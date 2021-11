COMUNICADO: Nazarbayev propuso lanzar el Foro Mundial sobre la No Proliferación Nuclear y el Desarme

NUR--SULTAN, Kazajstán, 30 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- La Global Alliance of Leaders for Nuclear Security and Nuclear-Weapons-Free World (GAL) se celebró en la plataforma del VI encuentro de Astana Club en la capital de Kazajstán.

Dirigiéndose a los miembros de la GAL, Nursultan Nazarbayev señaló que las negociaciones sobre la estabilidad estratégica nuclear a nivel interestatal se encuentran en un punto muerto, y que es muy necesaria una forma alternativa de diálogo sobre esta cuestión.

Para salir de este estancamiento, Nazarbayev propuso crear el Foro Mundial sobre la No Proliferación Nuclear y el Desarme en la capital de Kazajstán.

El Foro debería reunir a todas las ONG internacionales clave y a las autoridades morales mundiales en el ámbito antinuclear para forjar una agenda global unificada.

En su declaración, Nazarbayev también hizo un llamamiento a la comunidad mundial para que desarrolle un plan gradual de reducción de las armas estratégicas ofensivas con la participación de todos los Estados nucleares bajo los auspicios de la ONU.

Nazarbayev expresó su confianza en que la GAL pueda convertirse en la plataforma central y la fuerza motriz para el desarrollo de este documento.

El ex Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, también se dirigió a los miembros de la Alianza para apoyar la iniciativa de Nazarbayev y señaló que, sin la eliminación de la amenaza nuclear, la comunidad mundial nunca podrá garantizar su seguridad.

El discurso del ex presidente de la URSS, premio Nobel de la Paz, Mijail Gorbachov, dirigido a Nursultan Nazarbayev y a los miembros de la Alianza se convirtió en un momento importante de la sesión de la GAL.

Gorbachov expresó su pleno apoyo a la iniciativa del Primer Presidente de Kazajstán de establecer la GAL, señalando que "no puede haber otro objetivo final que un mundo sin armas nucleares."

También señaló que la reunión de Joe Biden y Vladimir Putin en junio de este año en Ginebra marcó una tendencia positiva. Según Gorbachov, es muy importante que en la reunión de los dos presidentes se haya reiterado la idea de que "no habrá vencedores en una guerra nuclear", expresada por primera vez en 1985 en su encuentro con el presidente estadounidense Ronald Reagan.

A la reunión de la GAL asistieron también los líderes del movimiento antinuclear mundial, como los premios Nobel de la Paz Mohamed ElBaradei y la directora ejecutiva de ICAN, Beatrice Fihn, así como la ex Alta Representante de la ONU para Asuntos de Desarme y Secretaria General Adjunta de la ONU, Angela Kane, y muchos otros.

Todos los participantes en la reunión reconocieron unánimemente que Kazajstán, que renunció voluntariamente al cuarto arsenal militar nuclear del mundo, compuesto por 1.200 cabezas atómicas, en la década de 1990, tiene pleno derecho moral a emprender estas iniciativas antinucleares globales.

La reunión de la GAL de este año hace referencia al Reloj del Juicio Final, símbolo de la probabilidad de una guerra nuclear: Falta un minuto para la medianoche: La hora de la acción para el diálogo nuclear. Esto se debe a que, a principios de 2021, el Reloj del Juicio Final se acercó lo más posible en su historia desde 1947: 100 segundos para la medianoche.

GAL es una flamante plataforma internacional creada en 2019 por iniciativa del primer presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev.

La misión de GAL es dar un impulso a la agenda antinuclear a través de los esfuerzos conjuntos de los líderes de las principales ONG internacionales, políticos de renombre y autoridades morales mundiales en el ámbito antinuclear.

En 2020, el Llamamiento Abierto de la GAL a los líderes mundiales para reclamar la necesidad de reforzar los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad nuclear, no proliferación y desarme fue registrado como documento oficial de la ONU e IAEA.

Hasta la fecha, la GAL cuenta con el apoyo de más de setenta destacadas personalidades internacionales, entre ellas políticos, expertos y premios Nobel de la Paz.

