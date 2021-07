COMUNICADO: Octapharma expondrá nuevos hallazgos en el Congreso ISTH 2021

--La dedicación de Octapharma a la mejora de la vida de las personas con hemofilia y enfermedad de von Willebrand se expondrá en el Congreso ISTH 2021

LACHEN, Suiza, 5 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Octapharma ha anunciado hoy que en el próximo Congreso Virtual de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH), que tendrá lugar del 17 al 21 de julio de 2021, se presentarán nuevos hallazgos clínicos y científicos de su cartera de productos de hematología, como Nuwiq®, wilate®, octanate® y octanine®F.

Además de dos Supported Symposia que debatirán el tratamiento integral de los pacientes con hemofilia A y la enfermedad de von Willebrand, se presentarán siete ePosters que abarcarán una amplia gama de investigaciones clínicas e iniciativas en curso para apoyar a la comunidad de trastornos hemorrágicos.

"Cada día, nuestros pacientes nos inspiran con su fuerza y resistencia a navegar por los desafíos de vivir con un trastorno hemorrágico. Estamos orgullosos de compartir nuestros hallazgos más recientes en ISTH 2021. La amplitud de los datos positivos en toda nuestra cartera de productos de hematología demuestra nuestros esfuerzos continuos para abordar las diferentes necesidades no cubiertas de los pacientes con hemofilia y la enfermedad de von Willebrand", comentó Larisa Belyanskaya, directora de IBU Haematology en Octapharma.

El simposio sobre la enfermedad de von Willebrand, que tendrá lugar el lunes 19 de julio y estará presidido por el Dr. Fernando F. Corrales-Medina, seguirá el recorrido de una mujer a lo largo del tratamiento con wilate® y pondrá de relieve las principales necesidades no cubiertas de las personas que viven con este difícil trastorno hemorrágico. El profesorado internacional presentará y debatirá datos recientes y estudios en curso sobre el tratamiento de las hemorragias menstruales abundantes, el embarazo y el parto, así como el tratamiento de las hemorragias perioperatorias en personas con VWD.

El martes 20 de julio, el Dr. Robert F. Sidonio Jr. presidirá el simposio de Octapharma sobre hemofilia A, en el que expertos de todo el mundo presentarán datos clínicos y científicos procedentes de colaboraciones mundiales sobre la gestión de los inhibidores, la profilaxis del factor VIII y las importantes funciones del factor VIII más allá de la hemostasia, con el fin de ayudar a los médicos a tomar decisiones informadas sobre el tratamiento.

Los asistentes tendrán la oportunidad en ambos simposios de conocer a los ponentes durante las sesiones de preguntas y respuestas en directo, y ambos simposios estarán disponibles bajo demanda para los participantes después del Congreso.

Olaf Walter, miembro de la Junta Directiva de Octapharma, declaró que: "En Octapharma, nos esforzamos por abordar los importantes retos a los que se enfrentan las personas con trastornos hemorrágicos y por mejorar la vida de estas personas y sus familias. ISTH es un foro inestimable para el compromiso con los principales líderes de opinión, expertos y la comunidad de trastornos hemorrágicos en general, y para compartir nuestra experiencia e investigación. Nuestras contribuciones a ISTH 2021 son la base de nuestro compromiso duradero con todos los miembros de la comunidad de trastornos hemorrágicos."

Supported Symposia

From Clinical Insights to Patient Experience: Suzanne's Journey with von Willebrand Disease

Lunes 19 de julio, 12:30–13:30 (EDT)

Presidente: Dr Fernando F. Corrales-Medina, División de Hematología-Oncología Pediátrica, University of Miami-Miller School of Medicine, Miami, EE.UU.

Factor in the Future: Informed Treatment Decisions for Haemostasis and Beyond

Martes 20 de julio, 12:30–13:30 (EDT)

Presidente: Dr Robert F. Sidonio Jr., Hemophilia of Georgia Center for Bleeding and Clotting Disorders, Children's Healthcare of Atlanta, Emory University, Atlanta, EE.UU.

ePosters

PB0502: Prospective, open-label, multicentre phase II study (PeKaFIX) to evaluate the pharmacokinetic parameters of a plasma derived factor IX concentrate and build a pharmacokinetic Bayesian model

PB0535: Long-term prophylaxis with simoctocog alfa in children

PB0549: Immunogenicity and safety of simoctocog alfa in previously treated patients switching to simoctocog alfa in the GENA clinical trial programme

PB0590: Efficacy of simoctocog alfa in previously untreated patients with severe haemophilia A: Final results from the NuProtect study

PB0627: PRactical Utilisation of Octapharma FVIII Concentrates in Previously Untreated and Minimally Treated Haemophilia A Patients Entering Routine Clinical Treatment with Nuwiq®, octanate® or wilate® – The Protect-NOW Study

PB0939: Plasma-derived VWF/FVIII concentrate (wilate®) for haemostasis in women with VWD during childbirth

PB0926: Don't Let Bleeding Go Unnoticed – A Global Initiative to Increase Awareness of von Willebrand Disease

Acerca de Octapharma

Con sede en Lachen, Suiza, Octapharma es uno de los mayores fabricantes de proteínas humanas del mundo, que desarrolla y produce proteínas humanas a partir de plasma humano y líneas celulares humanas.

Octapharma emplea a más de 9.000 personas en todo el mundo para apoyar el tratamiento de pacientes en 118 países con productos en tres áreas terapéuticas: Inmunoterapia, Hematología y Cuidados Críticos.

Octapharma cuenta con siete centros de I+D y seis instalaciones de fabricación de última generación en Austria, Francia, Alemania, México y Suecia, y gestiona más de 160 centros de donación de plasma en Europa y Estados Unidos.

Para más información, visite www.octapharma.com.

