COMUNICADO: El neurocirujano y psiquiatra francés, el doctor Alim Louis Benabid, recibe el Honda Prize 2021

-- Su trabajo se basa en una investigación pionera sobre estimulación cerebral profunda (DBS) (*) y contribución al tratamiento del movimiento involuntario causado por la enfermedad de Parkinson -

TOKIO, 1 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- La Honda Foundation, la fundación incorporada de interés público establecida por Soichiro Honda y su hermano menor Benjiro y actualmente dirigida por el presidente Hiroto Ishida, se complace en anunciar que el Premio Honda 2021 se otorgará al doctor Alim Louis Benabid, profesor emérito de la Joseph Fourier University y presidente del consejo de administración de Clinatec, ambos de Francia, por su contribución a la investigación pionera y la aplicación práctica de la estimulación cerebral profunda (DBS) al tratamiento del movimiento involuntario causado por la enfermedad de Parkinson progresiva y otros trastornos neurológicos.

El Honda Prize, establecido en 1980 y entregado una vez al año, es un premio internacional que sirve como reconocimiento de cara al trabajo de personas o grupos que generan nuevos conocimientos para impulsar a la próxima generación, todo ello desde el punto de vista de la ecotecnología. El doctor Benabid fue el primero en utilizar la estimulación cerebral profunda para el tratamiento del movimiento involuntario, causado principalmente por la enfermedad de Parkinson progresiva, y en lograr su aplicación práctica. DBS es un procedimiento quirúrgico en el que se implantan electrodos en el núcleo subtalámico del cerebro. La estimulación por medio de la corriente eléctrica de alta frecuencia de los electrodos reduce los temblores y restaura la función motora de los pacientes con enfermedad de Parkinson. El reconocimiento de su eficacia en los estudios clínicos llevó a la difusión de la estimulación cerebral profunda en todo el mundo, con más de 150.000 pacientes sometidos a este procedimiento hasta la fecha.

Si los temblores involuntarios no se pueden controlar a través de la terapia con medicamentos que se considera más adecuada para tratar la enfermedad de Parkinson, comúnmente se realizaba un procedimiento quirúrgico conocido como talamotomía para destruir una pequeña porción del cerebro. Este es el motivo por el que DBS es un procedimiento reversible en el que los electrodos implantados no solo se pueden quitar sino que también se pueden ajustar para ajustar la fuerza de la corriente. La estimulación cerebral profunda se puede utilizar para tratar no solo el Parkinson, sino también la distonía y otros trastornos motores, y contribuye a mejorar la calidad de vida de muchas personas, incluyendo además la restauración de la capacidad de estar solos, por ejemplo. El premio se va a conceder al doctor Benabid por este innovador método de tratamiento, que es digno del más alto reconocimiento.

Este año, la ceremonia de presentación del 42nd Honda Prize se llevará a cabo el 17 de noviembre de 2021, en formato online, y se retransmitirá en Japón, Francia y diversos países adicionales.

(*) DBS: se implantan electrodos alrededor del núcleo subtalámico del cerebro, junto con un generador de estimulación colocado en el pecho. Los dos están conectados con un cable para estimulación eléctrica de alta frecuencia. Esto ayuda a restaurar las funciones del movimiento y a frenar los temblores y otros síntomas para mejorar la movilidad en la vida diaria.

Si desea más información acerca de este comunicado y conocer el CV del doctor Benabid, consulte con la Honda Foundation por medio de: URL: https://www.hondafoundation.jp/news/view_en/1504

Página web oficial: https://www.hondafoundation.jp/en