COMUNICADO: Un nuevo estudio realizado por Unispace revela que la mayoría (65%) de los empleados españoles son reacios a volver a la

Los empresarios necesitan comprender las motivaciones de los empleados sobre el lugar de trabajo para atraer, retener y captar a los mejores talentos. La preocupación por la salud y la seguridad sigue presente en España

-- 64% de los empleados de España son reacios a volver a la oficina

-- 31% de los empleados esta preocupado por el contagio del coronavirus

-- 42% de los empleados considera que su viaje es físicamente fatigoso

-- 89% mejoraría el espacio de su oficina

LONDON, 11 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- La mayoría de los empleados de oficina españoles (65%) son reacios de volver a la oficina después de la pandemia con la preocupación más alta en salud y seguridad que cualquier otro país europeo. Así lo indica un nuevo estudio europeo realizado por expertos en la creación de puestos de trabajo a nivel mundial, Unispace.

El estudio - que combina los resultados de una encuesta en profundidad realizada a 3,000 trabajadores del sector de la oficina, 2750 empleadores con funciones de liderazgo en empresas con más de 50 empleados, y entrevistas con altos dirigentes mundiales del sector inmobiliario, recursos humanos, y operaciones - reveló que el 31% de los trabajadores en el país se mostraron reacios a volver a la oficina por temor a contagiarse de la COVID.

Según los datos, a la preocupación con el propio virus se sumó la sensación de disfrutar de un tiempo extra al no tener que desplazarse, el 33% de los empleados lo muestran como un motivo de reticencia. Esto se pone de manifiesto en el 42% de los encuestados que revelaron que consideran que su viaje es físicamente agotador.

Aunque el estudio reveló que el 83% de los empleados reacios a volver se sentirían más felices si su empresa le pagara sus viajes, la mayoría también indicaron que deseaban cambios en el propio lugar de trabajo. 89% de los trabajadores españoles revelaron que mejorarían su actual lugar de trabajo, con cambios que incluyen la creación de más comodidades y espacios privados (citado por el 25% de los encuestados), mejorando la distribución de la oficina, añadiendo más espacio físico y más zonas de colaboración.

Lawrence Mohiuddine, CEO EMEA de Unispace, comentó:

"Los empleados de España mostraron una mayor preocupación por contagiarse de la COVID al volver al lugar de trabajo que cualquier otro país que hayamos encuestado. Aunque esto indica la necesidad de aliviar estas preocupaciones mediante la acción y la comunicación de medidas adecuadas de salud y seguridad en el lugar de trabajo, los resultados de nuestra encuesta sugieren que hay otras influencias además del miedo a contagiarse con COVID."

"El hecho de que muchos quieran mejorar su oficina no indica que los trabajadores no estén contentos con su configuración actual, y en los casos en que los compañeros plantean su preocupación por la salud y la seguridad, ya que los casos de COVID siguen fluctuando, debemos considerar detenidamente hasta qué punto esto influye realmente en la reticencia a volver. La escena social en el país ha estado activa durante algún tiempo, por lo que si el personal está compartiendo que son reacios a volver a causa de la COVID, pero todavía están dispuestos a socializar en bares y restaurantes, es probable que el espacio de la oficina simplemente no les atrae."

Sobre Unispace

En 2010, Unispace revolucionó el modelo de diseño y creación de puestos de trabajo con un enfoque integral líder en la industria sobre; estrategia, gestión del cambio, diseño, realización y construcción. Hoy, seguimos alcanzando este ritmo de cambio, realizando una amplia gama de proyectos de puestos de trabajo, oficinas, laboratorios, campus, sedes centrales, locales de hostelería y comerciales tanto actuales como históricos. Con 5.500 proyectos en el sector de oficina completados de forma virtual , una presencia en 26 países y más de 600 empleados en todo el mundo, Unispace crea puestos de trabajo empoderados debido a las colaboraciones y asociaciones con clientes a nivel global, realizados sin fisuras fuera de las fronteras y facilitados por la inteligencia y tecnología líderes de la industria.

Contacto de Unispace

Ilana Como

Head of Marketing & Communications

ilana.como@unispace.com

Contacto de Relaciones Públicas | BlueSky PR

Head of PR

Vickie Collinge

vickie@bluesky-pr.com

07957475033

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1685385/UnispaceLogo.jpg