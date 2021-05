COMUNICADO: 'Morning Walk S200', el robot de rehabilitación para caminar de CUREXO, consigue el certificado europeo CE

Con el certificado europeo CE, el 'Morning Walk S200' se puede comercializar en 32 países de la UE, países miembros de la EFTA y países candidatos a la UE.

'Morning Walk' ha demostrado su mayor estabilidad y utilidad de cara a llevar a cabo la rehabilitación de la marcha para pacientes con accidentes cerebrovasculares, lesiones de la médula espinal, enfermedad de Parkinson, enfermedades de los nervios periféricos y articulaciones de rodilla artificiales frente al grupo de control.

SEÚL, Corea del Sur, 18 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- El día 17, la empresa especializada en robots médicos CUREXO (060280) anunció que su robot de rehabilitación para caminar de próxima generación, 'Morning Walk S200', había conseguido la certificación CE. Se trata del tercer certificado que ha adquirido 'Morning Walk S200', después de la consecución de los certificados MFDS (Corea) y FDA (Estados Unidos) en el mes de febrero.

Al adquirir el certificado europeo CE, la empresa ya puede avanzar hasta los 28 países de la UE, 3 países de la AELC, países candidatos a la UE y países neutrales. Además, después de llevar a cabo la adquisición de MDFS (Corea), la compañía ha conseguido 2 contratos de proyectos nacionales y también ha estado suministrando su solución a los hospitales de rehabilitación situados en la región de Gyeongbuk.

Son numerosos los trabajos de investigación que demuestran la estabilidad y utilidad de la 'caminata matutina' para pacientes con accidentes cerebrovasculares, lesiones de la médula espinal, enfermedad de Parkinson, enfermedades de los nervios periféricos y articulaciones de rodilla artificiales.

Según se indica en el artículo 'Effects of robot-(Morning Walk ®) assisted gait training for patients after stroke: a randomized controlled trial' in the SCI Journal 'Clinical Rehabilitation, 2019, Vol.33', en un ensayo de control aleatorio realizado con 58 pacientes con accidente cerebrovascular para evaluar el rendimiento de rehabilitación de 'Morning Walk', el 'índice de motricidad', que indica la fuerza de las extremidades inferiores, y la 'escala de equilibrio de Berg', que evalúa la capacidad de equilibrio de los pacientes, mostraron mejoras muy importantes frente al grupo de control. El 'índice de montricidad' ha mejorado aproximadamente un 69,8% y la 'escala de equilibrio de Berg' ha mejorado aproximadamente un 49,0% frente a los grupos de control.

En el artículo titulado 'Five-day rehabilitation of patients undergoing total knee arthroplasty using an end-effector gait robot as a neuromodulation blending tool for deafferentation, weight offloading and stereotyped movement: Interim analysis', publicado en la revista médica 'PLOS ONE, 2020 Vol.15', durante un plazo de 5 días de ensayos de control aleatorios, los pacientes de cirugía de articulaciones artificiales utilizaron 'Morning Walk' y otros andadores médicos. Según la evaluación electrofisiológica y la técnica de medición biomecánica llevadas a cabo, los pacientes que utilizaron 'Morning Walk' mostraron una tasa de crecimiento de fuerza 2,65 veces superior en comparación con el grupo de control.

Según el artículo titulado 'Feasibility of Robot-Assisted Gait Training with an End-Effector Type Device for Various Neurologic Disorders,' publicado en la revista de neurorrehabilitación 'Brain & NeuroRehabilitation, 2020 Vol.13', el experimento de control realizado junto a 100 pacientes con lesiones cerebrales, 40 pacientes con lesión de la médula espinal, 8 pacientes con enfermedad de Parkinson, 9 pacientes con enfermedad del nervio periférico, 22 pacientes pediátricos (un total de 189), mostraron una mejora destacada dentro del Medical Research Council (MRC) en la que se evalúa la fuerza como en la categoría funcional ambulatoria (FAC) que indica la capacidad para poder caminar.

Jae--Joon Lee, consejero delegado, comentó: "Estoy encantado de que el 'Morning Walk S200' haya obtenido la certificación europea CE, ya que esto nos permite expandir nuestro mercado al mercado europeo de rehabilitación médica, seguido de Corea y Estados Unidos". También indicó que: "muchos trabajos de investigación han confirmado que la rehabilitación que utiliza 'Morning Walk' mejora de forma considerable la estabilidad y la eficacia en comparación con el grupo de control. Esto demuestra que 'Morning Walk' cuenta con una amplia gama de aplicaciones. Durante los últimos años, hemos escuchado los comentarios de nuestros pacientes y personal médico que han utilizado 'Morning Walk' y continuamente mejoraron nuestra solución. Como resultado, 'Morning Walk' ya se suministra a 16 hospitales de rehabilitación de Corea y se va a comercializar en el extranjero. Como hemos obtenido los permisos en Estados Unidos y Europa, planeamos expandir nuestro negocio dentro del mercado médico avanzado.

