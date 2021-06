COMUNICADO: Se nombra a las 50 principales innovaciones urbanas mundiales surgidas en la pandemia (2)

Phoenix, Arizona: Despliegue de "unidades de movilidad profesional" para apoyar a los solicitantes de empleoRochester, Minnesota: Crear una vía para que las mujeres de color entren en el creciente campo de la construcción local, que está muy bien pagado

San José, California: Reforzar la vía de apoyo a la universidad para las familias marginadas

El comité de selección del Mayors Challenge ayudó a Bloomberg Philanthropies a seleccionar a los 50 finalistas. El comité está copresidido por Mellody Hobson, miembro del consejo de administración de Bloomberg Philanthropies y co-consejera delegada y presidenta de Ariel Investments, y por David Miliband, presidente y consejero delegado del Comité Internacional de Rescate, e incluye una amplia gama de expertos mundiales: Sir David Adjaye, OBE, fundador de Adjaye Associates; el Dr. Yogan Pillay, Director Nacional de Sudáfrica y Director Mundial Superior de Universal Health Coverage, Clinton Health Access Initiative; Jagan Shah, Asesor Superior de Infraestructuras de la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Alto Comisionado Británico en Nueva Delhi; Linda Gibbs, Directora de Bloomberg Associates; Julia Gillard, 27ª Primera Ministra de Australia; Olafur Eliasson, Artista; Gael García Bernal, actor y productor; el Dr. Jan-Emmanuel De Neve, catedrático de Economía y director del Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford; Phumzile Mlambo-Ngcuka, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de UN Women; Federica Mogherini, rectora del Colegio de Europa y ex alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; el Dr. Joshua Sharfstein, director de Bloomberg American Health Initiative, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; Jennifer Pahlka, fundadora y ex directora ejecutiva de Code for America; y Mariana Costa Checa, cofundadora y consejera delegada de Laboratoria.

"El nivel de creatividad e innovación entre las cincuenta Ciudades Campeonas de este año es una clara señal de que las ciudades siguen dando un paso adelante incluso en medio de los mayores desafíos", dijo Mellody Hobson. "Estoy deseando ver cómo estas ideas empiezan a cobrar vida en la siguiente fase del concurso".

"Con cincuenta Ciudades Campeonas llegan cincuenta oportunidades apasionantes para fomentar ideas innovadoras", dijo David Miliband. "La próxima Fase de Campeones dotará a los líderes de las ciudades de herramientas fundamentales para probar, aprender y hacer crecer estas soluciones".

Las 50 ciudades finalistas entrarán ahora en una fase de prueba de cuatro meses para perfeccionar sus ideas con la asistencia técnica de Bloomberg Philanthropies y su red de expertos en innovación. Quince de las 50 ciudades ganarán finalmente el gran premio, y cada una de ellas recibirá un millón de dólares y una sólida asistencia técnica plurianual para aplicar y ampliar sus ideas.

"Esta es siempre una fase especialmente emocionante del Mayors Challenge, que ayuda a los alcaldes a llevar sus innovaciones a cotas aún mayores", dijo James Anderson, jefe de Government Innovation de Bloomberg Philanthropies. "Si bien 15 ciudades se llevarán finalmente a casa los grandes premios, las 50 ciudades reciben asesoramiento y apoyo de primera clase para mejorar sus ideas y su potencial para mejorar vidas".

El 2021 Global Mayors Challenge se basa en el éxito de cuatro desafíos anteriores de Bloomberg Philanthropies en Estados Unidos (2013 y 2018), Europa (2014) y Latinoamérica y el Caribe (2016). Entre los ganadores de los anteriores Mayors Challenge se encuentran el proyecto de Los Ángeles (California) que aborda la crisis de las personas sin hogar de la ciudad facilitando y abaratando la construcción de unidades de vivienda accesorias (ADU); el proyecto de Estocolmo (Suecia) que convierte los residuos vegetales en biocarbón para fomentar el crecimiento de las plantas; y el de Barcelona (España) que ayuda a las personas mayores a construir una comunidad a través de la tecnología. Para más información, visite https://bloombergcities.jhu.edu/mayors-challenge y @BloombergCities en Twitter e Instagram.

Bloomberg Philanthropies invierte en 810 ciudades y 170 países de todo el mundo para garantizar una vida mejor y más larga al mayor número de personas. La organización se centra en cinco áreas clave para crear un cambio duradero: las artes, la educación, el medio ambiente, la innovación gubernamental y la salud pública. Bloomberg Philanthropies engloba todas las donaciones de Michael R. Bloomberg, incluyendo su fundación, su filantropía corporativa y personal, así como Bloomberg Associates, una consultoría pro bono que trabaja en ciudades de todo el mundo. En 2020, Bloomberg Philanthropies distribuyó 1.600 millones de dólares. Para más información, visite bloomberg.org o síganos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y TikTok.

