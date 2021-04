COMUNICADO: El nuevo token de criptomoneda ELONGATE promete donaciones a varias organizaciones benéficas

--El nuevo token de criptomoneda ELONGATE promete un total de 1.000.000 dólares estadounidenses a varias organizaciones benéficas

BERNA, Suiza, 23 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- ELONGATE, un token de criptomoneda de rápido aumento que se lanzó hace 3 semanas, ha prometido un total de más de 1.000.000 de dólares estadounidenses en donaciones monetarias a varias organizaciones benéficas. Construido sobre la Binance Smart Chain, Elongate es un token criptográfico que nació de un tweet de Elon Musk y desde entonces se ha decidido a ejercer el poder y el capital de los memes y la cultura de internet para cambiar la cara de las donaciones caritativas.

En una serie de transmisiones semanales en vivo llamadas fiestas benéficas con su comunidad unida de inversores, Elongate ha donado a organizaciones benéficas como Children International, Action Against Hunger y The Ocean Cleanup. El 4 de abril, Children International aceptó una primera donación de 75.000 dólares, una cantidad que se incrementó a 325.000 dólares en la última fiesta benéfica de Elongate el pasado 18 de abril. Action Against Hunger y The Ocean Cleanup han recibido un total de 250.000 dólares de la comunidad de Elongate. Otra promesa ha sido reservada para Big Green, quien se unirá a Elongate en un evento en vivo online con las celebraciones del Día de la Tierra de este año. Big Green es una organización sin ánimo de lucro fundada por Kimbal Musk y Hugo Matheson, con la misión de crear lugares saludables donde los niños puedan aprender y crecer.

El vídeo del día Los zombis protagonizan la cartelera de este 23 de abril

Elongate es un token de criptomoneda que nació de un tweet fechado el 25 de marzo por el icono tecnológico multimillonario y filántropo Elon Musk. A partir de ahí, un desarrollador de blockchain creó Elongate, un token impulsado por la comunidad que integra la naturaleza general del comercio criptográfico con iniciativas caritativas. A los pocos días de su creación, los miembros de la comunidad se autoorganizaron para mantener, administrar y escalar el proyecto. Elongate está actualmente dirigido por su consejero delegado Lorenzo Andree, un informático de negocios con sede en Suiza. El equipo se está expandiendo constantemente y se compromete a seguir desarrollando sus operaciones. En la actualidad, Elongate no tiene afiliaciones con Elon Musk.

A la luz de las numerosas iniciativas superpuestas y emocionantes de Elongate, Gene Rhode Fuensalida Pantig, director de marketing de Elongate explica: "Elongate tiene el objetivo concreto de servir como una 'puerta' para que las iniciativas digitales se escalen en el mundo real. El espacio de criptomoneda es un poder sin explotar en el que sus partidarios, procedentes de todos los ámbitos de la vida, están dispuestos a ayudar a cambiar el mundo. La caridad es parte integral del ecosistema de Elongate y nuestro objetivo es demostrarlo en el futuro ampliando nuestras ofertas. Aparte de las iniciativas caritativas, también estamos en el proceso de implementar una plataforma de lanzamiento NFT y otras innovaciones criptográficas. Elongate está en condiciones de diversificar su identidad no sólo en el espacio digital y criptográfico, sino también en el mundo real."

En la actualidad, Elongate está formado por una comunidad de más de 250.000 titulares, con un total de más de 140.000 seguidores en todas sus plataformas y canales. Para obtener más información sobre Elongate, visite https://www.elongate.cc/

Contacto de Medios:

Gene Rhode Fuensalida Pantig

gene.rhode@elongate.cc

Responsable de Marketing

ELONGATE

Acerca de ELONGATE

En marzo de 2021, ELONGATE comenzó como un meme, inspirado en su multimillonario favorito, Elon Musk. La batalla contra la pandemia global ha obligado al mundo a adoptar iniciativas digitales en una trayectoria parabólica. Elongate tiene como objetivo aprovechar nuestra oportunidad de auto-reflexionar y canalizar esto en actos benéficos que podrían ayudar a hacer de este mundo un lugar mejor. Para obtener más información sobre Elongate, visite https://www.elongate.cc/, visite Facebook en https://www.facebook.com/elongate.cc y síganos en Instagram @elongate.cc.

Acerca de Children International

Children International, con sede en Kansas City, Missouri, EE.UU., es una organización humanitaria global sin ánimo de lucro que trabaja para ayudar a poner fin al ciclo de pobreza generacional. A través de un enfoque personalizado a largo plazo, Children International apoya a los niños y jóvenes durante las dos primeras décadas de sus vidas, proporcionando acceso a la información y la inspiración en las áreas de salud, educación, empoderamiento a través de habilidades para la vida y empleo. Cuando están equipados para transformar sus propias vidas, los jóvenes también transforman sus familias y comunidades, y como resultado, multiplican el bien en el mundo. Para obtener más información sobre cómo apoyar su misión, incluyendo las donaciones de criptomonedas, visite https://www.children.org/

Acerca de Action Against Hunger

Action Against Hunger es el especialista en hambre del mundo y líder en un movimiento global que tiene como objetivo poner fin al hambre que pone en peligro la vida dentro de nuestras vidas. Durante más de 40 años, la organización humanitaria y de desarrollo ha estado en primera línea, tratando y previniendo el hambre en casi 50 países. Sólo en 2019 atendió a más de 17 millones de personas.

Acerca de The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup desarrolla tecnologías avanzadas para librar a los océanos del plástico del mundo. Fundada en 2013 por Boyan Slat, The Ocean Cleanup ahora emplea a aproximadamente 95 ingenieros e investigadores. La fundación tiene su sede en Rotterdam, Países Bajos.

Acerca de Big Green

Big Green es una organización nacional sin ánimo de lucro dedicada a crear lugares saludables donde los niños puedan aprender y crecer. A través de entornos de aprendizaje al aire libre, jardines y programación, Big Green forja conexiones entre educación y salud y ofrece experiencias que involucran a todo el niño. Fundada en 2011 por Kimbal Musk y Hugo Matheson para abordar las disparidades de salud relacionadas con la dieta, Big Green ha crecido desde entonces para trabajar en casi 650 escuelas en Los Ángeles, Denver, Chicago, Memphis, Detroit, Indianápolis y Pittsburgh, y apoya a estudiantes, maestros y familias a través de la programación escolar, online y en casa. Para obtener más información visite https://biggreen.org/ o síganos en Twitter e Instagram @BigGreen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1492930/ELONGATE_Image.jpg

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1493177/ELONGATE_Logo.jpg