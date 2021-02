COMUNICADO: Obras de Arte inspiradas en el movimiento de samuráis y ninjas en el Aeropuerto Internacional Chubu Centrair

- Obras de Arte de Medios inspiradas en el "movimiento" de los samuráis y ninjas de Japón exhibidas en el Aeropuerto Internacional Chubu Centrair a partir del 9 de febrero

La Agency for Cultural Affairs presenta "CULTURE GATE to JAPAN"

AICHI, Japón, 17 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- El 9 de febrero de 2021, la Agency for Cultural Affairs abrió una nueva exposición de arte en el Aeropuerto Internacional Chubu Centrair como parte de su iniciativa "CULTURE GATE to JAPAN", comenzando con las obras del videógrafo SHIGETA Yusuke. El 26 de febrero, las obras de un segundo colaborador, el grupo creativo EUPHRATES, se añadirán a la exposición. Estas obras de estos dos artistas se exhibirán tanto en el aeropuerto como en la web, con el objetivo de promover los atractivos de la cultura japonesa y compartirla con el mundo.

El vídeo del día El Rey Felipe VI recibe en audiencia a una delegación del INE

https://mma.prnewswire.com/media/1438326/image1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1438326/image1.jpg]

El tema de la exposición en el Aeropuerto Internacional Chubu Centrair es "MOTION". Dos grupos de artistas mostrarán obras inspiradas en el movimiento de los antiguos samuráis y guerreros ninja de Japón.

Centrair sirve a la región de Chubu en Japón, en cuyo corazón se encuentra la prefectura de Aichi. Durante el tumultuoso período de "Estados en guerra" de Japón entre finales del siglo XV y finales del siglo XVI, la zona fue el hogar de algunos de los samuráis más famosos que jamás hayan existido: personas como ODA Nobunaga, TOYOTOMI Hideyoshi y TOKUGAWA Ieyasu. La región tiene muchos castillos y campos de batalla antiguos, incluyendo el sitio de la Batalla de Sekigahara de 1600, considerada una de las batallas más decisivas en la historia japonesa.

Los mercenarios clandestinos de esta época tumultuosa fueron los ninjas, que a menudo están vinculados a las ciudades de Iga en la prefectura de Mie y Koka en la prefectura de Shiga. Ambas ciudades están cerca de la zona de Chubu.

EUPHRATES, un grupo creativo que participa en la exposición, crea experiencias visuales innovadoras basadas en su investigación de los métodos subyacentes a las reglas de expresión, incluida la forma y el movimiento. Su instalación se centra en las señales que los ninjas dieron mientras se dedicaban a actividades de espionaje.

SHIGETA Yusuke, otro artista involucrado en el proyecto, crea piezas de animación primitivas con ricas historias usando pixel art. Ha recreado una famosa escena que muestra a los samuráis involucrados en la batalla al estilo de las pantallas plegables tradicionales. Inspirado por el movimiento dinámico de los guerreros samuráis, ahora representa esta escena a través de la animación.

¦Periodo: La exposición abre el 9 de febrero(Trabajo de SHIGETA)27 de febrero (Trabajo de EUPHRATES)¦Localización: Chubu Centrair International AirportTerminal 1 Arrivals Lobby¦ Precio entrada: Gratis¦Tema: MOTION Expresando los movimientos de los samuráis y ninja de Japón¦Título: Sekigahara-Sansui-zu-Byobu (Folding Screen of Painted Sekigahara Landscapes) SHIGETA YusukeKehai no Hako (A Box of Signs) EUPHRATES¦Artistas: Grupo Creativo EUPHRATES

https://mma.prnewswire.com/media/1438161/image2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1438161/image2.jpg]

EUPHRATES es un grupo creativo que fue fundado en 2005 por graduados del Laboratorio SATO Masahiko en la Universidad de Keio. Sus actividades se basan en diversos tipos de investigación. Arraigado en la idea de que las formas de expresión que salen del trabajo de investigación son intrínsecamente fascinantes, el grupo se dedica al desarrollo de nuevos tipos de representación y diseño de medios a través de imágenes, animación, obras escritas, exposiciones y más. Los proyectos recientes incluyen la creación de imágenes para los programas educativos de NHK PitagoraSwitch, 2355/0655, Kangaeru Karasu y Texico, así como Me de Miru Sansu, un programa de aprendizaje visual para niños de escuela primaria publicado por Kyoiku Shuppan. Entre los premios notables se incluyen el New York ADC Gold Prize y el Yellow Pencil Prize de los D&AD Awards.

VideógrafoSHIGETA Yusuke

https://mma.prnewswire.com/media/1438158/image3.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1438158/image3.jpg ]

Nacido en 1981, SHIGETA Yusuke es una videógrafo que trabaja en instalaciones de animación, impulsadas por un gran interés en los principios de la imagen. Sus actividades destacan las formas en que las personas interactúan con las imágenes en el mundo digital. La mayoría de sus trabajos de animación en los últimos años se han centrado en representaciones pixelizadas, muchas de las cuales han sido presentadas en exposiciones y eventos. Sus principales premios incluyen Selección de Jurado en la División de Arte en el 16 Japan Media Arts Festival para Pixel Forest y Selección de Jurado en la División de Arte en el 12 Japan Media Arts Festival para Narrative Kinetics.

A partir de febrero de 2021, la Agency for Cultural Affairs, Government of Japan pondrá en marcha un innovador proyecto de promoción cultural llamado "CULTURE GATE to JAPAN". Celebrado en siete aeropuertos de Japón, así como en la Terminal Internacional de Cruceros de Tokio, artistas y creadores activos en el campo de las Artes de Medios expondrán obras de arte inspiradas en la cultura única de cada área con el objetivo de comunicar el atractivo más amplio de la cultura japonesa.

Los efectos globales del nuevo coronavirus han hecho difícil conocer gente nueva y experimentar nuevas culturas en persona. Sin embargo, eso no debe interrumpir el intercambio de arte, ideas y cultura. A través de este proyecto, esperamos seguir proporcionando a las personas de todo el mundo el mismo sentido de asombro y alegría que se siente al encontrarse con una nueva cultura.

https://mma.prnewswire.com/media/1438159/image4.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1438159/image4.jpg]

Organizador: Agency for Cultural Affairs, Government of Japan Sitio web oficial: https://culture-gate.jp/ [https://culture-gate.jp/] Exposición en el Chubu Centrair International Airport: https://culture-gate.jp/ja/exhibition/motion [https://culture-gate.jp/exhibition/motion]

--------------------------------------------------------------------------------------------

"CULTURE GATE to JAPAN" PR es gestionado por wondertrunk & co. Inc.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1438326/image1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1438326/image1.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1438161/image2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1438161/image2.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1438158/image3.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1438158/image3.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1438159/image4.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1438159/image4.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: PR Agency wondertrunk & co. - CULTURE GATE to JAPANInitiative, líderes del proyecto: OKAMOTO, NAKAMURA, SANO,TEL:03-5413-8827 / FAX:03-5411-0075 / Mail: [email protected]

Sitio Web: https://culture-gate.jp//