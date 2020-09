COMUNICADO: Objectway Wealthtech Suite se hace con el "Best Wealth Management System" por segundo año consecutivo

La firma consigue su séptimo premio consecutivo Goodacre Systems in the City Financial Technology Award LONDRES, 14 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Objectway, líder en el software de salud digital y gestión de activos, sigue con su serie de premios consecutivos recibidos por medio de Goodacre, consultora especializada en Reino Unido para la industria de los valores.

La firma consigue su séptimo premio consecutivo Goodacre Systems in the City Financial Technology Award LONDRES, 14 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Objectway, líder en el software de salud digital y gestión de activos, sigue con su serie de premios consecutivos recibidos por medio de Goodacre, consultora especializada en Reino Unido para la industria de los valores. Premiada como "Best Wealth Management System", la Objectway WealthTech Suite desvela el potencial de los responsables de riqueza que desean optimizar sus negocios, como una dedicación de clientes de tipo opti-canal, productividad en la oficina, asesoramiento adecuado y compatibilidad, operaciones eficientes de oficina y analítica administrativa. La Objectway WealthTech Suite es una plataforma preparada para nube, escalar y de tipo multi-canal, que empodera la experiencia humana con motores de software e inteligencia aumentada para entender mejor a los clientes y maximizar su riqueza. Los Goodacre Systems establecidos desde hace tiempo en los City Financial Technology Awards se celebran este año de forma online con la participación de representantes de todas las firmas importantes de servicios financieros. Estos premios son un respaldo considerable para los proveedores de servicios y sistemas en lo que respecta al sector de los servicios financieros. Basándose en los procesos de acreditación anuales independientes y de hechos, supervisadas por medio de tres jueces independientes, se trata de un punto de referencia importante para las firmas de usuarios que evalúan la validez de su infraestructura operativa. "Estamos muy agradecidos al apoyo continuado y apreciación mostrada por los clientes que han votado por nosotros y por los expertos de mercado reconocidos por nuestra dirección", comentó Alberto Cuccu, consejero delegado para Reino Unido deObjectway. "Nuestra solución permite a todos los accionistas de la firma aventajarse de la productividad mejorada, procesos digitales nativos para los servicios al cliente y gestión de ciclo de vida, las mejores capacidades de gestión de cartera de su clase y la optimización de las operaciones de tipo back office". Stephen Pinner, director administrativo de Goodacre, explicó: "Todos los nominados y ganadores van a ser felicitados por su servicio y apoyo demostrado por la industria de las inversiones en el año 2020. Pese a los retos, ha sido bastante 'negocio habitual' para muchas de las firmas gracias a no ser una parte pequeña para los esfuerzos de las firmas de finanzas y tecnología. Objectway es una de las pocas compañías que proporcionan una gama de soluciones complete desde una fuente única, y sigue asegurando nuevas cuentas. Se va a felicitar al equipo de administración de Objectway". CONTACTO: Chiara Giudici, especialista en comunicaciones senior,[email protected], móvil: (+39) 393 8229579