COMUNICADO: El nuevo consejo de administración de la Spielwarenmesse eG: Florian Hess, Jens Pflüger y Christian Ulrich comienzan su

NUREMBERG, Germany, 1 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- El cambio se produce sin interrupción. Después de la retirada de Ernst Kick (presidente) y el Dr. Hans-Juergen Richter el 30 de junio, el nuevo trío de dirección con Florian Hess, Jens Pflüger y Christian Ulrich (portavoz) asume sus funciones el 1 de julio en la Spielwarenmesse eG. Los tres miembros del consejo tienen experiencia de largos años en la empresa y ya en el pasado estuvieron integrados en las decisiones más importantes. Para el futuro planean ampliar los eventos de la Spielwarenmesse eG – particularmente la Spielwarenmesse en su función de líder mundial – de manera previsora, pero también abrir nuevos caminos para tener en cuenta tanto los desafíos actuales como para estar preparados para las futuras exigencias como organizadores y oferentes de servicios en el sector de las ferias.

Florian Hess, Jens Pflüger y Christian Ulrich conocen muy bien sus respectivos campos de trabajo. Junto a la dirección conjunta de la empresa y la supervisión de las empresas filiales y las participaciones, las tareas están claramente estructuradas. Florian Hess cumple la función como responsable de Fair Management. Su campo de trabajo abarca la responsabilidad de organización de la ferias y ventas. Además es responsable de la red de representantes, el programa internacional de ferias World of Toys y asuntos jurídicos. Florian Hess empezó en la Spielwarenmesse eG en 2016. Como director de Fair Management organizó las actividades de los expositores en todos los proyectos de feria y su desarrollo continuado. Entre sus actividades se cuentan diferentes proyectos de estrategia de gestión y gestión de cambios en el extranjero, de las que fue responsable al terminar su carrera como economista de empresas. También fue organizador de una feria líder internacional en el sector de bienes de inversión y director de la empresa

Hess Consulting GmbH – un oferente de servicios para eventos feriales como la Spielwarenmesse.

Los temas Finanzas, Recursos Humanos & TI son responsabilidad del consejero Jens Pflüger. A estos se añade la coordinación de los miembros de la cooperativa, la digitalización y la gestión de contratos. El economista e informático empezó su carrera en la empresa Göhler Tank- und Industrieanlangen como director de Organización & TI. En el año 2000 le siguió el paso a la Spielwarenmesse. Por eso Jens Pflüger es uno de los colaboradores más veteranos en la sede de la empresa en Núremberg. Como director de TI & Finanzas ya era responsable de la dirección y el desarrollo de los sectores de finanzas, contabilidad, control y tecnologías de la información. Además, Jens Pflüger es director gerente de la empresa SeG Beteiligungs GmbH.

Christian Ulrich es consejero de Márketing & Relaciones Públicas y portavoz del consejo de administración. Es responsable del márketing, la comunicación empresarial y de las relaciones públicas y con la prensa. Además dirige el desarrollo de nuevos campos de negocios. Este especialista en economía empresarial empezó su carrera como asesor en la agencia Serviceplan. Después siguieron etapas como director publicitario y finalmente director de Márketing Internacional del Fischer Group. Desde su llegada a la Spielwarenmesse eG en 2007 como director de Márketing ha sido responsable de

la dirección de la marca, la comercialización mundial de todas las ferias y eventos y de la concepción de las exposiciones especiales y los actos. Además, Christian Ulrich es además director gerente de la agencia „Die roten Reiter" (Los Jinetes Rojos), una filial de la Spielwarenmesse eG.

Los tres consejeros ven claramente el potencial de la empresa como punto de conexión decisivo en redes mundiales del sector – a pesar de que la pandemia trae nuevos retos. „Estamos ya muy avanzados en el desarrollo de conceptos actuales, que incluyen el proceso acelerado de la digitalización y al mismo tiempo se siguen concentrando en la experiencia imprescindible de las ferias presenciales. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para continuar los más de 70 años de éxito de la Spielwarenmesse eG y para corresponder también a las futuras exigencias de los participantes en la feria", promete Christian Ulrich.

Spielwarenmesse eG

La Spielwarenmesse eG es el organizador de ferias de muestras y ofertor de servicios de márketing para el ramo del juguete y otros mercados de bienes de consumo. La empresa de Núremberg organiza la feria líder en el mundo Spielwarenmesse®en Núremberg, así como Kids Indiaen Mumbai y la feria Insights-X en Núremberg. La gama de prestaciones de la cooperativa abarca también actividades industriales y el Progama Internacional de la Feria Worldof Toys by Spielwarenmesse eG, que conduce a fabricantes con participaciones conjuntas a ferias especializadas en Asia, Rusia y EE.UU. La Spielwarenmesse eG está presente en más de 90 países a través de representantes. Además, las empresas filiales Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. y la Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. son responsables para la República Popular China y para la India respectivamente. La cooperativa participa como socio mayoritario en la empresa de realización de ferias Grand Expo, que organiza la Feria Kids Russiaen Moscú. La filial Die roten Reiter GmbH con sede en Núremberg trabaja como agencia de comunicación para la industria de bienes de consumo y de inversión. El perfil completo de la sociedad Spielwarenmesse eG está disponible en Internet bajo www.spielwarenmesse-eg.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1167105/Spielwarenmesse_eG_Logo.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1555912/3_member_board_Spielwarenmesse_eG.jpg