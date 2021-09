COMUNICADO: Nuevo éxito de solidaridad en el XII PROAM de la Fundación Deporte y Desafío

Entre los jugadores profesionales que lideraron los equipos se encontraban figuras como Ángel Matallana, Victor García, José María Isbert Vernis, Marta Figueras Dotti y Joaquín Estevez entre otros. El torneo contó con todas las medidas de seguridad y se garantizó la seguridad de todos los jugadores

Tras el éxito de las ediciones anteriores, la Fundación Deporte y Desafío organizó ayer, martes 21 de septiembre, su X Pro-Am Benéfico de Golf dirigido a empresas, con el fin de recaudar fondos para el desarrollo de sus objetivos fundacionales. La cita anual reunió a equipos amateurs de empresas como Asys Asistencia, Seguridad y Servicios, Deutsche Bank, Kefren Capital Real Estate, Pictet AM, RK People, T Rowe Price, Fundación Jaime Alonso Abruña, Fundación Konecta, Seranco, Fundación AON España, Informa D&B, Incus Capital, Yacobi Abogados, Spencer Stuart, Mapfre AM, Management Solutions, Fundación Altamar, A&G Banca Privada, Go Supply o Fondo Hayfin.

El plantel de jugadores profesionales que colaboran desde hace años con la Fundación Deporte y Desafío representa lo mejor del panorama actual del golf en España. De esta forma, la duodecima edición del PROAM benéfico contó con profesionales de lujo como Ángel Matallana, Victor García, José María Isbert Vernis, Marta Figueras Dotti y Joaquín Estevez entre otros. La modalidad de juego fue scramble, y los equipos estuvieron formados por 4 amateurs y 1 profesional por partido.

El objetivo de este torneo es apoyar y fomentar la integración social de personas con discapacidad a través del deporte y recaudar fondos para el desarrollo de las distintas actividades deportivas que lleva a cabo la Fundación Deporte y Desafío. Marcos Álvarez, patrono de la fundación, quiso agradecer a todos los jugadores su asistencia y recalcó que 'ha sido un año un poco especial para la organización del evento'. Quiso destacar la ayuda de Mamen Pardo, directora de Deporte y Desafío quien también estuvo presente en el torneo.

La entrega de premios contó con Michi Primo de Rivera como maestro de ceremonias y en esta ocasión contó con trofeos clásicos: un palo de golf de los años 60 para el equipo y bolas de los años 60 para cada uno de los miembros del equipo ganador. A diferencia del año pasado, ayer pudieron salir todos a jugar a la vez en lugar de en dos grupos. Hubo tres equipos ganadores: con el primer premio Management Solutions con Ángel Matallana, segundo fue Seranco y tercero Fundación Konecta. En la categoría 'Drive más largo': Gonzalo Rodríguez-Fraile con A&G; y en la categoría 'Bola más cercana': Francisco Javier Lendines con Mapfre y en la categoría 'Bola más cercana a Hoyo el trofeo ha recaído en Pablo Cavero con Management Solutions.

Esta jornada deportiva y solidaria fue posible también gracias a la colaboración de Campo de Golf Santander, Bacana Comunications, Hotel Valdepalacios, FISAN, Cultivar, The Brubaker, El Capote, El Corte Inglés, Brabante, Four Seasons Hotel Madrid, Jamones Juan Pedro Domecq, SO/ Sotogrande, Ecoalf, Castellana Golf, Bodegas Emilio Moro, Brabante, Cultivar y Fundación Cofares.

