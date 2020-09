COMUNICADO: La nueva cultura del trabajo emerge mientras el mundo cambia (2)

Cigna Corporation es una compañía de servicios de salud global dedicada a mejorar la salud, bienestar y tranquilidad de las personas a las que damos servicio.Cigna ofrece opción predicibilidad, asequibilidad y acceso al cuidado de calidad mediante capacidades integradas y soluciones conectadas y personalizadas que avanzan la salud general de la persona. Todos los productos y servicios se ofrecen exclusivamente por o a través de las filiales operativas de Cigna Corporation, que incluyen Cigna Health and Life Insurance Company, Cigna Life Insurance Company of New York, Connecticut General Life Insurance Company, compañías Express Scripts o sus filiales, y Life Insurance Company of North America. Dichos productos y servicios incluyen una serie integrada de servicios de salud, como médicos, dentales, de salud conductual, farmacia, visión, beneficios complementarios y otros productos relacionados que incluyen seguros de vida, accidente y discapacidad. Cigna mantiene su capacidad de ventas en más de 30 países y jurisdicciones y tiene más de 170 relaciones con clientes en todo el mundo. Para aprender más sobre Cigna®, incluyendo enlaces para seguirnos en Facebook o Twitter, visite www.cigna.com [http://www.cigna.com/].

