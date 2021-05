COMUNICADO: Un nuevo enfoque con la plataforma Ancer de EpiVax Therapeutics

-- Mejorar la predicción de supervivencia al cáncer: un nuevo enfoque con la plataforma Ancer de EpiVax Therapeutics

PROVIDENCE, R.I., 13 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- EpiVax Therapeutics, Inc. ("EVT") anuncia la publicación de "Multi–step screening of neoantigens' HLA and TCR–interfaces improves prediction of survival" en Scientific Reports. Este estudio demuestra un método superior de análisis de supervivencia para pacientes con cáncer que utilizan la plataforma Ancer de EVT. EVT se separó de EpiVax, Inc. en 2017 para aplicar herramientas EpiVax a la investigación clínica.

Basado en las herramientas de silicio validadas EpiMatrix y JanusMatrix, Ancer analiza los mutanomas de cáncer individuales para definir la presencia de epítopos de células T que probablemente sean inmunogénicos. El concepto detrás de Ancer es que la presencia de una mutación por sí sola no es suficiente para generar una respuesta inmune protectora, sino que las diferencias presentes entre la secuencia natural (genoma humano) y la secuencia mutada frente al epítopo que es identificable a las células T (la cara de TCR) deben tenerse en cuenta al crear vacunas contra el cáncer de precisión y predecir los resultados de supervivencia de los pacientes con cáncer. Esto se debe a que algunas mutaciones crean epítopos autodenominados y pueden ser toleradas por el sistema inmunitario.

Los investigadores compararon tres enfoques para analizar los mutanomas del cáncer y evaluaron su capacidad para predecir los resultados de los pacientes. Ancer, el método con mejor rendimiento, mejoró la diferenciación de los pacientes que lo hicieron mal de aquellos que lo hicieron bien, prediciendo con precisión el resultado de supervivencia casi 6 años más que en comparación con otros enfoques, que sólo predijeron hasta 3 años. Este estudio tiene consecuencias importantes en nuestra capacidad para identificar pacientes con un alto riesgo de progresión tumoral y mortalidad temprana basada en su genoma tumoral.

Sobre las implicaciones del estudio, el Dr. Randy Sweis de la Universidad de Chicago declaró: "Estos resultados sugieren que definir el número de verdaderos neoepítopos usando Ancer puede representar un nuevo biomarcador de pronóstico o predictivo para pacientes con cáncer". La Dra. Annie De Groot, cofundadora de EVT, sugirió: "Además de la identificación de biomarcadores, el uso de vacunas de precisión novedosas de Ancer para pacientes con cáncer individuales ofrece grandes ventajas en comparación con otros enfoques, ya que Ancer prioriza los neoepitopos CD8 y CD4 verdaderamente inmunogénicos, al tiempo que elimina los neoepitopos auto-similares o inhibitorios."

EVT emplea una tecnología líder en el mundo, desarrollada a lo largo de 23 años por EpiVax, para diseñar vacunas que tienen como objetivo activar las células T del cuerpo para curar o prevenir enfermedades en el huésped. La cartera de EVT incluye una vacuna de COVID-19 y una vacuna personalizada contra el cáncer de vejiga.

