COMUNICADO: La nueva tecnología de prefabricación de Mhome Group atrae la atención en la China Housing Expo

BEIJING, 11 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Mhome Group (000667.SZ), un importante desarrollador inmobiliario chino con sede en Wuhan, fue el centro de atención en la reciente 19ª China International Exposition of Housing Industry & Products and Equipment of Building Industrialization ("China Housing Expo"), ya que dio a conocer sus últimos productos y servicios de construcción prefabricados, que incluían un nuevo e innovador sistema de tecnología de pared cortante compuesta y fábrica inteligente.

BEIJING, 11 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Mhome Group (000667.SZ), un importante desarrollador inmobiliario chino con sede en Wuhan, fue el centro de atención en la reciente 19ª China International Exposition of Housing Industry & Products and Equipment of Building Industrialization ("China Housing Expo"), ya que dio a conocer sus últimos productos y servicios de construcción prefabricados, que incluían un nuevo e innovador sistema de tecnología de pared cortante compuesta y fábrica inteligente. El vídeo del día Detenidas 99 personas por realizar grafitis en RENFE y Metro de Barcelona. Como el primer desarrollador de vivienda inteligente en la industria en realizar casas prefabricadas, los logros continuos de Mhome Group contribuyen al progreso de la industria hacia desarrollos de construcción ecológicos y de alta calidad. "La industria de la construcción de China se enfrenta a costes laborales crecientes, prácticas ineficientes, efectos ambientales adversos y mala coordinación interdepartamental. Como resultado, los edificios prefabricados están creciendo en popularidad y la construcción verde son el foco principal para futuros desarrollos. La fabricación de viviendas inteligentes apoya las prácticas sostenibles y promueve el desarrollo positivo en la industria de la construcción," dijo He Fei, consejero delegado de MHome Group. La tecnología de pared cortante compuesta de Mhome Group se compone de dos losas de hormigón armado prefabricadas que están conectadas por cerchas para formar un panel de pared con una cavidad media, que luego se forma con hormigón después de instalar los paneles. Este estilo de aislamiento tipo 'sandwich' soporta una construcción conveniente, cuenta con una excelente resistencia a los terremotos y un rendimiento impermeable, lo que garantiza proyectos de construcción rápida y de alta calidad y bajo coste que son más duraderos y sostenibles. El desarrollador también exhibió una pantalla de fábrica inteligente 3D a escala, donde los visitantes obtuvieron una mirada interna al diseño, producción, transporte y construcción de componentes de prefabricación impulsados digitalmente. El modelo de fabricación de vivienda inteligente integrado único de Mhome Group se adhiere a su política de negocio de "Alta Satisfacción, Bajo Coste, Velocidad Rápida, Bajos Márgenes de Ganancias, Operaciones a Gran Escala y Servicios Diversos", con el sistema de tecnología de pared cortante compuesta como su producto principal. La solución de vivienda completa de Mhome Group mejora la eficiencia en toda la cadena de fabricación, desde la planificación y el diseño hasta el registro. Más allá de su modelo integrado, el desarrollador ha realizado avances significativos en el campo de la digitalización. Mhome Group ha construido una innovadora plataforma de gestión inteligente en la nube con tecnología BIM, que permite al desarrollador supervisar y gestionar todo el proceso de construcción de prefabricación. Además, la difusión de información en tiempo real mejora la transparencia de los procesos; realiza una producción ajustada; garantiza una adquisición precisa y un almacenamiento optimizado; proporciona soporte digital para la expansión de la construcción prefabricada; y, en última instancia, se da cuenta de la misión de Mhome Group de permitir que más personas vivan una vida mejor a través de una vivienda hermosa, fácil de usar y asequible. Acerca de Mhome Group Fundado en 1989, Mhome Group es un desarrollador de propiedades residenciales y urbanas y proveedor de servicios de construcción urbana y rural. Con sede en Wuhan, China, Mhome es una empresa que cotiza con una presencia prominente en múltiples industrias, incluyendo la fabricación de viviendas inteligentes, la agricultura moderna y la revitalización industrial de las pequeñas ciudades. Acerca de China Housing Expo La 19ª China Housing Expo se celebró entre el 5 y el 7 de noviembre en el Chinese International Exhibition Center en Beijing. Se celebra anualmente, China Housing Expo promueve la transformación, la modernización y el desarrollo sostenible del sector de la construcción de China. CONTACTO: CONTACTO: Michelle Xiao, +86 27 8783 8669, [email protected]