceder al equipo central de MolecuLight para solicitudes especiales o soporte, participar en nuestro programa global de publicación y generación de evidencia y compartir ideas para el desarrollo de nuevos productos".

Cada distribuidor mantiene un equipo de soporte de aplicaciones clínicas y de ventas capacitado que ofrece asistencia a los clientes locales de MolecuLight a través de demostraciones clínicas, ofreciendo el programa de capacitación integral de MolecuLight a nuevos clientes y respaldando la adopción continua del dispositivo i:X.

MolecuLight también mantiene un equipo de ventas directas, aplicaciones clínicas y soporte técnico en Estados Unidos y Canadá.

Acerca de MolecuLight Inc.

