COMUNICADO: Nueva instalación de arte inmersivo dinámico de Kenzo Digital

-- Nueva instalación de arte inmersivo dinámico de Kenzo Digital para vivir en el horizonte de la ciudad de Nueva York en SUMMIT One Vanderbilt

Air, una experiencia de arte multisensorial se inaugurará el 21 de octubre de 2021

NUEVA YORK, 20 de octubre 2021 /PRNewswire/ -- Kenzo Digital, junto a SL Green Realty Corp., se enorgullece de presentar Air, una nueva experiencia artística inmersiva alucinante integrada dentro de SUMMIT One Vanderbilt. A través de una verdadera carta de amor a la ciudad, el aclamado artista Kenzo Digital tomó un lugar de 300 metros de altura, con una vista que se extiende desde Coney Island hasta el Zoológico del Bronx, y creó una experiencia transformadora multisensorial convirtiéndola en algo innovador, eufórico y que cambiará para siempre la forma en que vemos el horizonte de la ciudad de Nueva York.

"La ciudad de Nueva York es mi hogar, mi fuente constante de inspiración; me ha moldeado y me ha dado mucho", afirmó Kenzo Digital. "Con Air, quiero crear un espacio que comparta la embriagadora sensación de aspiración e inspiración que Nueva York me proporciona con todos los que la visitan - un faro de posibilidad que rinde homenaje a todo lo que Nueva York es, puede ser y será".

Air es una experiencia de arte de recorrido que comienza después de entrar en SUMMIT One Vanderbilt adyacente a Grand Central Terminal y se extiende a través de un elevador con espejos e infusión de luz hasta 300 metros hasta el piso 91. Una vez en lo alto del edificio, Air proporciona a todos los visitantes una inmersión de varios pisos y múltiples espacios que desafía sus nociones de la realidad física, la ciudad que los rodea y su sentido de sí mismos.

Air es una historia de reflexión tanto literal como figurativa. A través del uso de espejos de vidrio en cada superficie estructural, Air parece ilimitado, sin forma fija, y ofrece una experiencia tentadora y singular para cada visitante en cada momento. Con todo ello estando reflejado, cada paso reordena lo que ven los visitantes con una complejidad y escala increíbles, como si desafiara la física. Air desfamiliariza el mundo, a la vez que el proceso de encontrar un nuevo equilibrio abre una sensación de curiosidad elemental.

Air es una inmersión en la naturaleza en el corazón de Manhattan, comparado con un Central Park en el cielo. Con su punto de vista único, Air trae el entorno exterior al espacio y luego lo magnifica infinitamente. Ya sea al amanecer o al atardecer, cielo azul o nublado, lluvia o nieve, en Air, cada patrón meteorológico evoca un mundo revelador que proporciona múltiples oportunidades infinitas para la exploración.

Además de su notable materialidad, Air es una entidad viva que respira, expresada a través de su uso multisensorial del sonido, la iluminación, el diseño de producción y el motor del juego. Se trata de una historia que evoluciona con cada espacio sucesivo, acercando cada vez más a los visitantes a la experiencia hasta que finalmente se vuelven parte de ella. A pesar de que Air es profundamente personal, la experiencia revela una conciencia compartida, e invita a visitantes de cualquier edad a deleitarse con la maravilla colectiva.

Después de la puesta del sol, la magia de Air toma una nueva forma a medida que el espacio se transforma a través de una historia de luz y sonido única en su tipo, convirtiéndolo en un faro de energía, visible para toda la ciudad de Nueva York.

"Air es otra dimensión, donde descubres que el tiempo se reordena con tanta fluidez como la vista", comentó Kenzo Digital. "A través de sus ilimitadas yuxtaposiciones de formas, Air te obliga a vivir el momento presente: tranquilo, consciente, libre".

SUMMIT One Vanderbilt encargó a Kenzo el diseño de la instalación. Air representa un salto audaz e innovador en la narración del espacio físico y el notable potencial en la intersección del arte y los bienes raíces a gran escala. Air es la joya de la corona de SUMMIT One Vanderbilt - sus ilusiones únicas son visibles desde la calle por toda la ciudad.

Air se abre al público el 21 de octubre. Air se puede ver y experimentar de forma exclusiva en Summit One Vanderbilt. Las entradas ya están a la venta por medio de: https://summitov.com/tickets/

Acerca de Kenzo Digital

Kenzo es un artista que crea mundos alternativos emocionalmente poderosos y alucinantes en espacios físicos y virtuales. Yuxtapone elementos de arte, cine, teatro y arquitectura para producir un trabajo innovador que cambia su experiencia sensorial al servicio de la historia. Su objetivo no es solo entretener o emocionar, sino participar de maneras que creen recuerdos de significado duradero.

