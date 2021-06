COMUNICADO: Un nuevo informe ayuda a los compradores de TI a evitar el lavado verde y las afirmaciones falsas

ESTOCOLMO, 15 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Dentro de las categorías de productos complejas como TI, los riesgos sociales y ambientales son elevados. TCO Development, la organización detrás de la certificación de sostenibilidad para productos de TI TCO Certified, ha lanzado el nuevo informe 'Navigating the Sustainable IT Revolution – The critical role of independent verification'. El informe sirve para ayudar a que los compradores de todo el mundo consigan verificar con precisión los aspectos sociales y medioambientales que hay en sus compras.

"Los millones de trabajadores que están en la cadena de suministro se suelen enfrentar a salarios de pobreza, condiciones de trabajo peligrosas e inseguras, y tampoco cuentan con la protección social necesaria. Esto queda claramente identificado por medio de la electrónica y la TI", afirmó Parul Sharma, CEO de la Academy for Human Rights in Business, quien ha contribuido además al informe.

En un estudio global de afirmaciones ambientales online, se descubrió que el 40% eran falsas o engañosas. De cara a evitar que se produzca un lavado verde y la realización de falsas afirmaciones de los productos, es vital contar con la transparencia y la verificación para validar los esfuerzos de adquisición sostenible de su organización, y en último caso, su reputación.

El informe de este año Impacts and Insights sirve para analizar de manera crítica lo que los compradores deben hacer de cara a evitar el lavado verde - y las herramientas disponibles para reducir la dependencia de afirmaciones falsas. El informe proporcionar información basada en la experiencia con TCO Certified, además de la que muestran voces expertas de funcionarios de políticas, ONGs, científicos, auditores de fábricas, pruebas de productos y adquisiciones.

"Es vital que las organizaciones consigan pruebas independientes de los impactos ambientales y de la cadena de suministro relacionados con los productos que consiguen. La reputación, la credibilidad y la precisión de las partes interesadas están en juego, en este momento más que nunca", comentó Clare Hobby, Director Purchaser Engagement, Global de TCO Development.

"Gracias a nuestro informe Impacts and Insights, queremos proporcionar a los compradores las herramientas que necesitan para evitar los riesgos comunes de depender del lavado verde y las declaraciones falsas de productos. Obtener pruebas de lo que realmente está sucediendo en la cadena de suministro de TI proporciona a cualquier organización la confianza para respaldar sus esfuerzos dedicados a la sostenibilidad", concluyó Clare Hobby.

Descargue el informe titulado Impacts and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution.

Hacia productos TI sostenibles

Gracias a sus más de 30 años de experiencia, TCO Certified es la certificación de sostenibilidad líder en el mundo para productos de TI. Nuestros criterios integrales están diseñados para impulsar la responsabilidad social y ambiental a lo largo del ciclo de vida del producto. Dando cobertura a 11 categorías de productos, incluyendo las pantallas, ordenadores y dispositivos móviles, el cumplimiento se verifica de forma independiente, antes y también después de la certificación.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1527319/TCO_Development_Report.jpg

Contacto

Cassandra Julin

+46(0)702866861

press@tcodevelopment.com

Press Room