COMUNICADO: Nueva investigación de New York Life Investments Alternatives y Coalition Greenwich (2)

*Los activos bajo gestión de Madison Capital Funding LLC's (MCF) incluyen aproximadamente 271 millones de dólares de capital, mezzanine, fondos y otras inversiones subordinadas y aproximadamente 4.300 millones de dólares de activos de préstamos senior de terceros gestionados por MCF. Estos activos se consideran activos regulados bajo gestión ("RAUM"), tal como se definen en el formulario ADV de la SEC. Los AUM no incluyen aproximadamente 265 millones de dólares de RAUM, que consisten principalmente en compromisos de capital no financiados con determinados fondos privados gestionados por MCF. El resto del AUM, aproximadamente 8.200 millones de dólares de compromisos de préstamos prioritarios y 73 millones de dólares de inversiones en fondos, son gestionados por MCF por cuenta propia. Estos activos de compromisos de préstamos prioritarios e inversiones en fondos no se consideran RAUM y, por lo tanto, no se incluyen en el cálculo de RAUM del formulario ADV de MCF a efectos normativos.