COMUNICADO: Nueva encuesta muestra la confianza clínica en la IA para mejorar los resultados del paciente

La encuesta europea muestra que el 70% de los médicos de gastroenterología encuestados dicen que la inteligencia artificial (IA) reducirá el número de lesiones inadvertidas[1]

- El 71% dijo que la IA mejorará los resultados del paciente y el 72% dijo que mejoraría la capacidad de diagnóstico[2]

- El 80% dijo que sería más partidario de utilizar un sistema de endoscopia con capacidades de IA [3]

DUESSELDORF, Alemania, 7 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Los médicos de gastroenterologíaapoyan firmemente la IA en endoscopia para ofrecer resultados mejorados para pacientes, según una nueva encuesta publicada hoy por Fujifilm.

Una encuesta a endoscopistas, enfermeras GI y cirujanos GI que trabajan en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España, se llevó a cabo por la red clínica global SERMO, en nombre de Fujifilm. Más de siete de cada 10 encuestados dijo que la tecnología de IA mejorará los resultados del paciente (71%), con un número similar reportándolo aumentará la eficiencia de su trabajo (69%).([4])

La opción clínica de las herramientas a su disposición para procedimientos se destacó como importante por casi todos los encuestados (94%), con un 80% reportando que serían más propensos a utilizar un sistema con capacidades IA que sin ellas.([5])

La demanda de servicios de endoscopia está creciendo ([6]) y las respuestas a la encuesta reflejan los retos actuales afrontados en Europa con tiempos de espera de pacientes (19%), creciente demanda para procedimientos (17%), y tasa de detección de lesiones difíciles de descubrir (17%) identificada como la más significativa.([7])

La investigación ha demostrado que cada 1 por ciento de aumento en tasa de detección de adenoma podría suponer un 3 por ciento de reducción en el riesgo de cáncer colorrectal([8]), una enfermedad que mata aproximadamente 228.000 europeos cada año( [9]). Los médicos demostraron una fuerte confianza en la capacidad de la IA para reducir el número de lesiones que pasan inadvertidas (70%) y aumentar la capacidad de diagnóstico (72%), con más de la mitad diciendo que aumentará la confianza en la toma de decisiones clínicas (58%) y que ayudará a estandarizar la práctica (54%).([10])

Los médicos también reconocieron los beneficios más amplios de utilizar la IA en términos de posibles eficiencias creadas; casi la mitad estuvo de acuerdo en que la IA mejorará los ahorros en el coste reduciendo el número de biopsias y cirugías innecesarias (49%), y más de un tercio dijo que ayudará a reducir los tiempos de espera para los pacientes (34%).([11])

Mat Tallis, director empresarial europeo en Fujifilm EU, comentó:

"Los resultados de la encuesta ilustran una importante confianza de los médicos en IA para ofrecer mejores resultados a sus pacientes, en un momento en que los sistemas sanitarios de todo el mundo están bajo una creciente presión.

"Más recientemente lanzamos la primera de nuestra familia de tecnologías Eluxeo para ofrecer nuestro pequete más completo para endoscopistas".

El profesor Coron, médico de Gastroenterología y Hepatología en el Digestive Diseases Institute of Nantes, destacó:

"Habiendo tenido el privilegio de ensayar un número de diferentes tecnologías IA en los últimos años, soy consciente de que no todas las tecnologías son iguales. Sin embargo, puedo decir con confianza que los productos más avanzados como CAD EYE de Fujifim, han reconocido pequeñas lesiones que yo, especialista en esta área durante más de 20 años, de otro modo hubiera pasado por alto.

"Los resultados de esta encuesta indican que la IA de alta calidad y a tiempo no solo son deseables, sino también necesarios para ofrecer la mejor atención para cada paciente en cada teatro".

NOTAS A LOS REDACTORES

Acerca de FUJIFILM Europe GmbH

FUJIFILM Europe GmbH (Düsseldorf, Alemania) actúa como sede estratégica para la región y apoya a sus compañías de grupo en Europa formulando estrategias de marketing y corporativas. Las entidades de Fujifilm operan en más de 50 compañías de grupo y filiales en Europa y emplean a unas 4.500 personas implicadas en I+D, fabricación, ventas y servicio. A través de Europa sirven a un rango de industrias que incluyen tecnología médica, sistemas gráficos, materiales electrónicos, químicos, dispositivos ópticos, medios de grabación y fotografía. En la última década, la compañía se ha centrado más intensivamente en sanidad, y ahora cuenta con más de 80 años de experiencia en imagen médica. Hoy, Fujifilm ofrece todo el espectro de cuidado al paciente, que va desde la prevención al diagnóstico y soluciones terapéuticas. La investigación y desarrollo en medicina, biofarmacéuticos así como medicina regenerativa son parte de la cartera única de Fujifilm.

Para más información, visite: www.fujifilm.eu [file://lex-fp1.lexington.local/Company/Clients/Current%20Clients/FujiFilm%20EU%20Endoscopy/Downloads/www.fujifilm.eu]

Acerca de Eluxeo Ultra

Eluxeo Ultra de Fujifilm es una de las primeras plataformas de endoscopia para detectar y caracterizar lesiones en tiempo real. Mejora nuestro sistema Eluxeo existente incorporando CAD EYE, nuestra potente tecnología IA para ofrecer un completo paquete para endoscopistas. Esta es simplemente la primera incorporación a la familia de tecnologías Eluxeo Ultra. La plataforma Eluxeo Ultra alojará un rango de herramientas y tecnologías futuras mientras evolucionan, de modo que el mejor sistema de endoscopia de Fujifilm para pacientes hoy, lo seguirá siendo mañana. La plataforma Eluxeo Ultra se presentó en 'Endoscopy On Air' [https://endoscopyonair.com/], la plataforma virtual para educación, reproducción en vivo y debates sobre las últimas innovaciones en endoscopia.

([1]) SERMO encuesta a 300 médicos, datos archivados (Octubre de 2020)([2]) SERMO encuesta a 300 médicos, datos archivados (Octubre de 2020)([3]) SERMO encuesta a 300 médicos, datos archivados (Octubre de 2020)([4]) SERMO encuesta a 300 médicos, datos archivados (Octubre de 2020)([5]) SERMO encuesta a 300 médicos, datos archivados (Octubre de 2020)([6]) Srivathsan Ravindran et al, National Census of UK endoscopy services in 2019 (2019), BMJ, https://fg.bmj.com/content/early/2020/06/24/flgastro-2020-101538 [https://fg.bmj.com/content/early/2020/06/24/flgastro-2020-101538] (consultado el 20/11/2020)([7]) SERMO encuesta a 300 médicos, datos archivados (Octubre de 2020)([8]) Douglas Corley et al, Adenoma Detection Rate and Risk of Colorectal Cancer and Death (2014), The New England Journal of Medicine, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4036494/ [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4036494/] (consultado el 20/11/2020)([9]) Jolanta Gore-Booth et al, New Colorectal Cancer Guide (2020), Digestive Cancers Europe, https://www.digestivecancers.eu/new-colorectal-cancer-guide/ [https://www.digestivecancers.eu/new-colorectal-cancer-guide/] (consultado el 20/11/2020)([10]) SERMO encuesta a 300 médicos, datos archivados (Octubre de 2020)([11]) SERMO encuesta a 300 médicos, datos archivados (Octubre de 2020)

