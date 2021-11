COMUNICADO: Nazarbayev propuso la creación de una nueva plataforma de diálogo económico en Eurasia

NUR--SULTAN, Kazajstán, 30 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- El primer presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev, propuso una serie de importantes iniciativas en la sesión plenaria de Astana Club, en la capital de Kazajstán.

Según Nazarbayev, en medio del recrudecimiento de las tensiones entre EE.UU. y China como actores geopolíticos clave, de las continuas guerras comerciales y de sanciones, y de la amenaza de una nueva Guerra Fría mundial, existe una necesidad creciente de nuevos formatos de diálogo y cooperación en Eurasia.

En particular, está cobrando especial importancia el desarrollo de contactos directos entre la Unión Económica Euroasiática, la Unión Europea, la Organización de Cooperación de Shanghai y la recientemente creada Organización de Estados Turcos.

En este sentido, Nazarbayev propuso la creación de un nuevo foro económico cuadrilateral de la "Gran Eurasia".

Kazajstán está dispuesto a ser anfitrión de este foro, si esta iniciativa cuenta con el apoyo de todas las partes implicadas.

En el Astana Club de este año participaron más de 50 ponentes de renombre, entre los que se encontraban antiguos jefes de Estado y de gobierno, directores de grupos de reflexión y organizaciones internacionales, líderes de empresas y medios de comunicación mundiales.

Entre ellos están Jose Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea (2004-2014), presidente de la Junta de GAVI Alliance; Ban Ki-moon, ex Secretario General de la ONU; Jacob Frenkel, Presidente de Frenkel-Zuckerman Institute for Global Economics, Presidente de JP Morgan Chase International (2009-2020);Kevin Rudd, Presidente del Asia Society Policy Institute, ex Primer Ministro de Australia; Abdullah Gül, Presidente de Turquía (2007-2014); Hamid Karzai, Presidente de Afganistán (2004-2014); Lisa Curtis, Asistente Adjunta del Presidente y Directora Principal de NSC para Asia Meridional y Central (2017-2021) y muchos otros.

Durante 3 días se celebraron 14 sesiones del Club, dedicadas a los temas de la crisis pandémica, la confrontación geopolítica y tecnológica entre Estados Unidos y China, el futuro de Afganistán, la agenda climática, así como el papel de Kazajstán y Asia Central en el ámbito regional y mundial.

La confrontación entre EE.UU. y China y su posible impacto en la futura arquitectura del sistema internacional fue el centro de atención de los participantes en la reunión. Como señaló Kevin Rudd, el conflicto entre Estados Unidos y China necesita urgentemente mecanismos de gestión eficaces.

En cuanto al futuro de Afganistán, Hamid Karzai afirma que el país se enfrenta a una crisis humanitaria sin precedentes y necesita urgentemente ayuda internacional.

Por su parte, Jacob Frenkel afirma que la creciente tasa de inflación es uno de los principales retos para la recuperación económica mundial y requiere el desarrollo de medidas consolidadas conjuntas por parte de la comunidad internacional.

La reunión inicial de Astana Club se celebró en 2015. A lo largo de los años de reuniones anuales, más de 200 eminentes ponentes de 40 países del mundo han participado en los trabajos del Club.

En su historia, Astana Club ha estado encabezado por líderes políticos y expertos destacados como el fundador de Stratfor George Friedman, por los ex primeros ministros de Turquía y España: Ahmet Davutoglu y José Luis Rodríguez Zapatero, el Ministro de Asuntos Exteriores de Irán Javad Zarif, el conocido analista estratégico Edward Luttwak, el Director del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Dan Smith, y muchos otros.

La reunión de este año de Astana Club se celebró en la segunda quincena de noviembre en la capital de Kazajstán, Nur-Sultan, bajo el lema Visión del nuevo mundo: Después de la pandemia y más allá. El evento anual es celebrado por el Institute of World Economics and Politics (IWEP) y la Nursultan Nazarbayev Foundation.

