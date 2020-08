COMUNICADO: Neat recauda financiación mientras el COVID-19 hace crecer la demanda de su plataforma fintech

- Neat recauda financiación fresca mientras el COVID-19 impulsa la demanda de su plataforma fintech para ayudar a las PYMES a crecer internacionalmente

HONG KONG, 19 de agosto de 2020 Neat, una compañía FinTech con sede en Hong Kong que ofrece incorporación de compañías online y carteras multi-divisa a PYMES de frontera cruzada, ha anunciado hoy que ha recaudado una extensión de 4 millones de dólares estadounidenses a su ronda de serie A de 11 millones de dólares estadounidenses cerrada en abril de 2020. Los inversores existentes, MassMutual Ventures, Pacific Century Group, Linear Capital y Robby Hilkowitz así como el nuevo inversor Vectr Fintech participaron en la ampliación de la serie A.

La visión de Neat consiste en habilitar la economía de empresario y apoyar el comercio de PYMES globalmente. Aunque el viaje global ha llegado a un punto de parálisis, el comercio transfronterizo, no. El comercio de PYMES internacional ha buscado cada vez más alternativas online para facilitar las necesidades empresariales internacionales.

El paquete de incorporación de la compañía online de Neat y la cartera multi-divisa totalmente digital encajan perfectamente con las necesidades actuales de los empresarios internacionales.

Aunque el COVID-19 ha causado una crisis económica, las nuevas incorporaciones de compañías siguen en aumento con más de 175.000 nuevas compañías incorporaciones en el Reino Unido en el segundo trimestre de 2020 en comparación con 170.000 el mismo período del año pasado; en Hong Kong, más de 27.000 compañías se incorporaron en el segundo trimestre de 2020.([1] )Estas son compañías que pueden haber cambiado previamente a proveedores de banca de alta actividad, pero ahora están buscando alternativas digitales para que sus empresas estén operativas rápidamente.

"Algunas de las compañías de más éxito del mundo nacieron durante o justo después de la crisis financiera de 2008, por ejemplo, WhatsApp y Uber. La mayoría de las empresas fundadas durante el COVID-19 tienen una mentalidad de que lo digital es prioritario, lo que significa que tendrán una oportunidad para empezar a comerciar globalmente desde el día uno. Estamos encantados de apoyar esta nueva ola de empresarios internacionales", destacó David Rosa, consejero delegado de Neat.

Con su oferta de incorporación de compañía online, las carteras multi-divisa, las tarjetas de gastos corporativos y las remitancias internacionales, Neat está centrada principalmente en comercio de PYMES entre Europa y Asia. En los próximos años, Neat busca hacer comercio internacional sin fricción no solo ofreciendo un modo para los clientes de mover el dinero, sino también de hacer uso de un amplio ecosistema de herramientas que automaticen sus procesos empresariales (nóminas, cuentas, logística, etc.), para permitir fácilmente a todos operar un negocio internacional con facilidad.

"Neat ha mostrado una gran resistencia y dinamismo durante la actual pandemia. La demanda de alternativas online a los bancos ha crecido y el equipo en Neat ha mostrado su capacidad de capturar esta oportunidad mientras mantiene una fuerte economía unitaria. La nueva inyección de capital permitirá a Neat duplicar sus esfuerzos de adquisición de clientes para dar servicio a más PYMES que buscan una mejor manera de gestionar sus finanzas comerciales", explicó Mark Munoz, socio gerente de Vectr Fintech Partners

Acerca de Neat

La misión de Neat consiste en hacer posible la economía emprendedora, empezando con cuentas multi-divisa totalmente digitales construidas para el empresario internacional de hoy en día. La Cuenta de Neat le da la posibilidad de enviar y recibir dinero internacionalmente a tipos de cambio más competitivos que los que obtendría de un banco; acceso a tarjetas de gastos corporativas de Neat para gastos en línea y fuera de línea, así como a sacar dinero en cajeros automáticos; también incluye un seguimiento de gastos intuitivo y características de seguridad. Obtenga más información en www.neatcommerce.com [http://www.neatcommerce.com/].

Notas al redactor

Neat no es un banco y no debería referenciarse como banca o cuenta bancaria. Puede referirse a los servicios de Neat como "alternativa a un banco", "alternativa bancaria", "cartera multi-divisa".

El brazo de Hong Kong de Neat, Neat Limited, está autorizado como Money Service Operator (No. 19-06-02796), Trust o Corporate Service Provider (TC006452) y Money Lender (No. 0464/2020). Nuestro brazo británico, Neat Global Limited, es un agente registrado de PayrNet Limited que es una Electronic Money Institution autorizada por la Financial Conduct Authority dentro de las Electronic Money Regulations 2011 (900594) para la emisión de dinero electrónico.

Neat se asocia con varias instituciones financieras regulada sy bancos para ofrecer servicios de pago.

Más información: https://www.neatcommerce.com/business/security [https://www.neatcommerce.com/business/security]

